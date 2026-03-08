Serviciul 112 a recepționat cu 10% mai multe apeluri în primele zile ale lunii martie, comparativ cu perioada anterioară

16:50

Comisia Europeană (CE) anunță vineri, 6 martie, că suspendă călătoriile fără viză pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. Astfel, aceștia sunt acum obligați să dețină viză atunci când intră în spațiul Schengen în scopuri oficiale. Este pentru prima dată când este aplicat noul mecanism consolidat de suspendare a regimului fără vize....