LIVE TEXT/ În regiunea Poltava, forțele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze Naftogaz pentru a doua zi consecutiv. Război în Ucraina, ziua 1474
Ziarul de Garda, 8 martie 2026 18:00
UPDATE 18:00 Pentru a doua zi consecutiv, trupele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze ale Grupului Naftogaz din regiunea Poltava, oprind operațiunile la unele instalații. Acest lucru a fost raportat de către companie, potrivit Hromadske. Rușii folosesc drone pentru a efectua atacurile. Bombardamentul a forțat închiderea mai multor instalații de...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
18:00
LIVE TEXT/ În regiunea Poltava, forțele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze Naftogaz pentru a doua zi consecutiv. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Pentru a doua zi consecutiv, trupele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze ale Grupului Naftogaz din regiunea Poltava, oprind operațiunile la unele instalații. Acest lucru a fost raportat de către companie, potrivit Hromadske. Rușii folosesc drone pentru a efectua atacurile. Bombardamentul a forțat închiderea mai multor instalații de...
Acum 2 ore
17:20
Serviciul 112 a recepționat cu 10% mai multe apeluri în primele zile ale lunii martie, comparativ cu perioada anterioară # Ziarul de Garda
Odată cu începutul lunii martie și intensificarea activităților sociale specifice acestei perioade, Serviciul 112 înregistrează o creștere a solicitărilor, potrivit unui comunicat al Serviciului. Potrivit datelor Serviciului 112, în primele zile ale lunii martie au fost recepționate aproximativ 5800 de apeluri zilnic, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna anterioară. Dintre acestea, cele mai...
16:40
LIVE TEXT/ O dronă rusească a lovit un tren ucrainean cu 200 de pasageri la bord, în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 O dronă rusească a lovit un tren de pasageri în regiunea Sumî din Ucraina pe 8 martie, a relatat agenția de presă Suspilne, citând biroul procurorului regional. Atacul a avut loc în jurul orei 5:30 dimineața, ora locală, potrivit Suspilne, citat de Kyiv Independent. Trenul avea la bord 200 de pasageri în momentul...
Acum 4 ore
16:10
Israelul amenință să-l vizeze pe succesorul fostului lider iranian Ali Khamenei, în timp ce Iranul anunță că a fost ales un nou lider # Ziarul de Garda
Organismul clerical însărcinat cu selectarea următorului lider suprem al Iranului a luat o decizie, dar numele nu a fost anunțat, a relatat presa iraniană. Israelul a amenințat că va viza pe oricine îi succede sau dorește să numească un succesor decedatului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, relatează Politico. Armata israeliană a emis avertismentul...
15:30
Peste 150 de elevi din sudul țării au beneficiat de prima excursie din cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, organizată de MEC # Ziarul de Garda
Prima excursie din cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței” a fost organizată sâmbătă, 7 martie, la Chișinău, și a început din fața Gării Feroviare, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Aproximativ 160 de elevi din raioanele din sudul țării, dar și din UTA Găgăuzia, au coborât din autobuze și s-au adunat în jurul Monumentului Deportaților, locul...
14:50
LIVE TEXT/ Premierul slovac Robert Fico se va întâlni cu Ursula Von der Leyen pentru a insista asupra reluării fluxurilor de petrol prin conducta Drujba. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat duminică, 8 martie, că se va întâlni marți, 10 martie, cu șefa UE, Ursula von der Leyen, în contextul în care Slovacia și Ungaria intensifică presiunile asupra Ucrainei pentru a relua fluxurile de petrol rusesc, avertizând că Slovacia ar putea bloca un împrumut major acordat de UE...
Acum 6 ore
14:20
Marșul feminist a început duminică, 8 martie, din fața magazinului UNIC. Participanții la marș au scandat „Vrem justiție și dreptate, pentru una pentru toate!”. Sloganul marșului din acest an este „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Potrivit Mișcării Feministe din Moldova, subiectul evenimentului vine în contextul mai multor cazuri de...
14:00
„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control”. Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, acuzat de moartea soției sale. Președinta Consiliului i-a cerut demisia # Ziarul de Garda
Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională...
13:50
Vicepreședinta Parlamentului a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, acuzat că și-ar fi abuzat soția, care ulterior s-a sinucis # Ziarul de Garda
Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, anunță că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional Hîncești. Anunțul a fost făcut pe 8 martie, după ce mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor s-au autosesizat după...
12:50
„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”. Vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, acuzat de moartea soției sale. Președinta Consiliului i-a cerut demisia # Ziarul de Garda
Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără...
Acum 8 ore
12:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a ucis o persoană și a rănit alte 10 în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 În regiunea Donețk, rușii au ucis o persoană și au rănit alte 10 în ultima zi. Potrivit Ukrinform, Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, a relatat acest lucru pe Facebook. „Pe 7 martie, rușii au ucis un rezident al regiunii Donețk în Nykonorivka. Alte 10 persoane din regiune au fost rănite în...
11:30
Celula de criză a MAE: Începând de azi, Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din Israel, iar o cursă pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață # Ziarul de Garda
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale R. Moldova din regiune și prezintă datele actualizate privind situația cetățenilor R. Moldova din Orientul Mijlociu pe 8 martie 2026. Cetățenii R. Moldova aflați în statele din regiune sunt îndemnați să urmărească...
11:10
VIDEO/ De la X la Z: Primele computere au fost femei | Bărbații – campioni la Nobeluri | „Baba se piaptănă” la Guvern # Ziarul de Garda
De 8 martie dăruim femeilor și bărbaților o discuție despre cum a fost și cum este egalitatea în știință și societate. Vorbim despre primele femei cercetătoare, despre femeile care făceau știință pe când nu aveau dreptul să dețină diplome de studii, despre modul în care se furau descoperirile științifice, despre egalitatea de gen în Moldova,...
Acum 12 ore
10:20
VIDEO/ „Timpul când cei de la Tiraspol aveau salarii mai mari și prețurile în magazine erau mai mici a trecut și cred că nu se va mai întoarce niciodată”. Valeriu Chiveri, viceprim-ministru pentru Reintegrare, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
„Nu putem interconecta integrarea europeană și reintegrarea țării. Dacă am face acest lucru, am oferit unui stat terț sau unui partener dreptul la veto. Și mă refer acum la Federația Rusă, care ar face tot posibilul ca procesul de reintegrare să fie blocat, faptul că ar bloca ulterior și procesul de integrare europeană”, a declarat...
10:00
VIDEO/ Secretele unei căsătorii longevive, de la un cuplu împreună de jumătate de secol:„Ca să fie armonie în familie, trebuie să aveți grijă unul de altul și să vă stimați” # Ziarul de Garda
Au împărțit cărarea vieții cot la cot timp de 50 de ani. Spun că înțelepciunea, grija și respectul de care au dat dovadă ambii i-au unit și i-au ținut împreună în tot acest răstimp. Au muncit umăr la umăr – acasă, la câmp, în gospodărie. Diminețile începeau devreme, cu treabă și cu planuri gândite împreună....
09:50
În Secretariatul Parlamentului, femeile reprezintă peste 77% din numărul total al funcționarilor publici. Reprezentarea femeilor în Parlament rămâne la nivel-record # Ziarul de Garda
În Parlamentul R. Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament, potrivut unui comunicat al instituției. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de...
09:20
LIVE TEXT/ Trupele rusești au atacat orașul Harkiv cu drone de tip Shahed. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 În noaptea de 8 martie, trupele rusești au atacat districtul Saltivskyi din Harkiv cu drone de atac. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de primarul din Harkov, Ihor Terekhov, potrivit Ukrinform. „Armata rusă a lovit districtul Saltivskyi din oraș cu un shahed. Clarificăm consecințele”, a spus el. Conform Ukrinform, atacul a distrus...
Acum 24 ore
18:30
LIVE TEXT/ Ucraina a oprit ofensiva rusă către Zaporijjea, ucigând și rănind 300 de soldați ruși, susține HUR. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:22 Unitățile serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR) și ale Forțelor Armate au oprit avansul Rusiei către orașul Zaporijjea, în cadrul unei operațiuni defensive de trei luni în sudul țării, a afirmat HUR pe 7 martie. Conform presei ucrainene, declarația a fost făcută în contextul în care avansul rus pe majoritatea secțiunilor frontului...
Ieri
17:50
„Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță”. Marș, de 8 martie, în capitală, „pentru a aminti că viața femeilor nu se negociază” # Ziarul de Garda
Marșul feminist din acest an, care va începe duminică, 8 martie, la ora 12:00, din fața magazinului UNIC, va avea sloganul „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Potrivit Mișcării Feministe din Moldova, subiectul evenimentului vine în contextul mai multor cazuri de violență îndreptată asupra femeilor și copiilor, ajunse în atenția...
17:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, 7 martie, că Iranul va fi „lovit foarte tare” și că ia în considerare extinderea zonelor și grupurilor de persoane vizate, fără a oferi detalii, relatează Reuters. „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Din cauza comportamentului negativ al Iranului, se ia în considerare distrugerea completă și moartea...
16:30
După aproape două luni, Întreprinderea de stat „Bacul Molovata” a anunțat vineri, 6 martie, reluarea activității feribotului. Circulația se desfășoară conform programului obișnuit. Totuși, conform administrației întreprinderii, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a gheții. Circulația feribotului a fost suspendată începând cu...
16:00
LIVE TEXT/ Numărul victimelor din Harkiv a crescut la 10 persoane, printre care doi copii. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:56 Numărul persoanelor decedate din Harkiv a crescut la 10 persoane, printre care doi copii – o fetiță de 13 ani și un băiat de 9 ani. Alte 16 persoane sunt rănite. În prezent, continuă operațiunile de căutare și salvare, precum și stingerea incendiului. UPDATE 13:57 Forțele ucrainene au atacat cu rachete occidentale cu...
16:00
VIDEO/ Fără justiție, drepturile rămân pe hârtie: istorii reale despre accesul femeilor la dreptate # Ziarul de Garda
De secole, femeile luptă pentru drepturi egale, inclusiv pentru acces egal la justiție. Totuși, la nivel global, potrivit UN Women, în 2026, femeile beneficiază de doar 64% din drepturile prevăzute de lege comparativ cu bărbații. În contextul Zilei Internaționale a Femeilor, am discutat cu mai multe femei care au fost nevoite într-un moment dat să...
15:00
Indexul Egalității de Gen 2026/ „O alarmantă consolidare a percepțiilor tradiționaliste”: peste 60% dintre cetățeni consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” # Ziarul de Garda
Peste 60% dintre cetățeni consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria”, față de 47,9% în 2021. În același timp, 69,1% susțin că „este mai mult de datoria bărbaților să aducă bani în casă”. În ajun de 8 Martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a lansat ediția 2026 a Indexului Egalității de Gen. Rezultatele indică un scor general de...
14:30
O narațiune fabricată sau distorsionată este publicată într-o publicație obscură dintr-un stat UE, apoi tradusă și amplificată de rețelele afiliate Kremlinului, pentru ca, în final, să revină în R. Moldova drept „confirmare din presa occidentală”. Prin acest circuit aparent legitim, propaganda își „spală” originea și împrumută autoritate externă. Experții consultați de Ziarul de Gardă precizează...
14:00
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit un depozit de drone rusești din Donețk, potrivit armatei. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:57 Forțele ucrainene au atacat cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune o bază rusă utilizată pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor de tip Șahed, în apropierea aeroportului ocupat din Donețk, a raportat Statul Major General pe 7 martie. Forțele terestre și aeriene ale Ucrainei au lansat atacuri asupra bazei ruse din apropierea...
13:50
În ultima zi de iarnă, pe 28 februarie, Iranul a fost lovit de atacuri militare masive lansate de Statele Unite și Israel, care au bombardat mai multe orașe și obiective strategice de pe teritoriul țării. Operațiunea comună, descrisă de SUA și Israel drept o ofensivă împotriva capacităților militare și nucleare iraniene, a provocat o serie...
13:30
Schimb de atacuri între Israel și Iran. Președintele iranian își cere scuze vecinilor și anunță suspendarea temporară a atacurilor # Ziarul de Garda
Israelul și Iranul au lansat atacuri reciproce sâmbătă, în cea de-a doua săptămână de război, în timp ce Teheranul și-a cerut scuze statelor vecine pentru „acțiunile” sale, într-o aparentă încercare de a calma furia regională față de atacurile iraniene asupra țintelor civile arabe din Golf, scrie Reuters. Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului s-a...
12:30
Cititorul de gardă/ Între gunoaie, promisiuni și tăcerea autorităților: cazul terenului de pe strada Albișoara 76/1 # Ziarul de Garda
În ultimii 7 ani, locuitorii unui bloc de locuit cu nouă niveluri de pe str. Albișoara 76/1 din Chișinău sunt învecinați abuziv cu o gunoiște neautorizată, transformată în loc de trai provizoriu pentru persoane fără adăpost. „În special vara, când e foarte cald, noi nici nu putem deschide geamurile locuințelor, deoarece mirosurile insuportabile care vin...
12:00
Promo-LEX: Ședințele Parlamentului s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare # Ziarul de Garda
Ședințele plenare ale Parlamentului din această săptămână s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare. Asociația Promo-LEX a constatat că transparența decizională a fost afectată în cazul a șase proiecte de lege examinate în cadrul celor două ședințe plenare, ceea ce reprezintă 75% din totalul proiectelor de...
11:30
LIVE TEXT/ Atac nocturn asupra regiunilor Kiev și Odesa: circa 15 de drone rusești interceptate de apărarea antiaeriană în capitală. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Regiunea Kiev a fost ținta atacurilor rusești din timpul nopții, a anunțat guvernatorul Mikola Kalașnik. Aproximativ 15 drone rusești au fost distruse înainte de a ajunge în regiune. Potrivit autorităților locale, nu au fost înregistrate lovituri asupra infrastructurii critice, iar niciun locuitor nu a fost rănit. În timpul operațiunii au fost folosite și...
11:10
Armata israeliană a declarat în dimineața zilei de sâmbătă, 7 martie, că peste 80 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene au lovit „infrastructura militară cheie a regimului iranian” în Teheran și în centrul Iranului. Aceasta a afirmat că printre ținte s-a numărat și universitatea militară Imam Hossein a Gărzii Revoluționare Islamice din capitala iraniană,...
11:10
Reforma Codului Educației: școli reorganizate, note reintroduse și autonomie financiară. „Noi susținem direcția, dar profesorii au nevoie de protecție” # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat în lectură finală modificări ample la Codul Educației, care vizează reorganizarea rețelei școlare, schimbări în sistemul de evaluare, consolidarea sprijinului pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și noi reguli privind managementul instituțiilor. Autoritățile vorbesc despre „aliniere la realitățile demografice și sociale”, unii directori de școli salută eficientizarea și sprijinul pentru elevii...
11:00
Exact în ziua în care Inspectoratul Național de Investigații (INI) anunța că ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, au avansat în investigarea unei cauze penale inițiate în 2025, care vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, ea murea...
10:50
UPDATE/ Consilierii din Bilicenii Vechi nu au reușit să inițieze referendumului pentru revocarea primăriței. Proiectul nu a reușit să acumuleze voturile suficiente # Ziarul de Garda
UPDATE Consilierii din Bilicenii Vechi nu au reușit să voteze inițierea referendumul pentru demiterea actualei primărițe. Proiectul de decizie nu o întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de legislația în vigoare. Conform Codului Electoral al R. Moldova, referendumul local poate fi inițiat de 1/2 din numărul de consilieri aleși, iar în cazul revocării primarului prin...
10:10
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu Daniel Vodă, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, despre valul de dezinformări care circulă online în contextul escaladării tensiunilor din jurul Iranului și despre modul în care aceste narațiuni încearcă să inducă panică în R. Moldova. În cadrul discuției, Vodă explică ce este real și ce...
09:30
LIVE TEXT/ Atac masiv asupra Ucrainei: șapte morți și mai mulți răniți la Harkiv, după ce un bloc de locuințe a fost lovit de o rachetă balistică. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:25 Cel puțin șapte persoane au murit, iar peste zece au fost rănite, printre victime aflându-se și trei copii, în orașul Harkiv, unde o rachetă balistică rusească a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, o scară a clădirii a fost complet distrusă, iar etajele superioare ale unui imobil vecin au fost grav...
09:10
VIDEO/ Alertă în sectorul energetic | Cum comunica un ex-director adjunct al SIS cu ofițeri KGB din Belarus | Judecători demiși | Criză în stânga Nistrului și cronologia evenimentelor legate de războiul din Iran | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
În R. Moldova a fost instituită stare de alertă în sectorul energetic. Cum argumentează autoritățile această măsură, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. De asemenea, discutăm despre metodele de spionaj pe care le-ar fi utilizat fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, Alexandru Balan, cu ofițerii KGB din...
6 martie 2026
22:10
LIVE TEXT/ Peste 300 de ucraineni au fost recuperați din captivitatea rusească. Război în Ucraina, ziua 1472 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Ucraina a recuperat încă 302 persoane din captivitatea Rusiei, a anunțat de președintele Volodimir Zelenski. Acasă se întorc soldați ucraineni și doi civili ucraineni. Printre cei care au fost întorși se află militari din Forțele Armate ale Ucrainei, Garda Națională și serviciul de frontieră – soldați, sergenți, ofițeri. Ei au apărat Ucraina în...
21:30
Ca vecin direct al Iranului, Turcia privește cu îngrijorare escaladarea din Orientul Mijlociu. Ankara se teme de o conflagrație regională, de întărirea grupărilor kurde și de creșterea numărului de refugiați, scrie Deutsche Welle. Turcia s‑a poziționat dintotdeauna cu plăcere ca mediator între Est și Vest, menținând relații diplomatice atât cu UE, cât și cu statele...
21:00
Un gimnaziu din sudul Moldovei urmează a fi renovat datorită unui grant în valoare de peste 112 mii de dolari din partea Japoniei # Ziarul de Garda
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va beneficia de un grant în valoare de aproximativ 112 300 de dolari din partea Guvernului Japoniei. Banii vor fi utilizați pentru renovarea instituției de învățământ, potrivit unui comunicat al Ambasadei Japoniei în R. Moldova. „Lucrările de renovare sunt necesare pentru a face față creșterii anticipate a numărului...
20:30
Vasile Costiuc – printre „populiștii din Europa”, la o conferință în SUA. Detalii despre întâlnirea cu unul dintre ex-candidații lui Cavcaliuc, vizat în dosarul „verde de briliant” # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a participat zilele acestea la o conferință „de nivel secundar” organizată la Washington, în Statele Unite. Evenimentul a reunit „populiștii de dreapta din Europa”, conservatori și susținători ai mișcării MAGA din SUA, printre ei și liderul AUR, fostul candidat la funcția de președinte al României, George Simion. Într-un...
19:40
Washington Post: Rusia furnizează Iranului informații pentru efectuarea atacurilor asupra țintelor americane din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Rusia furnizează Iranului informații privind țintele pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar important al SUA participă — chiar și indirect — la război. Despre acest lucru scrie Washington Post, citând trei oficiali familiarizați cu informațiile secrete. „Pare a fi o inițiativă destul de amplă”, citează ziarul cuvintele...
18:40
Peste 100 de amenzi pentru transportul rutier într-o săptămână. ANTA: „Cea mai frecventă abatere constatată a fost transportul rutier de persoane contra cost fără acte permisive” # Ziarul de Garda
În perioada 26 februarie – 5 martie 2026, Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică au continuat desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării. Acțiunile au venit ca un răspuns la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni, care au semnalat nerespectarea cadrului legal de către...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Expert, despre o eventuală majorare a cotelor TVA la HoReCa: „Mereu găsim alte țări cu care să ne comparăm – țări care ne convin bineînțeles” # Ziarul de Garda
În contextul discuțiilor despre intenția enunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu de a majora cotele TVA la HoReCa de la 8 la 18% Stas Madan, directorul de program în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Grup a venit cu unele explicații. Acesta a mai punctat că, din punctul său de vedere, este oportun de menținut cota TVA...
17:30
Donald Trump a declarat că nu ar putea exista un acord cu Iranul până la „predarea necondiționată” a țării # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut vineri, 6 martie, „predarea necondiționată” a Iranului, la o săptămână de la începutul războiului lansat alături de Israel. Trump a făcut aceste remarci pe rețelele de socializare la doar câteva ore după ce președintele Iranului a anunțat că țări nespecificate au început eforturile de mediere, acesta fiind unul dintre...
17:20
Mai multe organizații au semnat o declarație comună privind modificarea procedurii de numire în Comisiile de evaluare: „Argumentul urgenței invocat pentru adoptarea schimbării nu este demonstrat juridic” # Ziarul de Garda
Cinci organizații ale societății civile au semnat o declarație publică în care își exprimă „îngrijorarea” față de modul în care a fost modificată procedura de numire a membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Potrivit declarației semnate de Centrul de Resurse Juridice (CRJM), Asociația Promo-LEX, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Amnesty International...
16:50
UE suspendă călătoriile fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia: „Acțiunile autorităților georgiene, din octombrie 2024, au dus la încălcarea mai multor drepturi fundamentale” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană (CE) anunță vineri, 6 martie, că suspendă călătoriile fără viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. Astfel, aceștia sunt acum obligați să dețină viză atunci când intră în spațiul Schengen în scopuri oficiale. Este pentru prima dată când este aplicat noul mecanism consolidat de suspendare a regimului fără vize....
16:40
Reforma administrației publice locale, consultată de Guvern cu locuitorii din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți # Ziarul de Garda
Reforma administrației publice locale a fost consultată cu cetățenii în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026, anunță Guvernul. La discuțiile din ultima săptămână au participat aleși locali și cetățeni din Leova, Fălești, Ungheni și Bălți. Potrivit Cancelariei de Stat, dialogul are scopul să releve...
16:10
Amenzi de până la 15 mii de lei pentru vânzarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Când intră în vigoare modificările # Ziarul de Garda
Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede sancțiuni contravenționale pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 53 de deputați. Proiectul de lege are drept scop prevenirea și combaterea faptelor ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, se spune într-un comunicat al...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.