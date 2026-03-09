„Viva Moldova!”: Satoshi a lansat videoclipul piesei cu care merge la Eurovision (VIDEO)

14:00

Copilul tău visează să pășească pe terenul sportului rege alături de idolii săi și să trăiască emoția care cuprinde un stadion plin de fani? Atunci această oportunitate este pentru el. Maib junior și Mastercard îl pot duce la finala UEFA Champions League 2026, pe stadionul Puskás Aréna din Budapesta,unde va putea ieși pe teren mână în mână cu jucătorii, sub reflectoare, în fața unui stadion plin de fani. Cum poate deveni câștigător? Este necesar: Ce poate câștiga? Perioada: 3 martie – 2 aprilie 2026 Pe 15 aprilie 2026 vom anunța câștigătorul care va merge la finala UEFA Champions League Budapesta 2026. Fiecare tranzacție eligibilă îl poate aduce pe copilul tău mai aproape de visul de a fi pe teren la cel mai așteptat meci al anului. Înscrie-l în campanie și oferă-i ocazia de a vedea fotbalul dintr-o perspectivă unică. Te așteptăm și offline! În luna martie, vino la standul maib și Mastercard din Shopping MallDova Chișinău și City Mall din Bălți, unde te poți bucura de premii suplimentare. Prezintă 2 bonuri fiscale, fiecare în valoare de […] The post Cu maib și Mastercard copilul tău poate ajunge pe teren la finala UEFA Champions League Budapesta 2026 appeared first on NewsMaker.