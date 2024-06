Veaceslav Ioniță: Moldova trebuie să adopte urgent politici active de aducere a forței de muncă

08:50

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, afirmă că singura şansă pentru ţară este calea aderării la Uniunea Europeană. Potrivit deschide.md, declaraţia a fost făcută după prima conferinţă interguvernamentală Republica Moldova – UE. Recean consideră că cetăţenii au înţeles că doar UE reprezintă şansa la o viaţă prosperă şi sigură. ”Această conferinţă demonstrează că avem capacitatea ca, […] The post Dorin Recean: Calea aderării la Uniunea europeană este singura şansă la un viitor prosper pentru Republica Moldova appeared first on Omniapres.