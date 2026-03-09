14:15

Pe piața zahărului nu este vorba despre „dulceață”, ci despre economie în forma sa cea mai pură: oferta excedentară, creșterea costurilor și greșelile manageriale sunt convertite instantaneu în preț. Acesta este motivul pentru care există întotdeauna o mulțime de zgomot informațional în jurul zahărului – sloganuri precum „haideți să aprovizionăm piața cu produsele noastre”, „piața are nevoie de protecție”, „importatorii sunt dușmani”. Dar zgomotul nu schimbă principalul lucru: piața nu pedepsește importurile – piața pedepsește ineficiența. Și astăzi acest lucru se poate vedea în întreaga Europă.