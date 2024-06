Moldova și Grecia își vor recunoaște reciproc permisele de conducere. Guvernul a aprobat Acordul

17:10

Ex-premierul Ion Chicu a declarat că decizia formațiunii pe care o conduce – Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) – de a nu participa la promovarea referendumul privind eurointegrarea Moldovei din această toamnă se bazează pe trei argumente: intangența cu „accelerarea” procesului de aderare la UE, fiindcă ar fi o „tactică electorală” concepută în folosul […] The post „Indirect, chemăm oamenii la boicot și cabina de vot”. Ion Chicu, despre decizia PDCM privind referendumul appeared first on NewsMaker.