„Viața femeilor nu se negociază” — marș feminist în Chișinău de 8 martie, cu cereri de protecție reală și acces la justiție (FOTO)

10:20

Prețurile la combustibil Prețurile la combustibil în Moldova continuă să crească din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Astăzi benzina AI-95 s-a scumpit încă cu 21 de bani – până la 24,54 lei pentru un litru, iar motorina – cu 63 de bani, până la 22,87 lei. De la începutul săptămânii, benzina AI-95 s-a scumpit cu 70 […] The post NM Espresso: PAS l-a numit totuși pe von Hebel, prețurile la combustibil cresc, Dodon vrea achiziții de gaz din Rusia appeared first on NewsMaker.