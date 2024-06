Horoscop 28 iunie – o zodie are fler în afaceri și știe ce să facă cu banii

09:50

Unii lideri PAS vor fi reținuți la începutul lunii septembrie, pentru a o ajuta pe Maia Sandu să arate în campania electorală lupta cu corupția, dezvăluie președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi.