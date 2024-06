Renato Usatîi îi cere Maiei Sandu să nu candideze la prezidențiale

07:00

Horosocp 22 iunie – Lună Plină, cu stare bună. O să avem chef de plimbare, de distracție și o să profităm la maximum de inițiativele pe la diverse evenimente. RAC Se poate să primiți o invitație la o ceremonie, pare să fie un moment special și o să revedeți prieteni pe care nu i-ați mai […] The post Horoscop 22 iunie – SCORPION – se poate să vă duceți la o reuniune appeared first on Omniapres.