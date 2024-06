Primăria Municipiului Chișinău marchează Ziua Portului Popular

13:40

Primăria municipiului Bălți a identificat suplimentar 10 milioane de lei pentru reparația drumurilor. Despre aceasta a anunțat primarul de Bălți, Alexandr Petkov, în cadrul unei transmisiuni live. „Săptămâna trecută, am găsit posibilitatea de a aloca încă 10 milioane de lei pentru reparația drumurilor din Bălți. În următoarea săptămână, vom stabili zonele în care vom lucra. […] The post Alexandr Petkov: Am identificat suplimentar 10 milioane de lei pentru reparația drumurilor appeared first on Omniapres.