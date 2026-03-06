Igor Grosu: Mesaj de felicitare pentru femei în preajma zilei de 8 Martie
Agro TV, 6 martie 2026 20:10
Femeile și fetele din Republica Moldova au fost aplaudate în Parlament. În cadrul ședinței plenare din 5 martie, președintele Legislativului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, iar deputații i s-au alăturat cu aplauze în picioare. Acesta a subliniat importanța respectului, a drepturilor egale și a implicării active
• • •
Acum 10 minute
20:20
Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Bădărău, pleacă din funcție. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook adresată fermierilor, înainte de Adunarea Generală a Asociației. În locul său ar urma să revină Alexandru Slusari, care a declarat pentru AGRO TV Moldova că, dacă va deveni următorul director executiv, se va ocupa de soluționarea
Acum 30 minute
20:10
Ministerul Agriculturii anunță că va fi compensată motorina utilizată în cadrul campaniei agricole de primăvară # Agro TV
Aproape 200 de agricultori din întreaga țară s-au adunat astăzi în cadrul Adunării Generale a Asociației „Forța Fermierilor", pentru a discuta problemele din domeniu. Aceștia au cerut autorităților intervenții urgente pentru a evita pierderile în sectorul agricol, în special în contextul scumpirii motorinei și al dificultăților de pe piață. Între timp, Ministerul Agriculturii a anunțat
20:10
20:00
Republica Moldova și Germania consolidează parteneriatul strategic și sprijinul pentru integrarea europeană # Agro TV
Republica Moldova și Germania își consolidează parteneriatul strategic la Berlin. Mihai Popșoi, ministrul de externe al Republicii Moldova, și Johann Wadephul, omologul său german, au reafirmat angajamentul comun pentru aprofundarea relațiilor bilaterale și sprijinul Germaniei pentru aderarea Chișinăului la Uniunea Europeană. În cadrul unei conferințe de presă, susținute joi, oficialii au abordat combaterea amenințărilor hibride,
Acum o oră
19:50
Scandal în Parlamentul Republicii Moldova, după ce majoritatea parlamentară a votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor. Decizia a stârnit nemulțumiri și critici în plen, mai ales pentru faptul că legea a fost modificată în ajun astfel încât cei doi să poată fi numiți cu votul a
19:40
Vremea frumoasă și vacanța de primăvară i-a scos pe oameni din case. În timp ce unii au ales să se bucure de soare în parc la plimbare, alții au optat pentru escapade peste hotare. De dimineață, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din țară s-au format cozi mari de mașini.
19:30
Pentru zilele de sâmbătă și duminică, 07-08 martie, se anunță cer variabil. În nordul țării se va înregistra cer variabil, ziua vor fi maxime de 10°C, iar noaptea -1°C, vântul va sufla din Nord, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 10°C și -1°C, vântul
Acum 2 ore
19:20
Aproape 19 tone de rodii neconforme au fost nimicite înainte de ajunge în țară. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, rezultatele analizelor de laborator au arătat că fructele conțineau reziduuri de pesticide în concentrații care depășesc limita maximă admisă, stabilită de legislația în vigoare. Neregulile au fost depistate la intrarea în țară, în urma controalelor
19:20
Casa Națională de Asigurări Sociale atenționează cetățenii despre tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc în mod fals numele instituției pentru a obține date personale și bancare. CNAS informează că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentându-se drept angajați ai instituției. În timpul apelurilor, aceștia solicită date cu
19:20
Noi oportunități de învățare a limbii române pentru minorități și persoanele revenite din diaspora # Agro TV
Cabinetul de miniștri a aprobat programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Acesta presupune implementarea unui sistem național integrat de învățare-predare, evaluare și certificare a competențelor în limba română, pentru reprezentanții minorităților naționale, refugiați, persoanele revenite din diasporă, adulți activi pe piața muncii, copii și elevii nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale. GALINA
19:10
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că, în anul 2026, veteranii și persoanele asigurate pot beneficia de bilete de tratament balneosanatorial pentru recuperarea sănătății, finanțate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor sociale. Pentru veterani, în acest an au fost alocate 76 de milioane de lei din bugetul de stat. De bilete gratuite pot
Acum 4 ore
16:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 7 – 9 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 54 de bani, cu 21 de bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 22 de lei
Ieri
19:10
Primăvara aduce viață și energie în gospodăriile și fermele din țară, unde s-au născut mai mulți pui de animale. La o menajerie din localitatea Bardar, Ialoveni, viețuitoarele au fost scoase din grajduri pentru a se bucura de soare, fapt care atrage vizitatori mai ales în zilele de weekend. După o iarnă lungă și friguroasă, animalele
18:50
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură. Această rețea va cuprinde nu doar informații economice, ci și date relevante din punct de vedere ecologic și social. Documentul include și mai multe modificări prin care Guvernului i se atribuie mai
18:50
Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, pleacă din funcție # Agro TV
Directorul executiv al Asociației ,,Forța Fermierilor", Alexandru Bădărău, pleacă din funcție. Acesta a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook adresată fermierilor, cu mai puțin de o zi înainte de Adunarea Generală a Asociației. Îmi închei mandatul de Director Executiv. O perioadă în care am fost o voce cu argumente clare și soluții concrete pentru interesele
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 06 martie 2026. Astfel, euro coboară la valoarea de 20 lei și 12 de bani, cu 04 bani mai puțin. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 33 de bani. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar leul
16:30
Republica Moldova face un pas important în alinierea la standardele internaționale de mediu și dezvoltare durabilă, aderând la Acordul de la Roma pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. TATIANA NISTORICĂ, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: „Acordul asigură un mecanism suplimentar de protecție împotriva riscului de introducere pe piață a
16:20
Pentru ziua de vineri, 06 martie, se anunță cer variabil în toată țara. În nordul țării se va înregistra cer variabil, ziua vor fi maxime de 6°C, iar noaptea 0°C, vântul va sufla din Nord-Vest, cu o viteză de până la 37 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 9°C și 3°C,
16:20
Părinții care nu achită pensia alimentară vor fi sancționați mai dur. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Parlament # Agro TV
Părinții care nu achită pensia alimentară riscă sancțiuni mai dure: de la arest contravențional și muncă neremunerată în folosul comunității până la interdicția de a părăsi țara. Proiectul de lege propus de fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate urmărește ca banii să ajungă direct la copii, iar instanțele de judecată să decidă graficul de întrevederi dintre
16:10
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu au dovada cetățeniei Republicii Moldova, dar care au avut la naștere cel puțin un părinte cetățean moldovean, vor putea obține acte de identitate fără a trece prin procedura de recunoaștere a cetățeniei. O derogare în acest sens a fost aprobată de Guvern la ședința din 4
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 06 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 33 bani, cu 16 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 22 lei și 24 bani, cu
16:00
Investițiile în agricultură și extinderea exporturilor pe piața UE, discutate în cadrul Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar # Agro TV
Investițiile în agricultură și extinderea produselor moldovenești pe piața europeană au fost principalele subiecte discutate în cadrul Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit oficiali, investitori și reprezentanți ai organizațiilor de producători. Participanții au discutat despre dezvoltarea lanțurilor valorice agroalimentare, modernizarea producției și oportunitățile de finanțare pentru agricultori. Forumul a constituit
16:00
Tensiunile din Orientul Mijlociu au influențat piața petrolului la nivel global, iar prețurile continuă să urmeze un trend ascendent, susține conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Totuși, autoritățile dau asigurări că situația este sub control și îndeamnă oamenii să păstreze calmul și să facă achiziții raționale. ALEXEI TARAN, director general ANRE: „Livrări se fac
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 05 martie 2026. Astfel, euro coboară la valoarea de 20 lei și 16 de bani, cu 04 bani mai puțin. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 33 de bani, cu un 09 bani mai puțin. Hrivna ucraineană va fi
17:20
Pentru ziua de joi, 05 martie, se anunță cer variabil în toată țara. În nordul țării se va înregistra cer variabil, ziua vor fi maxime de 8°C, iar noaptea -3°C, vântul va sufla din Nord-Vest, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 10°C și -1°C,
17:10
Două persoane care au tăiat ilegal crengile unor copaci de la marginea drumului Lipcani–Șirăuți au fost prinse de inspectorii de mediu, în cadrul unor razii desfășurate în raionul Briceni. Indivizii au fost amendați și urmează să achite și valoarea prejudiciului material. DINU BARALIUC, purtător de cuvânt al Inspecției pentru Protecția Mediului Briceni: ,,Au fost depistate
17:10
Universitatea de Stat din Moldova va fi condusă în premieră de o femeie. Otilia Dandara a fost aleasă rector al instituției după ce a acumulat cel mai mare număr de voturi. Potrivit Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din cadrul USM, la vot au participat 1.483 de membri ai comunității academice, iar Otilia Dandara a acumulat
17:10
UE investește 1,8 milioane de euro în centre moderne de colectare a deșeurilor la Călărași, Ungheni și Leova # Agro TV
Uniunea Europeană investește 1,8 milioane de euro pentru construcția unor centre moderne de colectare separată a deșeurilor la Călărași și Ungheni, în timp ce la Leova va fi elaborat proiectul tehnic pentru un centru similar. Investiția este realizată printr-un proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene. Lucrările de
17:00
Patru persoane au fost reținute de Centrul Național Anticorupție, fiind suspectate că ar fi primit 40 de mii de euro pentru a interveni într-un dosar penal și a obține eliberarea unui condamnat. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei de bani. INA
17:00
Un bărbat de 61 de ani a murit în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica al capitalei. Alte 27 de persoane, inclusiv 6 minori, au fost salvate de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, tragedia s-a produs marți seară, într-un cămin din strada Salcâmilor. LILIANA PUȘCAȘU, ofițer de presă al IGSU: ,,La […] Articolul Un bărbat de 61 de ani a murit, iar zeci de persoane au fost salvate apare prima dată în AgroTV.
16:40
Guvernul examinează măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețului la motorină # Agro TV
Autoritățile au inițiat discuții pentru identificarea unor soluții urgente în sprijinul fermierilor din Republica Moldova, afectați de scumpirea motorinei pe fondul crizei internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintea ședinței Guvernului din 4 martie. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: „ […] Articolul Guvernul examinează măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețului la motorină apare prima dată în AgroTV.
16:40
Guvernul Republicii Moldova va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricole din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Contribuția fermierului rămâne de 30% din valoarea primei. Decizia a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri din 4 martie. Potrivit autorităților, măsura are drept scop încurajarea producătorilor agricoli de a-și […] Articolul Statul acoperă 70% din prima de asigurare agricolă apare prima dată în AgroTV.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 17 bani, cu 20 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 21 lei și 77 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 titulari, cu o capacitate totală de 22,03 MW. Potrivit ANRE, garanțiile depuse de aceste companii, în valoare de peste 11,5 milioane de lei, vor fi transferate la bugetul de stat. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație […] Articolul ANRE retrage statutul de producător eligibil mic pentru 13 titulari apare prima dată în AgroTV.
16:30
Guvernul Republicii Moldova a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii accelerate a prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Autoritățile susțin […] Articolul Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile apare prima dată în AgroTV.
11:40
Articolul Zona Verde apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Bursa Muncii apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul „Născut în Moldova” cu Laura Ignat. Invitat: dr. prof. Adrian Hotineanu apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Născut în Moldova apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Deschide Vinul 22.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
11:30
Articolul Deschidem Vinul 28.11.2025 apare prima dată în AgroTV.
11:10
” La Taclale Amicale”Invitata ediției – Leanca Mardari, muzicolog, prezentatoare de evenimente # Agro TV
Discutăm despre: Pasiunea pentru muzică și studiile în muzicologie; De ce Leanca Mardari a trebuit să renunțe la bucuria de a încânta publicul cu vocea sa☝️ Cum este să fii vocea unui eveniment de anvergură. Emoții și senzații ☝️ Articolul ” La Taclale Amicale”Invitata ediției – Leanca Mardari, muzicolog, prezentatoare de evenimente apare prima dată în AgroTV.
11:10
Discutăm despre: Legământul cu locul natal al interpretei; Tradiții din zona de proveniență, Drochia ☝️ Muzica , refugiu pentru suflet și pasiune; Debutul și evoluția carierei artistice; Inspirație, repertoriul vast, colaborări și proiecte muzicale; ❤️ Relația cu soțul. Factorii care asigură armonia în familie ☝️ A atins oare interpreta Oxana Stati apogeul fericirii?! Nu ratați […] Articolul ” La Taclale Amicale”Invitată – Oxana Stati, interpretă de muzică populară și ușoară. apare prima dată în AgroTV.
11:10
Republica Moldova accelerează transformarea sectorului agroalimentar și pregătește un nou pas important în atragerea investițiilor. Pe 5 martie, la Chișinău, are loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar. La Actualitatea la Raport, Tudor Robu, reprezentantul adjunct al FAO în Moldova și Ina Butucel, secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare discută despre rolul acestui […] Articolul Actualitatea la Raport apare prima dată în AgroTV.
11:00
În discuție despre: Locul de baștină, refugiu pentru suflet Cum a transformat pasiunea pentru muzică într-o vocație Repertoriul vast, select dar și inspirația pentru ținutele populare; Colaborarea cu legendara orchestră națională ” Lăutarii” și titanii muzicii populare, Nicolae și Corneliu Botgros ☝️ Cum îi reușește artistei Tatiana Jacot să îmbine rolul de soție, mamă și […] Articolul ” La Taclale Amicale”Invitata ediției – interpreta de muzică populară, Tatiana Jacot. apare prima dată în AgroTV.
3 martie 2026
17:20
Fermierii din Republica Moldova vor putea beneficia de granturi de până la 1 milion USD pentru investiții în ferme de lapte, carne, porcine și păsări, precum și în culturile horticole de nișă și prelucrarea produselor agricole. Potrivit Ministerului Agriculturii, din 2 martie și până pe 29 mai 2026, fermierii pot aplica la cel de-al 5-lea […] Articolul Granturi de 1 milion USD pentru fermierii din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
17:10
Primăria Chișinău planifică să construiască în acest an patru parcări la periferia capitalei. Proiectul ar urma să soluționeze problema ambuteiajelor, fluidizând traficul din oraș. Valoarea totală a proiectului este de 70 de milioane de lei. Potrivit municipalității, parcările, cu o capacitate totală de 1215 locuri, vor fi construite etapizat până la finele anului. ION CEBAN, […] Articolul Patru parcări la periferia Chișinăului apare prima dată în AgroTV.
17:00
Începând cu 2 martie 2026, companiile din Republica Moldova pot efectua transferuri instant între persoane juridice prin sistemul MIA Plăți Instant, disponibil 24/7 prin internet și mobile banking, cu decontare în timp real, în doar câteva secunde. Noua funcționalitate, implementată de Banca Națională a Moldovei, completează serviciile existente ale MIA, inclusiv transferurile instant între persoane […] Articolul Companiile din Moldova pot face plăți instant B2B prin sistemul MIA apare prima dată în AgroTV.
17:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a redus controalele la loturile de lapte din Ucraina. După testarea unui număr considerabil de probe de lapte ambalat, cât și în vrac ANSA a anunțat că reduce controalele la loturile de lapte din țara vecină. Instituția precizează că urmează să fie testate doar importurile de lapte care vin în […] Articolul ANSA a redus controalele la loturile de lapte din Ucraina apare prima dată în AgroTV.
16:20
Criza internațională generată de conflictul militar din Orientul Mijlociu afectează direct piețele energetice globale, iar prețurile la carburanți continuă să crească. În acest context, Asociația Forța Fermierilor vine cu o solicitare clară către Guvern, și anume să intervină rapid pentru a proteja agricultorii, pentru care motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O majorare […] Articolul Criza prețurilor la motorină amenință fermierii din Moldova apare prima dată în AgroTV.
