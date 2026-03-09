Ministrul Energiei, despre scumpirea carburanților: „Sunt lucruri care nu țin de noi”. Unele benzinării ar fi limitat combustibilul per client

16:00

De secole, femeile luptă pentru drepturi egale, inclusiv pentru acces egal la justiție. Totuși, la nivel global, potrivit UN Women, în 2026, femeile beneficiază de doar 64% din drepturile prevăzute de lege comparativ cu bărbații. În contextul Zilei Internaționale a Femeilor, am discutat cu mai multe femei care au fost nevoite într-un moment dat să...