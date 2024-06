ANSA nu va supune controlulului cerealele care provin din Ucraina și tranzitează teritoriul RM – Derogarea prelungită de Parlament

16:20

Parlamentul va avea un nou secretar general. Este vorba de Igor Talmazan, fostul director al Serviciului Vamal. Candidatura acestuia a fost supusă examinării la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului și va trece și prin Biroul Permanent al Legislativului Precizăm că Igor Talmazan a deținut șefia Serviciului Vamal de două ori în perioada ... De la șefia Vămii la secretariatul Parlamentului – Igor Talmazan va deține funcția de secretar general al Legislativului The post De la șefia Vămii la secretariatul Parlamentului – Igor Talmazan va deține funcția de secretar general al Legislativului appeared first on Politik.