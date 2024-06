Mark Rutte va fi nominalizat oficial miercuri secretar general al NATO

09:50

“Moldova are nevoie de un lider adevărat, nu de un funcționar nr.1, ci de un președinte, care să-i unească pe toți”, a declarat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi în emisiunea online “Puterea e în Adevăr!”. Potrivit lui Renato Usatîi, un astfel de lider “cu voința, inteligența și caracterul său puternic poate să scrie o pagină […] The post Renato Usatîi: Moldova are nevoie de un lider adevărat, de un președinte care să-i unească pe toți appeared first on Omniapres.