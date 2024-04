Intoxicație alimentară în masă la Chișinău. 19 persoane, diagnosticate cu salmonella după ce au mâncat într-un local

19:40

Propunerea Tiraspolului privind instalarea unui „post de menținere a păcii" la centrala hidroelectrică de la Dubăsari, amplasată pe malul drept al Nistrului, este o „manevră de altă umplutură informațională" menită să distragă atenția de la problemele din Zona de Securitate. Declarația a fost făcută de delegația Chișinăului din cadrul Comisiei Unificate de Control. Reprezentanții Chișinăului […]