Cer senin în toată țara
Agro TV, 9 martie 2026 18:10
Pentru ziua de marți, 10 martie, se anunță cer senin în toată țara. În nordul țării se va înregistra cer predominant senin, ziua vor fi maxime de 13°C, iar noaptea -3°C, vântul va sufla din Sud-Vest, cu o viteză de până la 27 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 16°C și […]
• • •
Acum 10 minute
18:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 10 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 82 de bani, cu 28 de bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 23 de lei și […]
18:20
Deocamdată nu există premise ca prețul cerealelor și a pâinii să crească, pe fondul majorării costului carburanților din cauza situației din Orientul Mijlociu, susține președintele Asociației de Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „Agrocereale„ Iurie Rija. Acesta a precizat că prețurile la grâu nu vor crește deoarece mai mult de jumătate din lucrări […]
Acum 30 minute
18:10
Zeci de tractoare au mers astăzi în marș de la Stăuceni, la Moldexpo. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a le aminti fermierilor despre cea de a 47-a ediție Moldagrotech Spring 2026 care se va desfășura în perioada 11 -14 martie. La expoziție vizitatorii vor putea admira și cumpăra tehnică agricolă, semințe, puieți și […]
18:10
Pentru ziua de marți, 10 martie, se anunță cer senin în toată țara. În nordul țării se va înregistra cer predominant senin, ziua vor fi maxime de 13°C, iar noaptea -3°C, vântul va sufla din Sud-Vest, cu o viteză de până la 27 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 16°C și […]
18:00
Portul Internațional Liber „Giurgiulești" va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică și va beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităților logistice, după ce Parlamentul a votat în prima lectură modificări la legea care reglementează activitatea portului. Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești", prevede reguli clare pentru companii […]
Acum 6 ore
14:00
Emisiunea „Zona Verde" Tema: Activitatea Asociației Moldova Fruct, problemele fermierilor, riscuri și soluții. Invitatul ediției: Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct ❗️ Care pot fi consecințele acordului UE-Mercosur asupra fermierilor moldoveni? ❗️ Vor avea pierderi agricultorii dacă Moldova va ieși din CSI? ❗️ Ce evenimente intenționează să organizeze Asociația Moldova Fruct în anul 2026? ❗️ […]
13:50
Munca legală în Europa, salariile reale, condițiile, actele și cum ne ferim de riscuri. Ion Gulipescu – Supervizor recrutare, Birja.md, membru ARA) Anastasia Trofim – Supervizor recrutare, Agenția Muncii (membru ARA)
13:50
Articolul Nascut in Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:40
Articolul Actualitatea La Raport apare prima dată în AgroTV.
13:40
Discutăm despre: Unde și -a petrecut Cezara minunații ani de copilărie; Cum e să priviți dintr-o familie unde " Cuvântul" este patronul casei☝️ Relația dintre tatăl interpretei, Victor Stahi și Cezara☝️ Reguli stricte, cerințe, învățăminte ☝️ Între divinitate și spiritualitate Cu ce " surprize" ale vieții s-au confruntat artista Ce reprezintă pentru Cezara statul de […]
13:40
Vom discuta despre: Activitatea artistică și realizări; Evenimentul artistic din Olanda ; Proiecte muzicale ale formației " Ecou" ; Cum reușește să îmbine Eugenia Titica rolul de mamă, soție, profesoară și interpretă☝️ Care este secretul unei căsnicii durabile, în viziunea Eugeniei Titica. Relația cu soțul muzician, Sergiu Titica❤️ Nu ratați o ediție captivantă ☝️
13:30
Articolul BULETIN 14:00, 5 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 17:00, 5 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 19:00, 5 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 21:00, 5 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 23:00, 5 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 14:00, 6 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 17:00, 6 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 19:00, 6 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 21:00, 6 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:30
Articolul BULETIN 23:00, 6 Martie apare prima dată în AgroTV.
13:20
Articolul BULETIN 14:00, 27 Februarie apare prima dată în AgroTV.
13:20
Articolul BULETIN 17:00, 27 Februarie apare prima dată în AgroTV.
13:20
Articolul BULETIN 19:00, 27 Februarie apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Bădărău, pleacă din funcție. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook adresată fermierilor, înainte de Adunarea Generală a Asociației. În locul său ar urma să revină Alexandru Slusari, care a declarat pentru AGRO TV Moldova că, dacă va deveni următorul director executiv, se va ocupa de soluționarea […]
20:10
Ministerul Agriculturii anunță că va fi compensată motorina utilizată în cadrul campaniei agricole de primăvară
Aproape 200 de agricultori din întreaga țară s-au adunat astăzi în cadrul Adunării Generale a Asociației „Forța Fermierilor", pentru a discuta problemele din domeniu. Aceștia au cerut autorităților intervenții urgente pentru a evita pierderile în sectorul agricol, în special în contextul scumpirii motorinei și al dificultăților de pe piață. Între timp, Ministerul Agriculturii a anunțat […]
20:10
Femeile și fetele din Republica Moldova au fost aplaudate în Parlament. În cadrul ședinței plenare din 5 martie, președintele Legislativului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, iar deputații i s-au alăturat cu aplauze în picioare. Acesta a subliniat importanța respectului, a drepturilor egale și a implicării active […]
20:00
Republica Moldova și Germania consolidează parteneriatul strategic și sprijinul pentru integrarea europeană
Republica Moldova și Germania își consolidează parteneriatul strategic la Berlin. Mihai Popșoi, ministrul de externe al Republicii Moldova, și Johann Wadephul, omologul său german, au reafirmat angajamentul comun pentru aprofundarea relațiilor bilaterale și sprijinul Germaniei pentru aderarea Chișinăului la Uniunea Europeană. În cadrul unei conferințe de presă, susținute joi, oficialii au abordat combaterea amenințărilor hibride, […]
19:50
Scandal în Parlamentul Republicii Moldova, după ce majoritatea parlamentară a votat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor. Decizia a stârnit nemulțumiri și critici în plen, mai ales pentru faptul că legea a fost modificată în ajun astfel încât cei doi să poată fi numiți cu votul a […]
19:40
Vremea frumoasă și vacanța de primăvară i-a scos pe oameni din case. În timp ce unii au ales să se bucure de soare în parc la plimbare, alții au optat pentru escapade peste hotare. De dimineață, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din țară s-au format cozi mari de mașini. […]
19:30
Pentru zilele de sâmbătă și duminică, 07-08 martie, se anunță cer variabil. În nordul țării se va înregistra cer variabil, ziua vor fi maxime de 10°C, iar noaptea -1°C, vântul va sufla din Nord, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 10°C și -1°C, vântul […]
19:20
Aproape 19 tone de rodii neconforme au fost nimicite înainte de ajunge în țară. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, rezultatele analizelor de laborator au arătat că fructele conțineau reziduuri de pesticide în concentrații care depășesc limita maximă admisă, stabilită de legislația în vigoare. Neregulile au fost depistate la intrarea în țară, în urma controalelor […]
19:20
Casa Națională de Asigurări Sociale atenționează cetățenii despre tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc în mod fals numele instituției pentru a obține date personale și bancare. CNAS informează că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentându-se drept angajați ai instituției. În timpul apelurilor, aceștia solicită date cu […]
19:20
Noi oportunități de învățare a limbii române pentru minorități și persoanele revenite din diaspora
Cabinetul de miniștri a aprobat programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Acesta presupune implementarea unui sistem național integrat de învățare-predare, evaluare și certificare a competențelor în limba română, pentru reprezentanții minorităților naționale, refugiați, persoanele revenite din diasporă, adulți activi pe piața muncii, copii și elevii nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale. GALINA […]
19:10
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că, în anul 2026, veteranii și persoanele asigurate pot beneficia de bilete de tratament balneosanatorial pentru recuperarea sănătății, finanțate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor sociale. Pentru veterani, în acest an au fost alocate 76 de milioane de lei din bugetul de stat. De bilete gratuite pot […]
16:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 7 – 9 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 54 de bani, cu 21 de bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 22 de lei […]
5 martie 2026
19:10
Primăvara aduce viață și energie în gospodăriile și fermele din țară, unde s-au născut mai mulți pui de animale. La o menajerie din localitatea Bardar, Ialoveni, viețuitoarele au fost scoase din grajduri pentru a se bucura de soare, fapt care atrage vizitatori mai ales în zilele de weekend. După o iarnă lungă și friguroasă, animalele […]
18:50
Rețeaua de informații contabile agricole va fi reorganizată. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură. Această rețea va cuprinde nu doar informații economice, ci și date relevante din punct de vedere ecologic și social. Documentul include și mai multe modificări prin care Guvernului i se atribuie mai […]
18:50
Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Bădărău, pleacă din funcție
Directorul executiv al Asociației ,,Forța Fermierilor", Alexandru Bădărău, pleacă din funcție. Acesta a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook adresată fermierilor, cu mai puțin de o zi înainte de Adunarea Generală a Asociației. Îmi închei mandatul de Director Executiv. O perioadă în care am fost o voce cu argumente clare și soluții concrete pentru interesele […]
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 06 martie 2026. Astfel, euro coboară la valoarea de 20 lei și 12 de bani, cu 04 bani mai puțin. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 33 de bani. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar leul […]
16:30
Republica Moldova face un pas important în alinierea la standardele internaționale de mediu și dezvoltare durabilă, aderând la Acordul de la Roma pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. TATIANA NISTORICĂ, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: „Acordul asigură un mecanism suplimentar de protecție împotriva riscului de introducere pe piață a […]
16:20
Pentru ziua de vineri, 06 martie, se anunță cer variabil în toată țara. În nordul țării se va înregistra cer variabil, ziua vor fi maxime de 6°C, iar noaptea 0°C, vântul va sufla din Nord-Vest, cu o viteză de până la 37 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 9°C
16:20
Părinții care nu achită pensia alimentară vor fi sancționați mai dur. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Parlament # Agro TV
Părinții care nu achită pensia alimentară riscă sancțiuni mai dure: de la arest contravențional și muncă neremunerată în folosul comunității până la interdicția de a părăsi țara. Proiectul de lege propus de fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate urmărește ca banii să ajungă direct la copii, iar instanțele de judecată să decidă graficul de întrevederi dintre […] Articolul Părinții care nu achită pensia alimentară vor fi sancționați mai dur. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Parlament apare prima dată în AgroTV.
16:10
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu au dovada cetățeniei Republicii Moldova, dar care au avut la naștere cel puțin un părinte cetățean moldovean, vor putea obține acte de identitate fără a trece prin procedura de recunoaștere a cetățeniei. O derogare în acest sens a fost aprobată de Guvern la ședința din 4 […] Articolul Tinerii fără carte de identitate după 18 ani își vor putea perfecta documentele apare prima dată în AgroTV.
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 06 martie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 33 bani, cu 16 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 22 lei și 24 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:00
Investițiile în agricultură și extinderea exporturilor pe piața UE, discutate în cadrul Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar # Agro TV
Investițiile în agricultură și extinderea produselor moldovenești pe piața europeană au fost principalele subiecte discutate în cadrul Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit oficiali, investitori și reprezentanți ai organizațiilor de producători. Participanții au discutat despre dezvoltarea lanțurilor valorice agroalimentare, modernizarea producției și oportunitățile de finanțare pentru agricultori. Forumul a constituit […] Articolul Investițiile în agricultură și extinderea exporturilor pe piața UE, discutate în cadrul Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar apare prima dată în AgroTV.
16:00
Tensiunile din Orientul Mijlociu au influențat piața petrolului la nivel global, iar prețurile continuă să urmeze un trend ascendent, susține conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Totuși, autoritățile dau asigurări că situația este sub control și îndeamnă oamenii să păstreze calmul și să facă achiziții raționale. ALEXEI TARAN, director general ANRE: „Livrări se fac […] Articolul Prețurile carburanților sunt în creștere, ANRE face apel la calm și achiziții raționale apare prima dată în AgroTV.
4 martie 2026
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 05 martie 2026. Astfel, euro coboară la valoarea de 20 lei și 16 de bani, cu 04 bani mai puțin. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 33 de bani, cu un 09 bani mai puțin. Hrivna ucraineană va fi […] Articolul Curs valutar: 05 martie 2026 apare prima dată în AgroTV.
17:20
Pentru ziua de joi, 05 martie, se anunță cer variabil în toată țara. În nordul țării se va înregistra cer variabil, ziua vor fi maxime de 8°C, iar noaptea -3°C, vântul va sufla din Nord-Vest, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării temperaturile vor oscila între 10°C și -1°C, […] Articolul Cer variabil în toată țara apare prima dată în AgroTV.
17:10
Două persoane care au tăiat ilegal crengile unor copaci de la marginea drumului Lipcani–Șirăuți au fost prinse de inspectorii de mediu, în cadrul unor razii desfășurate în raionul Briceni. Indivizii au fost amendați și urmează să achite și valoarea prejudiciului material. DINU BARALIUC, purtător de cuvânt al Inspecției pentru Protecția Mediului Briceni: ,,Au fost depistate […] Articolul Sancțiuni pentru tăieri ilegale de arbori, în urma raziilor de la Briceni apare prima dată în AgroTV.
