Începe al treilea Grand Slame al anului, Wimbledon 2024 – Cine sunt marii favoriți

Judecătorii Curții Penale Internaționale (CPI) au emis mandate de arestare pentru fostul ministru rus al Apărării Serghei Șoigu și șeful Statului Major, Generalul Valeri Gherasimov. Cei doi sunt acuzați pentru presupuse crime comise în timpul războiului din Ucraina, transmite Associated Press. Este vorba de atacuri asupra infrastructurii energetice și de vătămarea civililor ucraineni. Curtea a ...