Renato Usatîi: Vom avea cea mai bună listă de candidați pentru alegerile parlamentare!

13:30

Primăria Chișinău a inaugurat un nou teren sportiv multifuncțional la LT „Alexandru Ioan Cuza”, continuând astfel investițiile în infrastructura sportivă din cadrul instituțiilor de învățământ din cartierul Poșta Veche al capitalei. Pe noul stadion, elevii vor putea practica fotbal, baschet, volei, rugby și alte activități sportive. Cu această ocazie, am reiterat suportul Primăriei Chișinău pentru […] The post FOTO: Primăria Chișinău a inaugurat un nou teren sportiv multifuncțional appeared first on Omniapres.