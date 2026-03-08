Opoziția ia în considerare proteste comune
Logos-Press, 8 martie 2026 16:30
Opoziția parlamentară nu este de acord cu modificările la legea privind numirea membrilor Comisiei de verificare a procurorilor, pe care le consideră un abuz de putere, și amenință cu posibile proteste.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
16:30
Opoziția parlamentară nu este de acord cu modificările la legea privind numirea membrilor Comisiei de verificare a procurorilor, pe care le consideră un abuz de putere, și amenință cu posibile proteste.
Acum o oră
16:15
Prețurile cerealelor sunt în creștere: motivele nu sunt doar războiul din Orientul Mijlociu # Logos-Press
Săptămâna de lucru curentă s-a încheiat cu „verde”, adică – indicatori în creștere ai futures pentru grupul de mărfuri din cereale integrale, rapiță și zahăr. Analiștii bursieri consideră că acest lucru este un impact direct al lipsei de știri pozitive cu privire la perspectivele iminente de încetare a ostilităților și de eliminare a eșecurilor logistice din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, intră treptat în joc și factorul condițiilor meteorologice nu foarte bune.
Acum 2 ore
15:15
Mecanicii de locomotivă vor fi instruiți și examinați pe baza unor criterii uniforme privind centrele de instruire, examinatorii și procesul de examinare.
15:15
Sute de persoane au ieșit pe străzile capitalei pentru a denunța violența împotriva femeilor. În 2026, evenimentul este organizat sub sloganul: „Femeile sunt în siguranță, dreptatea este în instanțe”.
Acum 4 ore
14:30
Ziua internațională a femeii, sărbătorită în mod tradițional de multe țări din întreaga lume la 8 martie, este, de asemenea, un bun prilej de a ne aminti că Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a declarat anul 2026 drept Anul internațional al femeilor fermier.
14:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) intenționează să integreze mai mult tehnologiile IA în activitățile sale și discută activ rolul acestora în cadrul diverselor conferințe regionale de mai mulți ani.
13:45
Scopul este de a reduce deficitul de pe piața mondială prin adăugarea a „sute de milioane de barili” de petrol rusesc care au fost prinși în sancțiuni. SUA subliniază că nu este vorba de o relaxare a presiunii sancțiunilor asupra Rusiei, ci de o măsură de stabilizare a prețurilor. Washingtonul ia în considerare, de asemenea, ridicarea în continuare a sancțiunilor asupra altor tipuri de petrol rusesc pentru a crește oferta.
13:15
Ministrul român al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că România și Republica Moldova vor desfășura o campanie comună de plantare de păduri în zona de trecere vamală Sculeni-Sculeni, pe ambele maluri ale râului Prut.
Acum 6 ore
12:45
Cea mai mare proporție de femei în rândul oamenilor de știință și inginerilor din Uniunea Europeană este înregistrată în Letonia. În această țară baltică, 50,9 % din totalul oamenilor de știință și inginerilor în 2024 sunt femei. Următoarele cele mai ridicate cifre sunt înregistrate în Danemarca, cu 48,8%, Estonia (47,9%) și Spania (47,6%). În UE în ansamblu, femeile reprezintă 40,5% din forța de muncă din rândul oamenilor de știință și inginerilor.
12:15
Moldova a primit drone letone al căror producător nu reușise anterior să îndeplinească un contract cu o fundație ucraineană.
12:00
Analiștii au comparat capacitățile militare ale Israelului și Iranului în ceea ce privește efectivele, forțele aeriene, sistemele terestre, resursele navale, cheltuielile pentru apărare și populația.
11:30
Președintele francez Emmanuel Macron tocmai a rostit ceea ce ar putea fi cel mai important discurs al Europei privind securitatea de la sfârșitul Războiului Rece. Bazându-se pe lecțiile trase din lungul ciclu de conflict care a început în urmă cu patru ani în Ucraina, Macron a anunțat schimbări radicale în doctrina nucleară a Franței și a dezvăluit un nou cadru pentru cooperarea nucleară cu aliații europeni cheie.
Acum 8 ore
10:45
Moldova a ocupat locul 128 în lume (din 193) în clasamentul puterii soft, cu 31 de puncte.
10:15
Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt „în război” pe fondul atacurilor iraniene, dar vor ieși din această situație mai puternice decât înainte, a declarat președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Abu Dhabi TV și Emirates News Agency au citat extrase din prima declarație a președintelui de la începutul ostilităților.
09:00
Un referendum este singura soluție corectă și legală pentru procesul de unificare voluntară a primăriilor. Doar cetățenii înșiși, nu consilierii sau primarii, ar trebui să decidă asupra lichidării acestora. Această opinie a fost exprimată de membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) după ce au analizat propunerile Cabinetului de Miniștri de simplificare a procedurii de unificare a autorităților locale.
Acum 12 ore
08:45
Guvernatorul băncii centrale a Poloniei a prezentat o propunere de a strânge până la 48 de miliarde de zloți (13 miliarde de dolari) din vânzarea rezervelor de aur pentru a finanța cheltuielile de apărare, ca parte a unui plan susținut de președintele țării.
08:15
Oamenii de știință de la Universitatea din Oulu (Finlanda) au dezvoltat rășini epoxidice și poliesterice pe bază de rumeguș, paie și alte deșeuri organice, care au o rezistență mai mare comparativ cu materialele din petrol, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Clubul Clic Media din Chișinău și-a asigurat al treilea titlu consecutiv în Superliga moldovenească de futsal, informează Logos Press.
19:00
Președintele american Donald Trump a declarat astăzi că Iranul ar putea fi lovit „foarte dur”, iar lista potențialelor ținte pentru atacuri ar putea fi extinsă.
18:45
Exporturile de carburanți din portul Giurgiulești pot fi restricționate dacă stocurile scad # Logos-Press
Exporturile și reexporturile de benzină și motorină din portul Giurgiulești pot fi restricționate dacă stocurile scad sub 8 000 de tone de benzină și 25 000 de tone de motorină. În aceleași condiții, serviciile de aprovizionare a navelor cu combustibil vor fi suspendate.
18:30
CC a confirmat răspunderea lui Stati și a altor garanți pentru împrumutul Moldindconbank # Logos-Press
Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a mai multor articole din Codul civil într-un caz privind un împrumut de 10 milioane EUR acordat Vitaprim Flora.
17:15
China va utiliza inteligența artificială pentru a angaja un număr record de 12,7 milioane de absolvenți # Logos-Press
Guvernul chinez a declarat că va utiliza în mod activ tehnologia inteligenței artificiale (AI) pentru a distribui 12,7 milioane de absolvenți universitari pe piața muncii în 2026. Cifra este un record: depășește populația unor țări precum Belgia.
17:00
Moldova a simplificat temporar normele de eliberare a cărților de identitate pentru cei care au împlinit deja 18 ani înainte de intrarea în vigoare a noii legi privind cetățenia, dar nu au avut timp să emită un pașaport intern.
Ieri
16:30
Primele semne ale problemelor de aprovizionare cu gaz au apărut în Europa: Transnistria, care s-a desprins de Moldova, avertizează cu privire la penuria de gaz. Situația riscă să se deterioreze și mai mult dacă livrările de GNL din Orientul Mijlociu nu sunt reluate curând, ceea ce este un scenariu extrem de puțin probabil în acest moment.
15:45
Amfiteatrul antic din Verona, Italia, a găzduit ceremonia de deschidere a celei de-a 14-a ediții a Jocurilor Paralimpice de iarnă, care se desfășoară la Milano și Cortina d’Ampezzo în perioada 7-15 martie, conform Logos Press.
15:30
Această subvenție apare în proiectul Programului strategic de politici agrare (PSPA), care a fost supus audierilor publice și care va fi adoptat cu siguranță.
15:15
Femeile din Moldova își construiesc cariere, creează afaceri și participă în politică, însă barierele „de gen” încă persistă. Ele încă primesc, în medie, mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă și aceleași cunoștințe. Pentru a „ajunge din urmă” un bărbat obișnuit, o femeie ar trebui să lucreze până la 27 februarie anul viitor.
13:45
Piața mondială a aurului la începutul lunii martie 2026 prezintă o volatilitate accentuată: după creștere, cotațiile au trecut la scădere. Principalii factori au fost întărirea dolarului american și tensiunile geopolitice.
13:15
UNICEF a condamnat moartea în masă a copiilor din Iran după o lovitură asupra unei școli # Logos-Press
UNICEF și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la moartea în masă a copiilor din Iran, în urma unei lovituri asupra unei școli primare de fete din Minab, la 28 februarie.
12:45
Holdingul media german Axel Springer a convenit să cumpere ziarul britanic The Daily Telegraph pentru 575 milioane de lire sterline (aproximativ 766 milioane de dolari), potrivit Logos Press.
12:15
Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Finanțelor, datoria publică internă a crescut constant de la începutul anului. În ianuarie, aceasta a crescut cu 1,9 miliarde de lei, iar în februarie cu alte 1,7 miliarde de lei, totalizând 55,7 miliarde de lei.
12:00
Trump a refuzat să vorbească despre ajutorul Rusiei în materie de informații pentru Iran # Logos-Press
Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să comenteze informațiile apărute în presă potrivit cărora Iranul primește informații de la Rusia pentru atacuri asupra pozițiilor trupelor americane.
11:30
Potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), la 27 februarie 2026, rezervele valutare oficiale și-au continuat tendința descendentă, diminuându-se cu 61,01 milioane euro până la 5 019,69 milioane euro. În pofida scăderii, volumul rezervelor a rămas ridicat, susținând stabilitatea financiară a țării.
11:15
Bitcoin ar putea scădea cu încă 30% pe măsură ce ciclul de patru ani se intensifică, susține o firmă de investiții.
11:00
În al patrulea trimestru al anului 2025, ocuparea forței de muncă a populației a scăzut, iar numărul locurilor de muncă a scăzut. Acest lucru este evidențiat de datele Biroului Național de Statistică.
10:30
Trei tineri antreprenori români și-au dat seama că există o mare nevoie de o aplicație accesibilă și ușor de utilizat pentru întreprinderile mici care trebuie să declare deșeurile, așa că la mijlocul anului 2023 au dezvoltat și lansat aplicația Waste Registry, care ajută acum peste 1.100 de întreprinderi să își monitorizeze deșeurile.
10:15
La Conferința de Securitate de la München din acest an, transatlantismul a fost în cele din urmă îngropat, dar rămâne neclar dacă europenii au realizat acest lucru.
09:30
Consorțiul internațional „Hickory Global Partners” a publicat clasamentul celor mai scumpe 10 orașe și al celor mai populare 10 orașe pentru călătoriile de afaceri. Londra (Regatul Unit) ocupă primul loc în ambele clasamente, potrivit Logos Press.
09:15
Ministrul ungar al Apărării: Cooperarea moldo-ungară în domeniul apărării va fi adusă la un nou nivel # Logos-Press
Ungaria intenționează să aducă cooperarea moldo-ungară în sectorul de apărare la un nou nivel. Acest lucru a fost declarat de ministrul ungar al apărării, Kristof Szalay-Bobrovnicki, după o întrevedere cu ministrul moldovean al apărării, Anatolie Nosatii, care a efectuat o vizită la Budapesta.
08:45
Au fost stabilite amenzi pentru utilizarea de dispozitive care încalcă drepturile de autor # Logos-Press
În Codul contravențional a fost introdus un nou articol care prevede sancțiuni pentru utilizarea de dispozitive care încalcă drepturile de autor. Inițiativa legislativă transpune în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau bazate pe astfel de servicii. Documentul a fost adoptat în a doua lectură de 53 de deputați.
08:15
Mai mult de 91% din toate eșantioanele de produse analizate anul trecut au fost conforme cu reglementările. Acest lucru este evidențiat de raportul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară ANSA privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în alimentele de origine vegetală.
6 martie 2026
19:30
Federația Internațională de Judo (IJF) a publicat un clasament actualizat cu 14 sportivi moldoveni în TOP-50, informează Logos Press.
19:00
Țările UE finalizează punerea în aplicare a unei rate minime a impozitului pe profit de 15% pentru cele mai mari companii multinaționale (impozitul minim global (Pilonul doi)) și încep să ia în considerare un impozit forfetar pe „avere”.
18:45
Inspectorii Agenției Naționale de Transport Rutier (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, au continuat activitățile de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării în perioada 26 februarie – 5 martie 2026. Aceste activități au răspuns numeroaselor petiții și reclamații ale cetățenilor care au semnalat nerespectarea prevederilor legale de către unii operatori de transport rutier și conducători auto.
18:30
Între martie 2025 și februarie 2026 – 358 de microferme și ferme mici au obținut finanțare în cadrul programului Fondului pentru credite agricole (FCA). Dintre acestea, 40 de ferme au făcut acest lucru în luna februarie a acestui an.
18:15
Crearea unui fond de garantare în asigurări va crește nivelul de protecție a consumatorilor, precum și încrederea în piața asigurărilor. Fezabilitatea unei astfel de măsuri și, în general, alinierea cadrului juridic național la cele mai bune practici internaționale în acest domeniu au fost discutate în cadrul unei reuniuni de lucru organizate la Ministerul Finanțelor.
18:00
Țările din regiunea Golfului vor pierde între 34 și 56 de miliarde de dolari în venituri din turism în 2026, iar numărul sosirilor internaționale în regiune va scădea cu 11-27% de la an la an, potrivit Logos Press.
17:30
Cotațiile petrolului continuă să crească pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ministrul energiei din Qatar, Saad Sherida al-Qaabi, a avertizat că prețul petrolului ar putea crește până la 150 de dolari pe baril.
17:00
În cadrul primei sale vizite oficiale în Azerbaidjan, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, a semnat cu ministrul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, Ceyhun Bayramov, un plan de consultări interministeriale pentru anii 2026-2027.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:45
Din cauza creșterii prețurilor la energie, moneda europeană suferă deja. Euro a scăzut cu 2 % față de dolar. Scăderea ar putea fi mai semnificativă dacă războiul din Iran durează mai mult decât cele „patru săptămâni” despre care a vorbit Trump.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.