Zelenski spune că Ucraina nu dorește să continue tranzitul gazului rusesc către Europa – Poziția neașteptată a Moscovei

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Tinerilor din Moldova, care se desfășoară în municipiul Bălți. Șeful statului a îndemnat tinerii să pășească îndrăzneț spre viitor și să învețe din greșelile altora. Totodată, Sandu a menționat că guvernarea are un plan – de a construi „o Moldovă cu adevărat bună pentru toți tinerii, dar am nevoie de ajutorul vostru".