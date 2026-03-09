Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi, noi viceprimari ai Chișinăului

19:40

Vremea frumoasă și vacanța de primăvară i-a scos pe oameni din case. În timp ce unii au ales să se bucure de soare în parc la plimbare, alții au optat pentru escapade peste hotare. De dimineață, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din țară s-au format cozi mari de mașini. […] Articolul Vremea frumoasă și vacanța elevilor i-a scos pe moldoveni din case apare prima dată în AgroTV.