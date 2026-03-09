DOC/ Curtea Constituțională a refuzat să suspende legea care a permis numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor

10:00

Au împărțit cărarea vieții cot la cot timp de 50 de ani. Spun că înțelepciunea, grija și respectul de care au dat dovadă ambii i-au unit și i-au ținut împreună în tot acest răstimp. Au muncit umăr la umăr – acasă, la câmp, în gospodărie. Diminețile începeau devreme, cu treabă și cu planuri gândite împreună....