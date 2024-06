09:00

Să amintim despre declarațiile stranii a lui Popescu precum că în 1992, în Republica Moldova a fost un război civil, iar în teza de doctorat a scris că Federația Rusă și armata a 14 a intrat în Republica Moldova și a oprit războiul sângeros. Explicați-i acum și Ucrainei că armata rusă vine să oprească războiul […]