Portul Giurgiulești, declarat obiectiv strategic

Două persoane care au tăiat ilegal crengile unor copaci de la marginea drumului Lipcani–Șirăuți au fost prinse de inspectorii de mediu, în cadrul unor razii desfășurate în raionul Briceni. Indivizii au fost amendați și urmează să achite și valoarea prejudiciului material. DINU BARALIUC, purtător de cuvânt al Inspecției pentru Protecția Mediului Briceni: ,,Au fost depistate […]