Termoelectrica a cumpărat gaz de pe Bursa Română de Mărfuri: poate funcționa „în siguranță” în următoarele două luni
NewsMaker, 9 martie 2026 17:30
Termoelectrica a ieșit pe piața liberă de gaze și a achiziționat, prin Bursa Română de Mărfuri, cantitatea necesară pentru funcționarea în siguranță a centralei în următoarele două luni. Informațiile au fost comunicate pe 9 martie de Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Gazul a fost furnizat de Energocom Trading, subsidiară a Energocom. Potrivit Ministerului, Termoelectrica a […]
Acum 30 minute
17:30
Termoelectrica a cumpărat gaz de pe Bursa Română de Mărfuri: poate funcționa „în siguranță" în următoarele două luni
Termoelectrica a ieșit pe piața liberă de gaze și a achiziționat, prin Bursa Română de Mărfuri, cantitatea necesară pentru funcționarea în siguranță a centralei în următoarele două luni. Informațiile au fost comunicate pe 9 martie de Ministerul Energiei al Republicii Moldova. Gazul a fost furnizat de Energocom Trading, subsidiară a Energocom. Potrivit Ministerului, Termoelectrica a […] The post Termoelectrica a cumpărat gaz de pe Bursa Română de Mărfuri: poate funcționa „în siguranță” în următoarele două luni appeared first on NewsMaker.
17:30
Ajutorul social pentru familiile vulnerabile ar putea crește, din 1 aprilie, cu cel mult 125 de lei (DOC) # NewsMaker
Din 1 aprilie, ajutorul social acordat adulților și copiilor va crește cu 6,84%. Potrivit unui proiect de hotărâre al Ministerului Muncii și Protecției Sociale aflat pe agenda ședinței Guvernului din 11 martie, adulții vor primi cu 120 de lei mai mult decât în prezent — de la 1.749 la 1.869 de lei — iar copiii […]
Acum 2 ore
16:20
Două procese penale, pornite după decesul soției vicepreședintelui raionului Hîncești. Dumitru Vartic – audiat # NewsMaker
În contextul decesului soției vicepreședintelui raionului Hîncești au fost pornite două procese penale. Unul la Chișinău, unde a avut loc tragedia, și al doilea la Hîncești, pentru a stabili circumstanțele care apar în spațiul public. Oamenii legii au reușit să verifice date până în anul 2019 și, potrivit rezultatelor, nicio plângere în adresa poliției nu […]
16:10
Von Hebel, prima reacție după ce a fost numit cu scandal în comisia vetting: „Există persoane care au un interes direct ca lucrurile să rămână așa cum sunt” # NewsMaker
Herman von Hebel, juristul olandez numit săptămâna trecută cu scandal în comisia de evaluare a procurorilor, a declarat că așteaptă cu nerăbdare să-și înceapă activitatea și a respins acuzațiile opoziției care i-au fost aduse. Într-un interviu acordat pentru Europa Liberă, acesta a declarat că „orice reformă provoacă discuții dificile", și a dat asigurări că numirea sa […]
16:00
Ministerul protecției sociale, despre cazul de la Hîncești: copiii sunt monitorizați de autorități # NewsMaker
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că cei doi copii minori ai Ludmilei Vartic – educatoarea din Hîncești care ar fi fost supusă, potrivit acuzațiilor din spațiul public, abuzurilor și violenței din partea soțului său, vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic – sunt monitorizați de autoritățile competente și beneficiază de sprijinul necesar. Potrivit instituției, specialiștii din […]
Acum 4 ore
15:30
PAS critică numirea lui Pruteanu și Pșenițchi în funcția de viceprimari prin dispoziție, ocolind CMC: „Actul va fi supus controlului” # NewsMaker
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău critică decizia primarului Ion Ceban de a semna dispoziția de numire a doi viceprimari, în condițiile în care candidaturile lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi erau deja incluse pe ordinea de zi a ședinței CMC programate pentru 12 martie. Vicepreședintele fracțiunii, Dumitru Ivanov, califică gestul drept „cel puțin straniu, […]
15:10
Vinurile din Moldova, premiate cu 119 medalii la un concurs din Germania. Cele mai multe – de aur # NewsMaker
Vinurile din Republica Moldova au fost premiate cu 119 medalii la un concurs internațional desfășurat în Germania. Dintre acestea, 75 sunt de aur, iar una este o medalie Grand Gold, cea mai înaltă distincție acordată vinurilor cu profil de excepție. Informațiile au fost comunicate pe 9 martie de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Potrivit Ministerului, […]
15:10
(VIDEO) Ceban, „demis din funcția de primar”?/Scumpire bruscă a carburanților/Temperaturi de +18° în Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ceban acuză conducerea țării că vrea să-l înlăture. Reacție: „Acuzații paranoice"— Bărbat păgubit cu circa 360.000 de lei de doi tineri— Carburanții, tot mai scumpi: motorina +72 bani, benzina +28 bani— Vremea în a doua săptămână a lunii martie: +18°C ziua, 0°C […]
14:40
„Viva Moldova!”: Satoshi a lansat videoclipul piesei cu care merge la Eurovision (VIDEO) # NewsMaker
Artistul Satoshi, reprezentantul Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a lansat pe 9 martie videoclipul oficial al piesei „Viva Moldova!", cu care va concura la Viena. Videoclipul îmbină elemente tradiționale moldovenești, inclusiv costumele populare alb-roșii de la Baletul Național JOC, cu o estetică modernă. Piesa a fost compusă și produsă de Vlad Sabajuc — […]
14:20
Vicepreședintele raionului Hîncești nu a demisionat din funcție. Dumitru Vartic, exclus din PAS, după decesul soției # NewsMaker
Vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic, suspectat că și-ar fi supus soția ani la rând abuzurilor și violenței – acțiuni care ar fi determinat-o, preliminar, să își pună capăt zilelor – nu a demisionat din funcție. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de președinta raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, care i-a cerut public demisia. Între timp, pe […]
14:00
Fragmente dintr-un meteorit au căzut în Germania. Fenomenul rar, surprins de martori VIDEO # NewsMaker
Fragmente dintr-un meteorit au căzut în seara zilei de 8 martie pe acoperișurile mai multor case din vestul Germaniei, iar locuitorii susțin că au văzut pe cer un obiect luminos cu o strălucire de foc și au filmat fenomenul. Nicio persoană nu a fost rănită, iar autoritățile au exclus orice amenințare la adresa siguranței publice, […]
14:00
Cu maib și Mastercard copilul tău poate ajunge pe teren la finala UEFA Champions League Budapesta 2026 # NewsMaker
Copilul tău visează să pășească pe terenul sportului rege alături de idolii săi și să trăiască emoția care cuprinde un stadion plin de fani? Atunci această oportunitate este pentru el. Maib junior și Mastercard îl pot duce la finala UEFA Champions League 2026, pe stadionul Puskás Aréna din Budapesta,unde va putea ieși pe teren mână în mână cu jucătorii, sub reflectoare, în fața unui stadion plin de fani. Cum poate deveni câștigător? Este necesar: Ce poate câștiga? Perioada: 3 martie – 2 aprilie 2026 Pe 15 aprilie 2026 vom anunța câștigătorul care va merge la finala UEFA Champions League Budapesta 2026. Fiecare tranzacție eligibilă îl poate aduce pe copilul tău mai aproape de visul de a fi pe teren la cel mai așteptat meci al anului. Înscrie-l în campanie și oferă-i ocazia de a vedea fotbalul dintr-o perspectivă unică. Te așteptăm și offline! În luna martie, vino la standul maib și Mastercard din Shopping MallDova Chișinău și City Mall din Bălți, unde te poți bucura de premii suplimentare. Prezintă 2 bonuri fiscale, fiecare în valoare de […]
Acum 6 ore
13:10
Peste un milion de lei pentru proteste anti-guvernare. Încă un ex-lider din echipa lui Șor a fost condamnat # NewsMaker
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Râșcani din municipiul Chișinău al fostului Partid Politic „Șor", Fiodor Garpin, a fost condamnat pe 6 martie la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar instanța a dispus și confiscarea sumei […]
13:10
Motorina se scumpește în Moldova cu 72 de bani. ANRE avertizează: prețurile s-ar putea menține mari, chiar dacă războiul se va încheia # NewsMaker
Pe 10 martie, carburanții vor înregistra o nouă scumpire. Prețul motorinei va crește cu 72 de bani, iar cel al benzinei – cu 28 de bani. Prețurile au fost anunțate pe 9 martie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a menționat că acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact […]
13:10
Krasnoselski, după ce PAS a propus eliminarea scutirilor fiscale pentru Transnistria: „Un alt instrument de presiune” # NewsMaker
„O nouă încercare de a face bani pe seama poporului" din stânga Nistrului și „un alt instrument de presiune" asupra regiunii – astfel a calificat liderul de facto de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, inițiativa legislativă înregistrată de partidul de guvernare PAS, care prevede, între altele, eliminarea facilităților fiscale la import de care beneficiază în prezent […]
12:30
Educatoarea din Chișinău care ar fi lovit copiii a depus cerere de demisie. Sunt verificate și acțiunile directorului # NewsMaker
Acțiunile sau inacțiunile directorului grădiniței nr. 133 din Chișinău urmează să fie verificate, după ce o educatoare a instituției ar fi lovit copiii. În situația în care se vor depista încălcări din partea administrației, vor fi emise sancțiuni. Declarațiile au fost făcute pe 9 martie de șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, […]
12:20
Ceban susține că Sandu și Grosu ar încerca să-l înlăture din funcție. Reacție: „Acuzații paranoice” # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, o acuză pe președinta Maia Sandu și speakerul Igor Grosu că ar face „tot posibilul" pentru a-l înlătura din funcție. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul ședinței Primăriei din 9 martie. Ceban susține că presiuni ar fi puse atât pe instituții, cât și pe instanțe. Contactată de […]
12:10
Studenții din Moldova care învață în România nu mai pot cumula bursele. Ce s-a schimbat și de ce # NewsMaker
Studenții basarabeni care studiază în România nu mai pot cumula bursa de merit cu bursa acordată românilor de pretutindeni, după ce măsurile de austeritate adoptate de Ministerul Educației din România au redus cu 40% fondul total de burse. A fost eliminată și plata burselor pe perioada verii, potrivit Moldova 1. Schimbările, intrate în vigoare în […]
Acum 8 ore
11:20
Pompierii au salvat viața unui tânăr care a sărit de la înălțime. Unde puteți cere ajutor în situații disperate # NewsMaker
Două echipe de salvatori și pompieri au instalat o pernă pneumatică în curtea unui bloc de locuit din Durlești. Aceasta a permis amortizarea căderii unei persoane de la înălțime. Informațiile au fost comunicate pe 9 martie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a menționat că astfel a fost salvat un tânăr de […]
11:00
Primăria municipiului Chișinău ar putea avea, începând de astăzi, 9 martie, patru viceprimari. Ion Ceban a anunțat, la începutul ședinței serviciilor municipale, că va semna dispoziția pentru numirea lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi în aceste funcții. Edilul spune că decizia este necesară pentru ca activitatea instituției să nu fie blocată. „Astăzi voi semna dispoziția […]
10:50
Engin Firat, fostul antrenor al naționalei de fotbal a Moldovei, a murit: avea 55 de ani # NewsMaker
Engin Firat, fostul antrenor al naționalei de fotbal a Moldovei, a murit la vârsta de 55 de ani. Despre decesul lui Engin Firat a anunțat pe 9 martie Federația Moldovenească de Fotbal (FMF). „Cu profundă tristețe am primit vestea despre trecerea în neființă a lui Engin Firat, fostul selecționer al Naționalei Moldovei. (…) Federația Moldovenească de Fotbal exprimă […]
10:10
Maia Sandu, invitată la Vilnius: va ține un discurs în Parlament cu ocazia aniversării independenței Lituaniei # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită la Vilnius cu ocazia aniversării independenței Lituaniei. Potrivit Președinției, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate acestui eveniment. Vizita va avea loc în perioada 10–11 martie, la invitația președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda. Agenda șefei statului […]
10:00
Situația moldovenilor aflați în Israel: Popșoi, discuție telefonică cu omologul său de la Tel Aviv # NewsMaker
Instituțiile israeliene acordă toată asistența necesară Ambasadei Republicii Moldova la Tel Aviv. Asigurarea a fost dată de ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar într-o discuție telefonică cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova Mihai Popșoi. De asemenea, Sa'ar l-a informat pe Popșoi că Israelul a reluat parțial zborurile aeriene pentru întoarcerea cetățenilor săi, […]
Acum 12 ore
09:40
Prețul petrolului a depășit 100 de dolari, pentru prima dată din 2022. Trump: „Este un preț foarte mic pentru pace” # NewsMaker
Prețurile mondiale la petrol au depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată din 2022. Se întâmplă pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran și al temerilor privind blocarea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global, scrie DW și BBC. Contractele futures […]
09:20
Săptămâna aceasta, în perioada 9-15 martie, în Republica Moldova maximele vor ajunge până la +18°C în sudul țării, iar minimele până la -5°C în partea de nord. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În nordul țării, în această săptămână, pe timpul zilei se vor înregistra temperaturi între +10°C și +13°C, cele mai […]
08:50
Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, a fost ales lider suprem al Iranului. Informația a fost anunțată de presa de stat iraniană, relatează BBC. Amintim că ayatollahul Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului, a fost ucis în urma atacurilor
Acum 24 ore
19:10
Opoziția maghiară acuză că Rusia ar fi trimis ofițeri GRU în Ungaria pentru a influența alegerile: „Același lucru l-au făcut mai devreme în Moldova” # NewsMaker
Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, acuză că premierul Viktor Orbán a invitat în Ungaria ofițeri ai Serviciului de Informații Militare al Rusiei (GRU) pentru a influența alegerile parlamentare din 12 aprilie — o schemă pe care o descrie drept identică cu cea folosită de Rusia în Moldova în 2024. Magyar susține că mai multe persoane […] The post Opoziția maghiară acuză că Rusia ar fi trimis ofițeri GRU în Ungaria pentru a influența alegerile: „Același lucru l-au făcut mai devreme în Moldova” appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:30
„Viața femeilor nu se negociază” — marș feminist în Chișinău de 8 martie, cu cereri de protecție reală și acces la justiție (FOTO) # NewsMaker
Mai multe persoane au participat pe 8 martie la un marș feminist în Chișinău, organizat de Platforma pentru Egalitate de Gen, Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare și alte organizații neguvernamentale.Marșul s-a desfășurat sub sloganul „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță!” și a inclus opriri în fața mai multor instituții publice, […] The post „Viața femeilor nu se negociază” — marș feminist în Chișinău de 8 martie, cu cereri de protecție reală și acces la justiție (FOTO) appeared first on NewsMaker.
15:30
Rata de promovare la școlile auto, îngrijorătoare: doar 24% trec proba practică pentru categoria B. Ministerul Educației anunță verificări # NewsMaker
Zeci de școli auto din Republica Moldova vor trebui să-și îmbunătățească modalitățile de predare, după ce nu au reușit să atingă rata minimă de promovare a examenelor, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani, potrivit TVR Moldova. Cele mai slabe rezultate au fost înregistrate la proba […] The post Rata de promovare la școlile auto, îngrijorătoare: doar 24% trec proba practică pentru categoria B. Ministerul Educației anunță verificări appeared first on NewsMaker.
13:40
Hîncești în doliu după moartea educatoarei Ludmila Vartic: soțul, vicepreședintele consiliului raional, este acuzat de femicid. I s-a cerut demisia # NewsMaker
Comunitatea din Hîncești este în doliu după moartea neașteptată a Ludmilei Vartic, educatoare la grădinița „Andrieș” și mamă a două fetițe. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că moartea nu a fost un accident și acuzându-l pe soțul femeii, Dumitru Vartic — vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și membru […] The post Hîncești în doliu după moartea educatoarei Ludmila Vartic: soțul, vicepreședintele consiliului raional, este acuzat de femicid. I s-a cerut demisia appeared first on NewsMaker.
11:10
Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie. Zborurile se reiau treptat # NewsMaker
Cetățenii moldoveni aflați în Israel pot începe să rezerve bilete de avion, după ce Aeroportul Ben Gurion a primit autorizația de a relua treptat zborurile de ieșire începând de duminică, 8 martie. Restricțiile de securitate rămân însă în vigoare până luni, 9 martie, ora 20:00, iar zborurile sunt deocamdată operate doar de patru companii — […] The post Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie. Zborurile se reiau treptat appeared first on NewsMaker.
09:40
Mesaje de 8 martie de la conducerea țării: „Responsabilitatea noastră este să construim condițiile în care să vă simțiți respectate și libere” # NewsMaker
Conducerea țării a transmis pe 8 martie mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, aducând un omagiu contribuției femeilor din Republica Moldova în familie, societate și stat. Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu au subliniat, fiecare în parte, că respectul față de femei trebuie să fie constant, iar […] The post Mesaje de 8 martie de la conducerea țării: „Responsabilitatea noastră este să construim condițiile în care să vă simțiți respectate și libere” appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că pe 7 martie va fi lansat un „atac foarte puternic” asupra Iranului. De asemenea, Trump a comentat declarația președintelui Iranului, Masoud Pezeshkian, care și-a cerut scuze față țările vecine pentru atacurile iraniene asupra acestora, relatează Meduza. Trump a declarat că, „din cauza comportamentului rău” al Iranului, se ia în considerare […] The post Donald Trump amenință Iranul cu „atac foarte puternic” appeared first on NewsMaker.
16:40
Fiscul, avertizare înainte de 8 martie: eliberați bonuri pentru fiecare tranzacție pentru a evita sancțiunile # NewsMaker
În contextul Zilei Internaționale a Femeii, marcată anual pe 8 martie, comercianții din Republica Moldova au fost îndemnați să respecte legislația și să elibereze bonuri fiscale, iar cumpărătorii să solicite bonul fiscal. Mesajul a fost transmis de Serviciul Fiscal de Stat, care a menționat că în această perioadă cererea pentru anumite produse este mai mare […] The post Fiscul, avertizare înainte de 8 martie: eliberați bonuri pentru fiecare tranzacție pentru a evita sancțiunile appeared first on NewsMaker.
15:50
Militarii iranieni, după scuzele președintelui: respectăm suveranitatea vecinilor, dar vom continua să atacăm ținte israeliene și americane # NewsMaker
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a cerut scuze țărilor vecine pentru atacurile iraniene asupra lor. Potrivit lui Pezeshkian, Iranul nu îşi va mai ataca vecinii decât dacă va fi vizat din acele ţări. În reacție la declarația lui Masoud Pezeshkian, Comandamentul Forțelor Armate iraniene a declarat că respectă suveranitatea țărilor vecine, dar va continua să atace ținte […] The post Militarii iranieni, după scuzele președintelui: respectăm suveranitatea vecinilor, dar vom continua să atacăm ținte israeliene și americane appeared first on NewsMaker.
13:30
Statistică în ajun de 8 martie: câte femei deputate sunt în Parlament și în ce fracțiuni # NewsMaker
În Parlament sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Legislativ. Datele au fost comunicate de reprezentanții Parlamentului în ajun de 8 martie, în contextul Zilei internaționale a femeii. Legislativul a raportat, de asemenea, câte femei se regăsesc în fiecare fracțiune și în […] The post Statistică în ajun de 8 martie: câte femei deputate sunt în Parlament și în ce fracțiuni appeared first on NewsMaker.
12:50
(VIDEO) „Înainte femeia stătea acasă, acum câștigă singură”. Chișinăuienii — despre independența femeilor # NewsMaker
Ce înseamnă astăzi independența femeilor? În ajunul zilei de 8 Martie, NewsMaker a ieșit pe străzile Chișinăului pentru a afla cum înțeleg locuitorii Moldovei libertatea și autonomia femeilor. Părerile sunt împărțite: unii cred că independența înseamnă, în primul rând, libertate financiară și dreptul de a-ți gestiona singură banii. Alții sunt convinși că banii nu sunt […] The post (VIDEO) „Înainte femeia stătea acasă, acum câștigă singură”. Chișinăuienii — despre independența femeilor appeared first on NewsMaker.
12:50
„Circa 140 de alarme pe zi”: ambasadorul R. Moldova în Israel, despre numărul alertelor de adăpostire în 7 zile de război # NewsMaker
De la începutul războiului au fost emise 1 000 de alerte de adăpostire, aproximativ 140 de alarme pe zi. Datele au fost comunicate pe 7 martie de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, aflat la Tel Aviv, care a prezentat o statistică a alertelor și o captură cu unele dintre acestea. În contextul situației […] The post „Circa 140 de alarme pe zi”: ambasadorul R. Moldova în Israel, despre numărul alertelor de adăpostire în 7 zile de război appeared first on NewsMaker.
11:50
(VIDEO) Transnistria: Unde se află deputații fugari?/Sandu despre Transnistria/Ce a discutat Comisia pentru reintegrare # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile constituționale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune. Condamnați ascunși în Transnistria: poliția le știe locația, dar nu îi poate reține Autoritățile Moldovei știu unde se […] The post (VIDEO) Transnistria: Unde se află deputații fugari?/Sandu despre Transnistria/Ce a discutat Comisia pentru reintegrare appeared first on NewsMaker.
11:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că loviturile rusești de noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina sunt crime de război. „Republica Moldova le condamnă fără rezerve”, a adăugat șefa statului, subliniind că, în acest context, comunitatea internațională trebuie să rămână concentrată asupra Ucrainei. „Loviturile rusești de noaptea trecută asupra orașelor și […] The post „Crime de război”. Maia Sandu a comentat atacurile nocturne asupra Ucrainei appeared first on NewsMaker.
10:50
Cel puțin 7 morți și 15 răniți, inclusiv copii, la Harkov: a fost lovit un bloc de locuințe (FOTO) # NewsMaker
Șapte persoane au murit la Harkov, printre care doi minori de 9 și 13 ani. Alte 15 persoane au fost rănite, printre care doi copii de 6 și 11 ani. Se întâmplă după ce un bloc de locuințe a fost atacat noaptea trecută și au fost înregistrate distrugeri semnificative. Lucrările de căutare și salvare de […] The post Cel puțin 7 morți și 15 răniți, inclusiv copii, la Harkov: a fost lovit un bloc de locuințe (FOTO) appeared first on NewsMaker.
10:20
NM Espresso: PAS l-a numit totuși pe von Hebel, prețurile la combustibil cresc, Dodon vrea achiziții de gaz din Rusia # NewsMaker
Prețurile la combustibil Prețurile la combustibil în Moldova continuă să crească din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Astăzi benzina AI-95 s-a scumpit încă cu 21 de bani – până la 24,54 lei pentru un litru, iar motorina – cu 63 de bani, până la 22,87 lei. De la începutul săptămânii, benzina AI-95 s-a scumpit cu 70 […] The post NM Espresso: PAS l-a numit totuși pe von Hebel, prețurile la combustibil cresc, Dodon vrea achiziții de gaz din Rusia appeared first on NewsMaker.
09:50
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea după aproape două luni de pauză: sunt posibile întârzieri # NewsMaker
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea. Totuși, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație. Anunțul a fost făcut de întreprinderea de stat „Bacul Molovata”, în seara zilei de 6 martie. Menționăm că activitatea feribotului a fost sistată pe 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață […] The post Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea după aproape două luni de pauză: sunt posibile întârzieri appeared first on NewsMaker.
6 martie 2026
19:30
Un consilier MAN din Chișinău, reținut după ce a fost prins beat la volan? Ceban: „Verificăm situația” # NewsMaker
Un șofer a fost prins beat la volan în Chișinău, în seara de 5 martie, și a fost reținut. Ar fi vorba despre Marian Bucătaru, consilier al Mișcării Alternative Naționale (MAN) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), potrivit unor rapoarte apărute în presă. Informația nu a fost confirmată oficial deocamdată, însă Ion Ceban, primarul capitalei și […] The post Un consilier MAN din Chișinău, reținut după ce a fost prins beat la volan? Ceban: „Verificăm situația” appeared first on NewsMaker.
18:40
Proiectul de modificare a Legii cu privire la Portul Internațional Giurgiulești, adoptat în prima lectură: ce prevede # NewsMaker
Proiectul de modificare a Legii cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost adoptat în prima lectură, în cadrul ședinței Parlamentului din 6 martie. Inițiativa a fost susținută de 53 de deputați. Proiectul de act normativ, care a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, stabilește reguli clare pentru companiile și investitorii în […] The post Proiectul de modificare a Legii cu privire la Portul Internațional Giurgiulești, adoptat în prima lectură: ce prevede appeared first on NewsMaker.
18:20
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera riscuri pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Acest lucru este evidențiat într-un raport al Fondului Monetar Internațional (FMI) cu privire la stabilitatea sistemului financiar al țării, transmite IPN. Potrivit experților FMI, în 2024 și în prima jumătate a anului 2025, prețurile locuințelor au crescut […] The post Creșterea prețurilor locuințelor creează riscuri pentru Moldova? Avertismentul FMI appeared first on NewsMaker.
18:10
Lumina s-ar putea ieftini în Moldova: ANRE propune tarife mai mici decât cele cerute de furnizori DOC # NewsMaker
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus spre consultări, pe 6 martie, noi tarife la lumină, mai mici atât decât cele solicitate de furnizori, cât și decât cele aflate acum în vigoare. Astfel, potrivit proiectelor, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy […] The post Lumina s-ar putea ieftini în Moldova: ANRE propune tarife mai mici decât cele cerute de furnizori DOC appeared first on NewsMaker.
17:50
Un deputat PAS riscă să fie sancționat, după ce a numit-o mincinoasă pe Caraman? Grosu: „Prea evidentă a fost aluzia” # NewsMaker
Andrian Cheptonar, deputat al Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), ar urma să fie sancționat disciplinar după ce a numit-o „mincinoasă” pe colega sa comunistă, Diana Caraman, în cadrul ședinței Parlamentului din 6 martie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este liderul PAS, că a fost „prea evident” cui i-a fost adresată eticheta și va […] The post Un deputat PAS riscă să fie sancționat, după ce a numit-o mincinoasă pe Caraman? Grosu: „Prea evidentă a fost aluzia” appeared first on NewsMaker.
17:40
Situația din Transnistria, discutată în Parlament: rezultatele primei ședințe a comisiei responsabile de reintegrare din actuala legislatură # NewsMaker
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare s-a întrunit, pe 6 martie, în prima ședință din actuala legislatură. La discuții au participat viceprim-ministrul pentru Reintegrare, copreședintele Comisiei Unificate de Control (CUC) din partea Chișinăului și șeful Biroului politici de reintegrare. Reprezentanții Guvernului au declarat că a fost trecută în revistă […] The post Situația din Transnistria, discutată în Parlament: rezultatele primei ședințe a comisiei responsabile de reintegrare din actuala legislatură appeared first on NewsMaker.
16:40
În următoarele zile, vremea va fi fără precipitații. Noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață slabă. Pe 8 martie, în Republica Moldova, temperatura maximă va ajunge până la +12°C, iar cea minimă până la -4°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 7-9 martie, presiunea atmosferică va fi înaltă. Cerul va fi variabil la […] The post Ceață și maxime de până la +12°C: vremea pe 8 martie în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
