Olanda intră în careul de ași la EURO 2024 – „Portocala Mecanică” revenire de mare echipă cu Turcia – Batavii sunt în semifinale și se vor duela cu Anglia

15:40

Amendă colosală de de 480 de milioane de lei aplicată de stat unor jucători pe piața petrolieră. Consiliului Concurenței, a adoptat o decizie în așa-numitul „Dosar al petroliștilor" unde a constatat că șase companii prezente pe piața de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere au încheiat un acord anticoncurențial cu scopul de a coordona prețurile ... Amendă fabuloasă din partea Consiliului Concurenței pentru șase companii petroliere – Regulatorul invocă aranjamente pe piața de carburanți