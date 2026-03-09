17.600 de acțiuni FinComBank vândute pentru 15 milioane de lei

16:15

Săptămâna de lucru curentă s-a încheiat cu „verde”, adică – indicatori în creștere ai futures pentru grupul de mărfuri din cereale integrale, rapiță și zahăr. Analiștii bursieri consideră că acest lucru este un impact direct al lipsei de știri pozitive cu privire la perspectivele iminente de încetare a ostilităților și de eliminare a eșecurilor logistice din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, intră treptat în joc și factorul condițiilor meteorologice nu foarte bune.