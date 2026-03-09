VIDEO/ Unde pot apela femeile care sunt victime ale abuzului? Datele de contact ale instituțiilor care pot oferi ajutor
Ziarul de Garda, 9 martie 2026 16:30
În anul 2025 au fost înregistrate peste 20 de cazuri de femicid. Așa arată datele Raportului de activitate ale Consiliului Național Coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, care demonstrează că violența de gen este în continuare un fenomen răspândit pe larg în R. Moldova. Svetlana Olari, avocată...
• • •
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:10
Ludmila Vartic a lăsat un bilet de adio, confirmă ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin. Soțul, vicepreședintele raionului Hîncești, a fost audiat. Au fost deschise două procese penale # Ziarul de Garda
Educatoarea de la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic, care a murit pe 3 martie după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a lăsat un bilet de adio. Autoritățile susțin însă că nu vor face public conținutul mesajului, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, precizând că măsura este...
16:00
Acum 2 ore
15:20
Cazul Ludmilei Vartic: Familia nu s-a aflat anterior în evidența autorităților ca familie aflată în situație de risc. Detalii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale # Ziarul de Garda
Specialiștii din asistența socială sunt implicați în gestionarea cazului Ludmilei Vartic, iar copiii acesteia sunt monitorizați de autoritățile competente, pentru a se asigura că primesc protecția și sprijinul necesar în această perioadă, a anunțat luni, 9 martie, Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Totodată, instituția precizează că familia nu s-a aflat anterior în evidența autorităților ca...
15:00
LIVE TEXT/ Fico: Slovacia va „prelua ștafeta de la Ungaria” și va bloca fondurile UE pentru Ucraina dacă prim-ministrul ungar Viktor Orbán pierde alegerile viitoare. Război în Ucraina, ziua 1475 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 Slovacia va „prelua ștafeta de la Ungaria” și va bloca fondurile Uniunii Europene pentru Ucraina dacă prim-ministrul ungar Viktor Orbán pierde alegerile viitoare, a declarat premierul slovac Robert Fico. Ungaria blochează în prezent un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, din cauza disputelor privind conducta „Drujba”, care a încetat să...
Acum 4 ore
14:50
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime. Deținut – condamnat la încă 9 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, care se află deja în detenție, acuzat de șantaj, a fost condamnat la 9 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, anunță luni, 9 martie, Procuratura Generală (PG). Potrivit comunicatului, în anul 2020, victima s-ar fi cunoscut cu bîrbatul prin intermediul rețelelor sociale....
14:40
O rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată luni, 9 martie, de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, se arată într-un comunicat al Ministerul Apărării din Turcia. Câteva resturi ale muniției au căzut pe un teren liber din Gaziantep. Nu...
14:20
Cu maib și Mastercard copilul tău poate ajunge pe teren la finala UEFA Champions League Budapesta 2026 # Ziarul de Garda
Copilul tău visează să pășească pe terenul sportului rege alături de idolii săi și să trăiască emoția care cuprinde un stadion plin de fani? Atunci această oportunitate este pentru el. Maib junior și Mastercard îl pot duce la finala UEFA Champions League 2026, pe stadionul Puskás Aréna din Budapesta, unde va putea ieși pe teren...
14:10
Ucraina a trimis drone de interceptare și experți pentru a proteja bazele americane din Iordania, declară Zelenski # Ziarul de Garda
Ucraina a trimis drone de interceptare și experți pentru a proteja bazele americane din Iordania, dezvăluie Zelenski. Statele Unite au cerut ajutor pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. „Kievul a acceptat imediat, iar o echipă ucraineană a plecat chiar a doua zi”, a declarat președintele ucrainean...
13:30
Cine este Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești, acuzat că și-ar fi abuzat soția, care ulterior s-a sinucis. Acesta a fost exclus din PAS # Ziarul de Garda
Dumitru Vartic, soțul educatoarei Ludmila Vartic din Hîncești, acuzat de abuz, este vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și responsabil de domeniul agricol ales pe lista PAS. Numirea în funcție și „mulțumesc pentru încredere” de la PAS Dumitru Vartic a fost numit în funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional (CR) Hîncești pe domeniul agriculturii la 22...
13:10
LIVE TEXT/ S-au încheiat operațiunile de salvare de la blocul de locuit din Harkiv, atacat de o rachetă rusească: 10 persoane au murit, iar alte patru sunt dispărute. Război în Ucraina, ziua 1475 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:01 La Harkiv, operațiunile de căutare și salvare la o clădire lovită de o rachetă rusească au fost finalizate după două zile, a raportat ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko. „Salvatorii au demontat structurile grele de beton metru cu metru. În total, au fost îndepărtați peste 2400 de metri cubi de materiale de construcție....
Acum 6 ore
12:50
Cazul Ludmilei Vartic: reprezentanții ANPCV au discutat cu mama victimei, iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor oferi suport copiilor rămași fără mamă # Ziarul de Garda
Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței (ANPCV) a solicitat informații privind cazul Ludmilei Vartic de la ministerele de resort (Ministerul Afacerilor Interne, Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale) și a sesizat Procuratura Generală. Totuși, până în acest moment, din informațiile preliminare disponibile, nu există o raportare către autorități că femeia ar fi suferit diferite...
12:30
Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, numiți viceprimari. Anterior, candidaturile celor doi nu au întrunit numărul necesar de voturi în CMC # Ziarul de Garda
Primarul General, Ion Ceban, va semna pe 9 martie dispoziția pentru numirea Olesei Pșenițchi și a lui Victor Pruteanu în funcțiile de viceprimari. Anunțul a fost făcut chiar de edilul capitalei în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din aceeași zi. Olesea Pșenițchi va fi responsabilă de domeniul finanțelor, iar Victor Pruteanu – de...
11:40
Ex-vicepreședintele Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, condamnat în lipsă la 4 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un ex-vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”, a anunțat luni, 9 martie, Procuratura Anticorupție (PA). Conform portalului instanțelor de judecată, consultat de Ziarul de Gardă, numele acestuia este...
11:30
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială în Lituania, anunță Președinția R. Moldova într-un comunicat. Președinta va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius. Maia Sandu va vizita țara baltică la invitația președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. „Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36-a aniversări...
Acum 8 ore
10:30
33 de cetățeni moldoveni au ajuns la Chișinău din Orientul Mijlociu. În regiune „situația rămâne în mare parte neschimbată”, informează MAE # Ziarul de Garda
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale R.Moldova din regiune. Potrivit unui comunicat al MAE din 9 martie, situația rămâne în mare parte neschimbată. Totodată, diplomația de la Chișinău informează că în după-amiaza zilei de 8 martie 33...
10:00
În timpul unui conflict, și-a lovit soția de mai multe ori cu toporul în cap. Bărbat – condamnat la 16 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat, raionul Dondușeni, în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare, pentru omorul soției sale, anunță luni, 9 martie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în seara zilei de 22 septembrie 2025, în jurul orei 20:00, în timp ce se deplasau pe o stradă din satul Tîrnova, raionul Dondușeni, pe...
09:50
Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic, soția lui Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești. Informația a fost oferită pentru ZdG de către Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. „Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere din 2019 încoace pentru violență în familie depusă de...
09:40
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu aproape 200 de drone și nouă rachete balistice. Război în Ucraina, ziua 1475 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:36 În noaptea de 9 martie, armata rusă a atacat Ucraina cu două rachete balistice „Iskander-M”, precum și cu 197 de drone de atac „Shahed”, „Gerbera” și „Italmas”, precum și cu alte tipuri de drone, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, forțele de apărare aeriană au doborât...
09:00
VIDEO/ Sate însetate. Când politicienii s-au obișnuit să promită, iar oamenii – să spere # Ziarul de Garda
Pus pe hârtie încă în 2011, proiectul de aprovizionare cu apă potabilă a 11 localități din raionul Hîncești a fost, de-a lungul anilor, obiectul promisiunilor mai multor guvernări. În anul electoral 2025, în hora promisiunilor a intrat și guvernarea PAS, care dădea asigurări că lucrările vor fi finalizate în decembrie, iar „15 mii de persoane...
Acum 12 ore
08:50
Prețurile petrolului au crescut la aproape 120 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022. Trump: Prețurile petrolului reprezintă un preț mic pentru securitatea lumii. Numai proștii gândesc altfel # Ziarul de Garda
Prețul țițeiului Brent a crescut la 119,50 dolari pe baril la deschiderea tranzacțiilor pe piețele asiatice. Este pentru prima dată când petrolul se tranzacționează la peste 119 dolari pe baril din 17 iunie 2022, scrie Bloomberg. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că creșterea pe termen scurt a prețurilor petrolului este „un preț foarte mic...
08:30
Fiul fostului conducător iranian, Ali Khamenei, a fost ales noul „lider suprem” al Iranului. Mojtaba Khamenei se află sub sancțiuni americane din 2019 # Ziarul de Garda
Consiliul de Experți din Iran (organism constituțional format din 88 de clerici islamici de rang înalt, n.red.) l-a ales pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului conducător Ali Khamenei, ucis într-o operațiune militară americano-israeliană pe 28 februarie, în funcția de nou „lider suprem” al țării, relatează agențiile de știri de stat iraniene Fars, Mehr și Tasnim. Numirea...
08:10
LIVE TEXT/ „Din motive necunoscute, au crezut în propriile forțe”. Operatorii ucraineni de drone au distrus o coloană mecanizată rusească lângă Huliaipole. Război în Ucraina, ziua 1475 # Ziarul de Garda
8:03 Forțele de Apărare ale Ucrainei au distrus o coloană mecanizată de soldați ruși pe frontul de la Huliaipole, a raportat Brigada 414 de Sisteme Autopilotate „Păsările Maghiare”. Atacurile au fost efectuate prin intermediul dronelor. „Rușii din Brigada 40 Mecanizată Separată au încercat din nou să pătrundă pe frontul de la Huliaipole. Nu au reușit...
Acum 24 ore
18:00
LIVE TEXT/ În regiunea Poltava, forțele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze Naftogaz pentru a doua zi consecutiv. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Pentru a doua zi consecutiv, trupele rusești au efectuat atacuri masive asupra instalațiilor de producție de gaze ale Grupului Naftogaz din regiunea Poltava, oprind operațiunile la unele instalații. Acest lucru a fost raportat de către companie, potrivit Hromadske. Rușii folosesc drone pentru a efectua atacurile. Bombardamentul a forțat închiderea mai multor instalații de...
17:20
Serviciul 112 a recepționat cu 10% mai multe apeluri în primele zile ale lunii martie, comparativ cu perioada anterioară # Ziarul de Garda
Odată cu începutul lunii martie și intensificarea activităților sociale specifice acestei perioade, Serviciul 112 înregistrează o creștere a solicitărilor, potrivit unui comunicat al Serviciului. Potrivit datelor Serviciului 112, în primele zile ale lunii martie au fost recepționate aproximativ 5800 de apeluri zilnic, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna anterioară. Dintre acestea, cele mai...
Ieri
16:40
LIVE TEXT/ O dronă rusească a lovit un tren ucrainean cu 200 de pasageri la bord, în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 O dronă rusească a lovit un tren de pasageri în regiunea Sumî din Ucraina pe 8 martie, a relatat agenția de presă Suspilne, citând biroul procurorului regional. Atacul a avut loc în jurul orei 5:30 dimineața, ora locală, potrivit Suspilne, citat de Kyiv Independent. Trenul avea la bord 200 de pasageri în momentul...
16:10
Israelul amenință să-l vizeze pe succesorul fostului lider iranian Ali Khamenei, în timp ce Iranul anunță că a fost ales un nou lider # Ziarul de Garda
Organismul clerical însărcinat cu selectarea următorului lider suprem al Iranului a luat o decizie, dar numele nu a fost anunțat, a relatat presa iraniană. Israelul a amenințat că va viza pe oricine îi succede sau dorește să numească un succesor decedatului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, relatează Politico. Armata israeliană a emis avertismentul...
15:30
Peste 150 de elevi din sudul țării au beneficiat de prima excursie din cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, organizată de MEC # Ziarul de Garda
Prima excursie din cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței” a fost organizată sâmbătă, 7 martie, la Chișinău, și a început din fața Gării Feroviare, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Aproximativ 160 de elevi din raioanele din sudul țării, dar și din UTA Găgăuzia, au coborât din autobuze și s-au adunat în jurul Monumentului Deportaților, locul...
14:50
LIVE TEXT/ Premierul slovac Robert Fico se va întâlni cu Ursula Von der Leyen pentru a insista asupra reluării fluxurilor de petrol prin conducta Drujba. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat duminică, 8 martie, că se va întâlni marți, 10 martie, cu șefa UE, Ursula von der Leyen, în contextul în care Slovacia și Ungaria intensifică presiunile asupra Ucrainei pentru a relua fluxurile de petrol rusesc, avertizând că Slovacia ar putea bloca un împrumut major acordat de UE...
14:20
Marșul feminist a început duminică, 8 martie, din fața magazinului UNIC. Participanții la marș au scandat „Vrem justiție și dreptate, pentru una pentru toate!”. Sloganul marșului din acest an este „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Potrivit Mișcării Feministe din Moldova, subiectul evenimentului vine în contextul mai multor cazuri de...
14:00
„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control”. Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, acuzat de moartea soției sale. Președinta Consiliului i-a cerut demisia # Ziarul de Garda
Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională...
13:50
Vicepreședinta Parlamentului a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, acuzat că și-ar fi abuzat soția, care ulterior s-a sinucis # Ziarul de Garda
Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, anunță că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional Hîncești. Anunțul a fost făcut pe 8 martie, după ce mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor s-au autosesizat după...
12:50
12:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a ucis o persoană și a rănit alte 10 în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 În regiunea Donețk, rușii au ucis o persoană și au rănit alte 10 în ultima zi. Potrivit Ukrinform, Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, a relatat acest lucru pe Facebook. „Pe 7 martie, rușii au ucis un rezident al regiunii Donețk în Nykonorivka. Alte 10 persoane din regiune au fost rănite în...
11:30
Celula de criză a MAE: Începând de azi, Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din Israel, iar o cursă pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață # Ziarul de Garda
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale R. Moldova din regiune și prezintă datele actualizate privind situația cetățenilor R. Moldova din Orientul Mijlociu pe 8 martie 2026. Cetățenii R. Moldova aflați în statele din regiune sunt îndemnați să urmărească...
11:10
VIDEO/ De la X la Z: Primele computere au fost femei | Bărbații – campioni la Nobeluri | „Baba se piaptănă” la Guvern # Ziarul de Garda
De 8 martie dăruim femeilor și bărbaților o discuție despre cum a fost și cum este egalitatea în știință și societate. Vorbim despre primele femei cercetătoare, despre femeile care făceau știință pe când nu aveau dreptul să dețină diplome de studii, despre modul în care se furau descoperirile științifice, despre egalitatea de gen în Moldova,...
10:20
VIDEO/ „Timpul când cei de la Tiraspol aveau salarii mai mari și prețurile în magazine erau mai mici a trecut și cred că nu se va mai întoarce niciodată”. Valeriu Chiveri, viceprim-ministru pentru Reintegrare, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
„Nu putem interconecta integrarea europeană și reintegrarea țării. Dacă am face acest lucru, am oferit unui stat terț sau unui partener dreptul la veto. Și mă refer acum la Federația Rusă, care ar face tot posibilul ca procesul de reintegrare să fie blocat, faptul că ar bloca ulterior și procesul de integrare europeană”, a declarat...
10:00
VIDEO/ Secretele unei căsătorii longevive, de la un cuplu împreună de jumătate de secol:„Ca să fie armonie în familie, trebuie să aveți grijă unul de altul și să vă stimați” # Ziarul de Garda
Au împărțit cărarea vieții cot la cot timp de 50 de ani. Spun că înțelepciunea, grija și respectul de care au dat dovadă ambii i-au unit și i-au ținut împreună în tot acest răstimp. Au muncit umăr la umăr – acasă, la câmp, în gospodărie. Diminețile începeau devreme, cu treabă și cu planuri gândite împreună....
09:50
În Secretariatul Parlamentului, femeile reprezintă peste 77% din numărul total al funcționarilor publici. Reprezentarea femeilor în Parlament rămâne la nivel-record # Ziarul de Garda
În Parlamentul R. Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament, potrivut unui comunicat al instituției. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de...
09:20
LIVE TEXT/ Trupele rusești au atacat orașul Harkiv cu drone de tip Shahed. Război în Ucraina, ziua 1474 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 În noaptea de 8 martie, trupele rusești au atacat districtul Saltivskyi din Harkiv cu drone de atac. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de primarul din Harkov, Ihor Terekhov, potrivit Ukrinform. „Armata rusă a lovit districtul Saltivskyi din oraș cu un shahed. Clarificăm consecințele”, a spus el. Conform Ukrinform, atacul a distrus...
7 martie 2026
18:30
LIVE TEXT/ Ucraina a oprit ofensiva rusă către Zaporijjea, ucigând și rănind 300 de soldați ruși, susține HUR. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:22 Unitățile serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR) și ale Forțelor Armate au oprit avansul Rusiei către orașul Zaporijjea, în cadrul unei operațiuni defensive de trei luni în sudul țării, a afirmat HUR pe 7 martie. Conform presei ucrainene, declarația a fost făcută în contextul în care avansul rus pe majoritatea secțiunilor frontului...
17:50
„Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță”. Marș, de 8 martie, în capitală, „pentru a aminti că viața femeilor nu se negociază” # Ziarul de Garda
Marșul feminist din acest an, care va începe duminică, 8 martie, la ora 12:00, din fața magazinului UNIC, va avea sloganul „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Potrivit Mișcării Feministe din Moldova, subiectul evenimentului vine în contextul mai multor cazuri de violență îndreptată asupra femeilor și copiilor, ajunse în atenția...
17:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, 7 martie, că Iranul va fi „lovit foarte tare” și că ia în considerare extinderea zonelor și grupurilor de persoane vizate, fără a oferi detalii, relatează Reuters. „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Din cauza comportamentului negativ al Iranului, se ia în considerare distrugerea completă și moartea...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
După aproape două luni, Întreprinderea de stat „Bacul Molovata” a anunțat vineri, 6 martie, reluarea activității feribotului. Circulația se desfășoară conform programului obișnuit. Totuși, conform administrației întreprinderii, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a gheții. Circulația feribotului a fost suspendată începând cu...
16:00
LIVE TEXT/ Numărul victimelor din Harkiv a crescut la 10 persoane, printre care doi copii. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:56 Numărul persoanelor decedate din Harkiv a crescut la 10 persoane, printre care doi copii – o fetiță de 13 ani și un băiat de 9 ani. Alte 16 persoane sunt rănite. În prezent, continuă operațiunile de căutare și salvare, precum și stingerea incendiului. UPDATE 13:57 Forțele ucrainene au atacat cu rachete occidentale cu...
16:00
VIDEO/ Fără justiție, drepturile rămân pe hârtie: istorii reale despre accesul femeilor la dreptate # Ziarul de Garda
De secole, femeile luptă pentru drepturi egale, inclusiv pentru acces egal la justiție. Totuși, la nivel global, potrivit UN Women, în 2026, femeile beneficiază de doar 64% din drepturile prevăzute de lege comparativ cu bărbații. În contextul Zilei Internaționale a Femeilor, am discutat cu mai multe femei care au fost nevoite într-un moment dat să...
15:00
Indexul Egalității de Gen 2026/ „O alarmantă consolidare a percepțiilor tradiționaliste”: peste 60% dintre cetățeni consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” # Ziarul de Garda
Peste 60% dintre cetățeni consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria”, față de 47,9% în 2021. În același timp, 69,1% susțin că „este mai mult de datoria bărbaților să aducă bani în casă”. În ajun de 8 Martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a lansat ediția 2026 a Indexului Egalității de Gen. Rezultatele indică un scor general de...
14:30
O narațiune fabricată sau distorsionată este publicată într-o publicație obscură dintr-un stat UE, apoi tradusă și amplificată de rețelele afiliate Kremlinului, pentru ca, în final, să revină în R. Moldova drept „confirmare din presa occidentală”. Prin acest circuit aparent legitim, propaganda își „spală” originea și împrumută autoritate externă. Experții consultați de Ziarul de Gardă precizează...
14:00
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit un depozit de drone rusești din Donețk, potrivit armatei. Război în Ucraina, ziua 1473 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:57 Forțele ucrainene au atacat cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune o bază rusă utilizată pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor de tip Șahed, în apropierea aeroportului ocupat din Donețk, a raportat Statul Major General pe 7 martie. Forțele terestre și aeriene ale Ucrainei au lansat atacuri asupra bazei ruse din apropierea...
13:50
În ultima zi de iarnă, pe 28 februarie, Iranul a fost lovit de atacuri militare masive lansate de Statele Unite și Israel, care au bombardat mai multe orașe și obiective strategice de pe teritoriul țării. Operațiunea comună, descrisă de SUA și Israel drept o ofensivă împotriva capacităților militare și nucleare iraniene, a provocat o serie...
