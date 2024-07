Rezultate preliminare la alegerile parlamentare din Franța – Noul Front Popular, o alianță a partidelor de stânga pe locul întâi, urmată de alianța pro-prezidențială a lui Macron, iar extrema dreapta condusă de Marine le Pen e pe locul trei –  Premierul francez anunță că demisionează

15:40

Economia Republicii Moldova nu poate crește, din cauza industriei subdezvoltate, care nu produce mărfuri scumpe (cu înaltă valoare adăugată). În mare parte, exporturile se bazează de materia primă, pentru care veniturile sunt mai mici. Din această cauză, potențialul de dezvoltare economică este limitat, iar bunăstarea populației este plafonată. Mai mult, poziționarea Republicii Moldova în calitate ... Guverul vrea să scoată economia moldovenească din subdezvoltare – A aprobat un nou Program național de atragerea investițiilor și promovare a exporturilor