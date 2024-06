Experiențe de neprețuit și oportunități exclusive: Mastercard lansează platforma priceless.com în Moldova

11:40

Bărbați necunoscuți au deschis focul, aproape simultan, asupra a două biserici ortodoxe, două sinagogi și un post de poliție în două localități din Republica autonomă Daghestan din componența Federației Ruse, care este populată preponderent de musulmani. Cazul a avut loc pe 23 iunie. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise în atacurile armate, iar […]