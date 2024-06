Horoscop 30 iunie – zodia care își poate găsi partenerul de viață

12:40

Referendumul privind integrarea europeană „nu este pregătit foarte bine", a menționat politicianul Andrei Năstase în cadrul emisiunii "Secretele puterii", de la Jurnal TV. „Prezența mea la aceste alegeri vine tocmai la pachet cu dorința sinceră de a nu lăsa pe nimeni să compromită un obiectiv esențial pentru mine ca cetățean: aflarea RM în lumea civilizată, […]