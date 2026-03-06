Republica Moldova și Germania consolidează parteneriatul strategic și sprijinul pentru integrarea europeană

16:20

Părinții care nu achită pensia alimentară riscă sancțiuni mai dure: de la arest contravențional și muncă neremunerată în folosul comunității până la interdicția de a părăsi țara. Proiectul de lege propus de fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate urmărește ca banii să ajungă direct la copii, iar instanțele de judecată să decidă graficul de întrevederi dintre […] Articolul Părinții care nu achită pensia alimentară vor fi sancționați mai dur. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Parlament apare prima dată în AgroTV.