Ion Ceban: Iată de ce PAS a schimbat în raioanele țării șefii Direcțiilor de Educație

15:10

Andrei Năstase susține că nu mai este niciun dubiu – piesei regizorului român a fost cenzurată și nimeni nu are voie să vorbească despre corupție în Moldova. Toți politicienii de la putere sunt imaculați. Așteptăm demisiile celor responsabili de actul de cenzură: consiliera cenzor de la președinție Angela Brașoveanu, verișoara Maiei Sandu care lucrează la […] The post Andrei Năstase: Nimeni nu are voie să vorbească despre corupție în Moldova appeared first on Omniapres.