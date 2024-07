Victorie pentru Cristina Bucșa în runda inaugurală la Wimbledon – Cu cine se va duela sportiva din Hâncești în turul doi

16:40

Comisia Electorală Centrală are un nou membru. Este vorba de Mircea Catîrău candidatura căruia a fost propusă de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, după ce Alexandr Berlinschii și-a dat demisia din această funcție. Mircea Catîrău a absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are experiență de muncă în serviciul public. Acesta a activat la ... Comisia Electorală Centrală are un nou membru – Mircea Catîrău a depus jurământul în fața Parlamentului The post Comisia Electorală Centrală are un nou membru – Mircea Catîrău a depus jurământul în fața Parlamentului appeared first on Politik.