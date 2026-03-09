Politico: UE „îngroapă” modelul de aderare accelerată a Ucrainei

17:15

Oschadbank din Ucraina a cerut autorităților ungare să restituie vehiculele de colectare și obiectele de valoare care au fost confiscate ilegal. Instituția menționează că apărarea ulterioară a drepturilor Oschadbank din Ucraina în soluționarea incidentului din Ungaria se va concentra în două direcții. Banca intenționează să facă apel împotriva deciziei privind măsurile restrictive referitoare la șederea în UE, care au fost impuse în mod nerezonabil angajaților echipei de colectare de către serviciul de migrație din Ungaria. De asemenea, va lua măsuri legale pentru a recupera bunurile băncii.