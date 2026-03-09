Europa cumpără GNL rusesc înainte ca interdicția să intre în vigoare

13:45

Scopul este de a reduce deficitul de pe piața mondială prin adăugarea a „sute de milioane de barili” de petrol rusesc care au fost prinși în sancțiuni. SUA subliniază că nu este vorba de o relaxare a presiunii sancțiunilor asupra Rusiei, ci de o măsură de stabilizare a prețurilor. Washingtonul ia în considerare, de asemenea, ridicarea în continuare a sancțiunilor asupra altor tipuri de petrol rusesc pentru a crește oferta.