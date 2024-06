Apelul autorităților către noua generație – „Planul nostru este de a construi o Moldovă cu adevărat bună pentru toți tinerii, dar am nevoie de ajutorul vostru”

15:00

Rusia lovită de noi sancțiuni din partea Occidentului. Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au adoptat noi măsuri punitive pentru a contracara eludarea sancţiunilor şi a împiedica Rusia să obţină tehnologie occidentală pentru fabricarea de arme. Încă 69 de persoane şi 47 de entităţi legate de invazia rusă împotriva Ucrainei au intrat ... UE aplică noi sancțiuni împotriva Rusiei – Vizează industria de armament și reexportul materiei prime rusești în terțe state The post UE aplică noi sancțiuni împotriva Rusiei – Vizează industria de armament și reexportul materiei prime rusești în terțe state appeared first on Politik.