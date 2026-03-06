Creșterea prețurilor locuințelor creează riscuri pentru Moldova? Avertismentul FMI

08:20

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că niciun cetățean moldovean nu se află printre victimele sau răniții înregistrați în urma conflictului din Orientul Mijlociu. În plus, 82 de persoane s-au întors ieri acasă cu o cursă venită din Dubai la Chișinău. Alți doi cetățeni moldoveni au fost scoși din Israel și duși la București. MAE, SIS și Usatâi MAE a transmis, de asemenea, că depune eforturi pe plan […]