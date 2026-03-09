UE și Canada au în vedere un acord privind comerțul digital
Logos-Press, 9 martie 2026 15:00
UE și Canada au început negocierile privind așa-numitul Acord privind comerțul digital (ACD), în contextul conflictului dintre Europa și SUA cu privire la reglementarea digitală.
Organizația de mediu Greenpeace a declarat că retailerul chinez de îmbrăcăminte online Shein continuă să vândă produse care conțin substanțe chimice periculoase în Uniunea Europeană, în ciuda avertismentelor anterioare.
Ion Ceban a anunțat numirea Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu în funcția de viceprimari # Logos-Press
Începând de astăzi, municipiul Chișinău va avea patru viceprimari, așa cum a fost cazul în ultimii șase ani. Aceștia sunt Olesea Pșenițchi, care se va ocupa de sectorul financiar în activitatea capitalei, și Victor Pruteanu, responsabil de direcția socială.
Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a declarat că ostilitățile din Golful Persic continuă să aibă un impact semnificativ asupra prețurilor țițeiului și produselor petroliere.
Pe piața zahărului nu este vorba despre „dulceață”, ci despre economie în forma sa cea mai pură: oferta excedentară, creșterea costurilor și greșelile manageriale sunt convertite instantaneu în preț. Acesta este motivul pentru care există întotdeauna o mulțime de zgomot informațional în jurul zahărului – sloganuri precum „haideți să aprovizionăm piața cu produsele noastre”, „piața are nevoie de protecție”, „importatorii sunt dușmani”. Dar zgomotul nu schimbă principalul lucru: piața nu pedepsește importurile – piața pedepsește ineficiența. Și astăzi acest lucru se poate vedea în întreaga Europă.
Atacurile masive ale Israelului asupra a 30 de depozite iraniene de combustibil au „depășit cu mult” așteptările SUA și au provocat un dezacord major între aliați pentru prima dată de la începutul operațiunii militare împotriva Iranului.
Leul preia volatilitatea euro: economia moldovenească se obișnuiește cu noua realitate # Logos-Press
De la momentul în care euro a devenit moneda de bază a Băncii Naționale a Moldovei pentru stabilirea cursului leului moldovenesc și efectuarea intervențiilor valutare (2 ianuarie 2025), moneda națională a țării s-a depreciat cu 5,58%.
Potrivit Politico, săptămâna trecută, ambasadorii UE au „îngropat” efectiv ideea unei aderări accelerate, subliniind că aderarea ar trebui să se bazeze exclusiv pe merit și pe îndeplinirea deplină a criteriilor. Anterior, publicația a mai scris că speranțele Ucrainei pentru o aderare rapidă la UE au fost spulberate.
O nouă predicție importantă a lui Ilon Musk: va exista „inteligență artificială umanoidă” până la sfârșitul anului 2026 # Logos-Press
Elon Musk continuă să surprindă și să șocheze. Într-o postare pe X luni dimineața devreme, miliardarul a răspuns utilizatorului X Bojan Tunguz, care a scris că are „un sentiment bazat pe fapte că până la sfârșitul acestui an vom avea o inteligență artificială generală” (AGI) cu drepturi depline.
Pezeshkian: Incidentul cu atacul aerian asupra Nakhchivan nu are nimic de-a face cu Iranul # Logos-Press
Incidentul cu o lovitură aeriană asupra Nakhchivan nu are legătură cu Iranul și va fi investigat. Acest lucru a fost declarat de președintele Republicii Islamice Iran Masoud Pezeshkian în timpul unei conversații telefonice cu președintele azer Ilham Aliyev.
Statul va putea acoperi până la 80% din costurile proiectelor pentru organizațiile non-profit care activează în sectorul turismului. Subvențiile vor fi acordate în limitele alocărilor anuale pentru aceste scopuri în bugetul de stat. Printre priorități se numără dezvoltarea de produse turistice și servicii inovatoare, consolidarea imaginii și promovarea destinațiilor, stabilite anual de Biroul Național de Turism.
Inteligența artificială ar putea lăsa orașele fără apă – previziunea alarmantă a oamenilor de știință # Logos-Press
Până în 2030, centrele de date din SUA ar putea consuma la fel de multă apă ca cea mai mare metropolă americană, New York City, în fiecare zi. Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii care au studiat cererea în creștere rapidă de resurse din partea industriei inteligenței artificiale.
Compania Starcloud, susținută de Nvidia, intenționează să lanseze un satelit cu mineri ASIC la bord până la sfârșitul anului. Acest lucru a fost anunțat de CEO-ul firmei, Philip Johnston.
A fost nevoie de mai puțin de o jumătate de oră pentru ca prețul petrolului în Asia să crească cu 20 de procente # Logos-Press
Luni dimineața devreme în Asia, petrolul Brent era în creștere cu aproximativ 15,5%, la 107,16$/baril, în timp ce petrolul american Nymex Light Sweet crude era în creștere cu peste 17%, la 106,77$/baril.
Președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem al Iranului. Donald Trump a făcut această declarație la postul de televiziune Fox News.
Autoritățile intenționează să consolideze protecția funcționarilor de rang înalt și să coopereze cu autoritățile competente ale UE.
Producția de petrol a Irakului a scăzut brusc din cauza conflictului cu Iranul și a problemelor legate de exporturile prin strâmtoarea Ormuz.
Prima săptămână a lunii martie pe piața cerealelor din Moldova a adus și creșterea prețurilor la grâu (plus 0,15-0,20 lei/kg) și porumb (plus 0,10 lei/kg în medie). Consolidarea prețurilor corespunde dinamicii prețurilor de schimb pentru mărfurile din această grupă în Europa, precum și în porturile europene ale țărilor de la Marea Neagră. Cu toate acestea, potrivit operatorilor de pe piață, în acest moment, cea mai mare influență asupra prețurilor o are creșterea prețului motorinei, adică a logisticii de transport, și întărirea semnificativă a dolarului față de euro și leul moldovenesc.
Două loturi de carne de pui, unul din Ucraina și celălalt din Polonia, importate în Letonia, s-au dovedit a fi contaminate cu salmonella.
Guvernul intenționează să crească subvențiile acordate angajatorilor pentru angajarea persoanelor cu handicap.
În Moldova va fi creat sistemul de notificare în caz de urgență MD-ALERT, care va permite autorităților să avertizeze rapid populația cu privire la situațiile de urgență prin intermediul telefoanelor mobile. Costul implementării sistemului este estimat la aproximativ 5 milioane de euro.
Escaladarea conflictului din Iran a provocat deja creșterea prețurilor la combustibil și energie și prăbușirea piețelor bursiere.
România este pregătită să se unească cu Republica Moldova dacă și când cetățenii de peste Prut vor dori acest lucru. Acest lucru a fost declarat de președintele Nicușor Dan la postul de televiziune polonez TVP World.
Teheranul se confruntă cu o „penurie temporară” de combustibil pe fondul atacurilor aeriene americano-israeliene, potrivit guvernatorului provinciei capitalei Iranului. Rezidenții au fost îndemnați să se abțină de la călătoriile inutile și să economisească combustibil.
Oschadbank din Ucraina a cerut autorităților ungare să restituie vehiculele de colectare și obiectele de valoare care au fost confiscate ilegal. Instituția menționează că apărarea ulterioară a drepturilor Oschadbank din Ucraina în soluționarea incidentului din Ungaria se va concentra în două direcții. Banca intenționează să facă apel împotriva deciziei privind măsurile restrictive referitoare la șederea în UE, care au fost impuse în mod nerezonabil angajaților echipei de colectare de către serviciul de migrație din Ungaria. De asemenea, va lua măsuri legale pentru a recupera bunurile băncii.
Opoziția parlamentară nu este de acord cu modificările la legea privind numirea membrilor Comisiei de verificare a procurorilor, pe care le consideră un abuz de putere, și amenință cu posibile proteste.
Prețurile cerealelor sunt în creștere: motivele nu sunt doar războiul din Orientul Mijlociu # Logos-Press
Săptămâna de lucru curentă s-a încheiat cu „verde”, adică – indicatori în creștere ai futures pentru grupul de mărfuri din cereale integrale, rapiță și zahăr. Analiștii bursieri consideră că acest lucru este un impact direct al lipsei de știri pozitive cu privire la perspectivele iminente de încetare a ostilităților și de eliminare a eșecurilor logistice din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, intră treptat în joc și factorul condițiilor meteorologice nu foarte bune.
Mecanicii de locomotivă vor fi instruiți și examinați pe baza unor criterii uniforme privind centrele de instruire, examinatorii și procesul de examinare.
Sute de persoane au ieșit pe străzile capitalei pentru a denunța violența împotriva femeilor. În 2026, evenimentul este organizat sub sloganul: „Femeile sunt în siguranță, dreptatea este în instanțe”.
Ziua internațională a femeii, sărbătorită în mod tradițional de multe țări din întreaga lume la 8 martie, este, de asemenea, un bun prilej de a ne aminti că Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a declarat anul 2026 drept Anul internațional al femeilor fermier.
Banca Națională a Moldovei (BNM) intenționează să integreze mai mult tehnologiile IA în activitățile sale și discută activ rolul acestora în cadrul diverselor conferințe regionale de mai mulți ani.
Scopul este de a reduce deficitul de pe piața mondială prin adăugarea a „sute de milioane de barili” de petrol rusesc care au fost prinși în sancțiuni. SUA subliniază că nu este vorba de o relaxare a presiunii sancțiunilor asupra Rusiei, ci de o măsură de stabilizare a prețurilor. Washingtonul ia în considerare, de asemenea, ridicarea în continuare a sancțiunilor asupra altor tipuri de petrol rusesc pentru a crește oferta.
Ministrul român al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că România și Republica Moldova vor desfășura o campanie comună de plantare de păduri în zona de trecere vamală Sculeni-Sculeni, pe ambele maluri ale râului Prut.
Cea mai mare proporție de femei în rândul oamenilor de știință și inginerilor din Uniunea Europeană este înregistrată în Letonia. În această țară baltică, 50,9 % din totalul oamenilor de știință și inginerilor în 2024 sunt femei. Următoarele cele mai ridicate cifre sunt înregistrate în Danemarca, cu 48,8%, Estonia (47,9%) și Spania (47,6%). În UE în ansamblu, femeile reprezintă 40,5% din forța de muncă din rândul oamenilor de știință și inginerilor.
Moldova a primit drone letone al căror producător nu reușise anterior să îndeplinească un contract cu o fundație ucraineană.
Analiștii au comparat capacitățile militare ale Israelului și Iranului în ceea ce privește efectivele, forțele aeriene, sistemele terestre, resursele navale, cheltuielile pentru apărare și populația.
Președintele francez Emmanuel Macron tocmai a rostit ceea ce ar putea fi cel mai important discurs al Europei privind securitatea de la sfârșitul Războiului Rece. Bazându-se pe lecțiile trase din lungul ciclu de conflict care a început în urmă cu patru ani în Ucraina, Macron a anunțat schimbări radicale în doctrina nucleară a Franței și a dezvăluit un nou cadru pentru cooperarea nucleară cu aliații europeni cheie.
Moldova a ocupat locul 128 în lume (din 193) în clasamentul puterii soft, cu 31 de puncte.
Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt „în război” pe fondul atacurilor iraniene, dar vor ieși din această situație mai puternice decât înainte, a declarat președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Abu Dhabi TV și Emirates News Agency au citat extrase din prima declarație a președintelui de la începutul ostilităților.
Un referendum este singura soluție corectă și legală pentru procesul de unificare voluntară a primăriilor. Doar cetățenii înșiși, nu consilierii sau primarii, ar trebui să decidă asupra lichidării acestora. Această opinie a fost exprimată de membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) după ce au analizat propunerile Cabinetului de Miniștri de simplificare a procedurii de unificare a autorităților locale.
Guvernatorul băncii centrale a Poloniei a prezentat o propunere de a strânge până la 48 de miliarde de zloți (13 miliarde de dolari) din vânzarea rezervelor de aur pentru a finanța cheltuielile de apărare, ca parte a unui plan susținut de președintele țării.
Oamenii de știință de la Universitatea din Oulu (Finlanda) au dezvoltat rășini epoxidice și poliesterice pe bază de rumeguș, paie și alte deșeuri organice, care au o rezistență mai mare comparativ cu materialele din petrol, informează Logos Press.
Clubul Clic Media din Chișinău și-a asigurat al treilea titlu consecutiv în Superliga moldovenească de futsal, informează Logos Press.
Președintele american Donald Trump a declarat astăzi că Iranul ar putea fi lovit „foarte dur”, iar lista potențialelor ținte pentru atacuri ar putea fi extinsă.
Exporturile de carburanți din portul Giurgiulești pot fi restricționate dacă stocurile scad # Logos-Press
Exporturile și reexporturile de benzină și motorină din portul Giurgiulești pot fi restricționate dacă stocurile scad sub 8 000 de tone de benzină și 25 000 de tone de motorină. În aceleași condiții, serviciile de aprovizionare a navelor cu combustibil vor fi suspendate.
CC a confirmat răspunderea lui Stati și a altor garanți pentru împrumutul Moldindconbank # Logos-Press
Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a mai multor articole din Codul civil într-un caz privind un împrumut de 10 milioane EUR acordat Vitaprim Flora.
China va utiliza inteligența artificială pentru a angaja un număr record de 12,7 milioane de absolvenți # Logos-Press
Guvernul chinez a declarat că va utiliza în mod activ tehnologia inteligenței artificiale (AI) pentru a distribui 12,7 milioane de absolvenți universitari pe piața muncii în 2026. Cifra este un record: depășește populația unor țări precum Belgia.
Moldova a simplificat temporar normele de eliberare a cărților de identitate pentru cei care au împlinit deja 18 ani înainte de intrarea în vigoare a noii legi privind cetățenia, dar nu au avut timp să emită un pașaport intern.
Primele semne ale problemelor de aprovizionare cu gaz au apărut în Europa: Transnistria, care s-a desprins de Moldova, avertizează cu privire la penuria de gaz. Situația riscă să se deterioreze și mai mult dacă livrările de GNL din Orientul Mijlociu nu sunt reluate curând, ceea ce este un scenariu extrem de puțin probabil în acest moment.
Amfiteatrul antic din Verona, Italia, a găzduit ceremonia de deschidere a celei de-a 14-a ediții a Jocurilor Paralimpice de iarnă, care se desfășoară la Milano și Cortina d’Ampezzo în perioada 7-15 martie, conform Logos Press.
