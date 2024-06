România reduce taxa pe importurile și exporturile de energie electrică din și către Republica Moldova și Ucraina

15:30

Indemnizația pentru absolvenții de la Universitatea Pedagogică care se angajează într-o școală din mediul rural a fost majorată până la 200 de mii de lei. Alocația va fi oferită pentru o perioadă de cinci ani. Iar pentru absolvenții colegiilor pedagogice, mărimea indemizației a crescut până la 160 de mii de lei. Noile măsuri au fost ...