Celula de criză a MAE: Începând de azi, Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din Israel, iar o cursă pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață

Organele de drept au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet, în care activau 11 recrutori din Chișinău, parte a unei rețele internaționale de aproximativ 1000 de operatori care activau pe mai multe platforme matrimoniale. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), două persoane au fost...