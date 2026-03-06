Proiectul de modificare a Legii cu privire la Portul Internațional Giurgiulești, adoptat în prima lectură: ce prevede
NewsMaker, 6 martie 2026 18:40
Proiectul de modificare a Legii cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost adoptat în prima lectură, în cadrul ședinței Parlamentului din 6 martie. Inițiativa a fost susținută de 53 de deputați. Proiectul de act normativ, care a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, stabilește reguli clare pentru companiile și investitorii în
• • •
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera riscuri pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Acest lucru este evidențiat într-un raport al Fondului Monetar Internațional (FMI) cu privire la stabilitatea sistemului financiar al țării, transmite IPN. Potrivit experților FMI, în 2024 și în prima jumătate a anului 2025, prețurile locuințelor au crescut
18:10
Lumina s-ar putea ieftini în Moldova: ANRE propune tarife mai mici decât cele cerute de furnizori DOC # NewsMaker
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus spre consultări, pe 6 martie, noi tarife la lumină, mai mici atât decât cele solicitate de furnizori, cât și decât cele aflate acum în vigoare. Astfel, potrivit proiectelor, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy
Un deputat PAS riscă să fie sancționat, după ce a numit-o mincinoasă pe Caraman? Grosu: „Prea evidentă a fost aluzia” # NewsMaker
Andrian Cheptonar, deputat al Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), ar urma să fie sancționat disciplinar după ce a numit-o „mincinoasă" pe colega sa comunistă, Diana Caraman, în cadrul ședinței Parlamentului din 6 martie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este liderul PAS, că a fost „prea evident" cui i-a fost adresată eticheta și va
17:40
Situația din Transnistria, discutată în Parlament: rezultatele primei ședințe a comisiei responsabile de reintegrare din actuala legislatură # NewsMaker
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare s-a întrunit, pe 6 martie, în prima ședință din actuala legislatură. La discuții au participat viceprim-ministrul pentru Reintegrare, copreședintele Comisiei Unificate de Control (CUC) din partea Chișinăului și șeful Biroului politici de reintegrare. Reprezentanții Guvernului au declarat că a fost trecută în revistă
În următoarele zile, vremea va fi fără precipitații. Noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață slabă. Pe 8 martie, în Republica Moldova, temperatura maximă va ajunge până la +12°C, iar cea minimă până la -4°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 7-9 martie, presiunea atmosferică va fi înaltă. Cerul va fi variabil la
Peste 62% dintre cetățeni cred că „destinul femeii este familia”: ce arată Indexul egalității de gen 2026 # NewsMaker
Indexul egalității de gen în R. Moldova a ajuns la 61 de puncte în 2026, în creștere cu un punct față de anul trecut. Evoluții pozitive au fost înregistrate pe piața muncii și în accesul la resurse, în timp ce politica și sănătatea au înregistrat scăderi. Nivelul stereotipurilor de gen rămâne relativ stabil față de anul
Zeci de moldoveni, printre care și minori, exploatați prin muncă în Italia. Trei românce au fost arestate # NewsMaker
Trei femei din România au fost arestate în Italia, într-un dosar de exploatare a muncii și sprijinire a imigrației ilegale, în care victimele ar fi fost muncitori moldoveni, inclusiv minori. Una dintre suspecte a fost dusă în penitenciar, iar celelalte două au fost plasate în arest la domiciliu. Potrivit Corriere della Sera, măsurile au fost puse
(VIDEO) Vrea Sandu al treilea mandat?/Unde se ascunde Constantinov?/Dodon propune să cumpărăm gaz din Rusia # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Noi prețuri la carburanți. Motorina se scumpește cu 63 de bani— Condamnați ascunși în Transnistria: poliția le știe locația, dar nu îi poate reține— Sandu: Nu putem oferi malului stâng un sprijin substanțial— Maia Sandu avertizează că sunt posibile scumpiri în mai
Herman von Hebel și Bernarnd Lavigne – noii membri ai Comisiei vetting. Proiectul PAS, votat cu huiduieli: „Rușine!” # NewsMaker
La o zi după ce au modificat legislația privind numirea membrilor Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, prin reducerea pragului de vot de la 61 la 51 de deputați, majoritatea PAS i-a desemnat oficial pe Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de vetting. În semn de protest, opoziția
Anchetă la o grădiniță din Chișinău, după ce educatoarea ar fi lovit copiii. Reacția ministerului și a direcției Educație # NewsMaker
O educatoare de la grădinița nr. 133 din Chișinău ar fi lovit copiii. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei capitalei a anunțat inițierea unei anchete interne, după ce un reportaj de presă a scos la iveală cazul. DGETS a transmis că condamnă orice formă de violență față de copii, menționând că astfel
Cine va plăti pentru reintegrarea Transnistriei? De ce lansează Chișinăul Fondul de convergență și ce urmează (ANALIZĂ) # NewsMaker
Chișinăul va crea un Fond special de convergență pentru implementarea unor proiecte pe malul stâng al Nistrului. Fondul va fi alimentat, printre altele, din încasarea TVA și a accizelor de la antreprenorii din regiunea transnistreană. NewsMaker explică cum va funcționa fondul, ce spune Tiraspolul despre acesta și dacă acesta va contribui la apropierea celor două
Maia Sandu, despre grațierea lui Șepeli: Nu am fost informați că urma să iasă din închisoare peste 7 luni. Aici a fost o problemă # NewsMaker
Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul asasinatelor în Ucraina, a început să fie investigat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în vara lui 2025. Atunci a fost prins ca membru a unei grupări Șor în alegeri, iar ulterior s-a descoperit că punea la cale crime. Informațiile au fost comunicate de președinta Maia Sandu la
În 6 zile de război în Orientul Mijlociu, 10 moldoveni au reușit să părăsească regiunea. Câți cer să fie evacuați? # NewsMaker
Confruntările militare din Orientul Mijlociu continuă pentru a șasea zi consecutiv. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova anunță că, în prezent, nu există informații despre victime în rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit instituției, 10 moldoveni au părăsit deja regiunea, iar alți 118 aflați în Emiratele Arabe Unite și Bahrain solicită evacuare. În Israel și Iran
Ambasada Rusiei critică modul în care a fost reflectată vizita lui Ozerov la MAE. Maia Sandu: „Relațiile nu sunt bune din cauza Rusiei” # NewsMaker
Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a criticat modul în care presa de la Chișinău a scris despre vizita ambasadorului agreat Oleg Ozerov la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), din 4 martie. Misiunea diplomatică susține că informațiile apărute în spațiul public ar fi fost prezentate într-o formă denaturată. Potrivit ambasadei, unele subiecte publicate în presă ar
Numirea lui von Hebel în Comisia Vetting, din nou în Parlament, în ciuda criticilor. Grosu: „Trebuie să ne mișcăm repede” # NewsMaker
Majoritatea parlamentară a inclus pe ordinea de zi a Parlamentului proiectul de hotărâre pentru desemnarea unor membri în Comisia Vetting. Este vorba despre membrii Herman von Hebel și Bernard Lavigne. Se întâmplă după ce, în ajun, PAS a votat un amendament care permite ca membrii Comisiei Vetting, propuși de partenerii internaționali, să fie aprobați cu
„Să se uite ce se întâmplă în Transnistria”: Grosu și Ministerul Energiei, după apelul lui Dodon pentru negocieri cu Rusia # NewsMaker
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat pe 6 martie la solicitarea liderului socialiștilor, Igor Dodon, care a cerut guvernării să inițieze negocieri „de urgență" cu Federația Rusă pentru reluarea livrărilor de gaze naturale. Liderul PAS susține că Republica Moldova nu își dorește să revină la dependența de gazele rusești și l-a îndemnat pe Dodon să
Constantinov se ascunde la un prieten în Tiraspol, alți condamnați – în spații protejate de Rusia? IGP: „Cunoaștem exact adresa” # NewsMaker
Poliția R. Moldova cunoaște locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Cu toate acestea, nu poate interveni în acele locații, reieșind din competența teritorială și riscurile la care pot fi supuși polițiștii. Ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, s-a stabilit într-un apartament
Producătorul britanic de automobile sportive Lotus a anunțat lansarea în Europa a noului model Lotus Eletre X, programată pentru luna iunie 2026. Noul model reprezintă un pas important în strategia de electrificare a mărcii și extinde gama de vehicule de înaltă performanță Lotus. Eletre X este un hyper-SUV echipat cu noul sistem X Hybrid, conceput
Dodon cere negocieri „de urgență” cu Rusia pe tema gazelor naturale: „Situația se va înrăutăți în continuare” # NewsMaker
Liderul Partidului Socialiștilor, deputatul pro-rus Igor Dodon, solicită inițierea unor negocieri „de urgență" cu Federația Rusă privind achiziția de gaze naturale, în contextul consecințelor provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Apelul a fost făcut pe 6 martie, într-o postare pe rețelele sociale. Fostul președinte susține că „situația se va înrăutăți în continuare" și că actuala
VIDEO Transnistria: Întreprinderi fără gaz/ Planul de reintegrare, prezentat în UE/ Acces pentru presă? # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile constituționale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune:
Maia Sandu: Continuarea războiului din Orientul Mijlociu va ridica prețurile nu doar la resurse energetice, dar și la alte produse # NewsMaker
Dacă situația din Orientul Mijlociu continuă, o să vorbim nu doar despre creșterea prețurilor la resursele energetice, dar și despre creșterea prețurilor la mărfuri. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la ediția din 5 martie a emisiunii „Cabinetul de umbră" de la Jurnal TV, după ce a fost solicitată să comenteze scumpirea carburanților, dar
Sandu spune că va respecta Constituția și nu va candida pentru un nou mandat: „Pot contribui la dezvoltarea țării și din alte funcții” # NewsMaker
Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituției și nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute pe 5 martie, la Jurnal TV. Șefa statului spune că poate contribui la dezvoltarea țării „și din alte funcții". Ea a respins, totodată, și speculațiile potrivit cărora ar putea candida,
Volvo EX30 adaugă un nou trofeu important pe lista sa impresionantă de distincții: SUV-ul compact 100% electric al Volvo Cars a fost recompensat cu prestigiosul Good Design® Award 2025. Unul dintre cele mai populare modele ale companiei, EX30 îmbină designul scandinav elegant cu un accent puternic pe sustenabilitate. EX30 are cea mai redusă amprentă de
Criza gazelor în Transnistria: ce legătură are Orientul Mijlociu și despre ce „plan B” vorbește Tiraspolul (ANALIZĂ) # NewsMaker
Regiunea transnistreană a revenit la un regim strict de economisire a gazului. NewsMaker explică ce a provocat noul episod al crizei energetice pe malul stâng al Nistrului, ce legătură are războiul din Orientul Mijlociu cu această situație și la ce „plan B" s-a referit liderul de facto al regiunii, Vadim Krasnoselski. Pe 4 martie, în
Maia Sandu, despre criza din Transnistria: Atât timp cât acolo este armata rusă, malul drept nu-și poate asuma un ajutor substanțial # NewsMaker
Situația în regiunea transnistreană este proastă. Atât timp cât acolo este prezentă armata rusă, malul drept nu poate să-și asume un ajutor substanțial pentru oamenii din stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu la ediția din 5 martie a emisiunii „Cabinetul de umbră" de la Jurnal TV, în contextul crizei energetice din
NM Espresso: Transnistria are din nou probleme cu gazul, la TV va fi mai multă limbă română, Chișinăul încearcă să-i elibereze pe angajații SIS reținuți la Moscova # NewsMaker
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că niciun cetățean moldovean nu se află printre victimele sau răniții înregistrați în urma conflictului din Orientul Mijlociu. În plus, 82 de persoane s-au întors ieri acasă
Sandu explică reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: „Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi” # NewsMaker
Reducerea pragului de vot pentru aprobarea membrilor Comisiei Vetting de la 61 la 51 este necesară pentru a nu bloca reforma justiției. Poziția a fost exprimată pe 5 martie de Președinta Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. Sandu a argumentat că în actualul Parlament nu există 61 de deputați […] The post Sandu explică reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: „Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Scandal la Primăria Chișinău/Usatîi, un nou concert „Ruki Vverh”/Acces pentru presă în Transnistria? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Prețurile biletelor de avion, în vizorul Consiliului Concurenței— Doi străini, reținuți: ar fi distribuit substanțe interzise— Membrii Comisiei de vetting – numiți cu 51 de voturi. Opoziția merge la Curtea Constituțională— Aproape 19 tone de rodii au fost distruse— Benzina și motorina […] The post (VIDEO) Scandal la Primăria Chișinău/Usatîi, un nou concert „Ruki Vverh”/Acces pentru presă în Transnistria? appeared first on NewsMaker.
„Când votul nu convine, schimbi regulile”: reacții după ce PAS a redus pragul de aprobare a membrilor Comisiei Vetting # NewsMaker
Amendamentul votat pe 5 martie de majoritatea parlamentară PAS, care reduce pragul de aprobare a membrilor Comisiei Vetting de la 61 la 51 de voturi, a stârnit reacții dure în spațiul public. O parte dintre politicieni, jurnaliști și experți acuză că modificarea a fost făcută special pentru a facilita numirea candidatului olandez Herman von Hebel, […] The post „Când votul nu convine, schimbi regulile”: reacții după ce PAS a redus pragul de aprobare a membrilor Comisiei Vetting appeared first on NewsMaker.
Îl amenință pe Orban după blocarea creditului UE de €90 mlrd? Zelenski: „Le vom da forțelor noastre armate adresa” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că ar putea da militarilor ucraineni adresa „unei persoane din UE” care blochează acordarea creditului de 90 de miliarde euro pentru Kiev, făcând aluzie la prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban. Afirmația a fost făcut în cadrul unor declarații de presă din 5 martie. „Sperăm că o singură persoană din Uniunea […] The post Îl amenință pe Orban după blocarea creditului UE de €90 mlrd? Zelenski: „Le vom da forțelor noastre armate adresa” appeared first on NewsMaker.
Tariful la apă în municipiul Bălți ar putea crește cu peste 34%, după ce Regia „Apă-Canal-Bălți” a solicitat ANRE aprobarea unei noi majorări. Cererea a fost depusă pe 3 martie, compania propunând creșterea tarifului de la 26,96 lei la 36,16 lei per metru cub. Potrivit calculelor regiei, cheltuielile prognozate pentru 2026 depășesc 110 milioane de […] The post Bălțenii ar putea plăti cu 34 % mai mult pentru apă. Tariful propus appeared first on NewsMaker.
PAS a votat: membrii Comisiei Vetting vor putea fi aleși cu 51 de voturi. Opoziția: vom contesta la CC # NewsMaker
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a votat un amendament care permite ca membrii Comisiei Vetting, propuși de partenerii internaționali, să fie aprobați cu votul a 51 de deputați și nu 61. Amendamentul s-a regăsit într-o inițiativă legislativă care prevede „fortificarea securității judecătorilor” și a fost votată doar de majoritatea parlamentară, acumulând 55 de voturi. Se […] The post PAS a votat: membrii Comisiei Vetting vor putea fi aleși cu 51 de voturi. Opoziția: vom contesta la CC appeared first on NewsMaker.
Mai multă română la TV. Parlamentul, sesizat de Consiliul Audiovizualului: s-a constatat o scădere a conținutului local # NewsMaker
Consiliul Audiovizualului cere ca posturile TV din Moldova să difuzeze cel puțin 50% conținut în limba română din totalul emisiei zilnice, iar programele străine să fie dublate sau subtitrare exclusiv în română. Propunerile fac parte dintr-un pachet de cinci modificări legislative transmise pe 5 martie Parlamentului și Ministerului Culturii. Demersul vine după ce o analiză […] The post Mai multă română la TV. Parlamentul, sesizat de Consiliul Audiovizualului: s-a constatat o scădere a conținutului local appeared first on NewsMaker.
18 900 kg de rodii, contaminate cu reziduuri de pesticide și destinate comercializării în Moldova, depistate la frontieră (FOTO/VIDEO) # NewsMaker
Un lot de 18 900 kg de rodii, contaminat cu reziduuri de pesticide și destinat comercializării în Republica Moldova, a fost depistat la frontieră în cadrul controalelor asupra produselor de origine vegetală. Fructele au fost nimicite înainte de a ajunge pe piață. Informațiile au fost raportate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), într-un comunicat […] The post 18 900 kg de rodii, contaminate cu reziduuri de pesticide și destinate comercializării în Moldova, depistate la frontieră (FOTO/VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Usatîi nu renunță: va încerca din nou să organizeze un concert „Ruki Vverh” în Moldova: „Ăștia din PAS primii vor veni” (VIDEO) # NewsMaker
Renato Usatîi, deputat și lider al „Partidului Nostru”, va încerca din nou să aducă trupa rusească „Ruki Vverh” în Republica Moldova pentru un concert, după ce, în iulie 2025, membrii grupului nu au fost lăsați să intre în țară. Politicianul a spus că se va afla în Franța pe 8 martie, unde trupa are programat […] The post Usatîi nu renunță: va încerca din nou să organizeze un concert „Ruki Vverh” în Moldova: „Ăștia din PAS primii vor veni” (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Arsuri, amputații și poluare record de Revelion: Avocatul Poporului cere interzicerea artificiilor pentru uz individual # NewsMaker
Oficiul Avocatului Poporului cere restricționarea sau chiar interzicerea artificiilor, pentru uz individual, după ce datele colectate între decembrie 2025 și februarie 2026 arată că produsele pirotehnice au cauzat traumatisme grave, au poluat aerul din Chișinău și au generat sute de sesizări la poliție. Raportul a fost prezentat pe 4 martie în fața Comisiei parlamentare pentru […] The post Arsuri, amputații și poluare record de Revelion: Avocatul Poporului cere interzicerea artificiilor pentru uz individual appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Guțul, la schimb pentru angajați SIS?/ Școlile din Transnistria, fără căldură/ Rusia va sista gazul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— 82 de cetățeni moldoveni s-au întors din Dubai— Putin amenință că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa— Moldova introduce limite la exportul produselor petroliere— Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre— […] The post (VIDEO) Guțul, la schimb pentru angajați SIS?/ Școlile din Transnistria, fără căldură/ Rusia va sista gazul? appeared first on NewsMaker.
„Eliberați sala” vs „Nu eliberăm”. Tensiuni la Primăria Chișinău: a fost chemată poliția (VIDEO) # NewsMaker
Debutul prezentării Planului de Mobilitate Urbană a municipiului Chișinău a fost marcat de tensiuni pe 5 martie. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au cerut ca planul să fie prezentat în altă sală și nu în sala de ședințe a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). PAS a invocat faptul că a convocat o […] The post „Eliberați sala” vs „Nu eliberăm”. Tensiuni la Primăria Chișinău: a fost chemată poliția (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
MAE, reacție la declarațiile lui Usatîi despre ofițeri SIS reținuți la Moscova: Ambasada depune efort pentru eliberarea cetățenilor # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe depune efort diplomatic pentru eliberarea cetățenilor moldoveni reținuți în Federația Rusă. Precizarea a fost făcută pe 5 martie în contextul declarațiilor liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, privind cei doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate care ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești din aprilie 2025. MAE a precizat că […] The post MAE, reacție la declarațiile lui Usatîi despre ofițeri SIS reținuți la Moscova: Ambasada depune efort pentru eliberarea cetățenilor appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Moldova are carburanți pentru 18–20 de zile: ANRE îndeamnă oamenii să nu intre în panică # NewsMaker
Moldova are rezerve de carburanți pentru 18–20 de zile. ANRE îndeamnă populația să evite cumpărăturile în exces și reacțiile de panică. Astfel de comportamente ar genera o cerere artificială pe piață, iar în rezultat ar putea apărea lipsuri nejustificate de combustibil. Între timp, prețurile continuă să crească. În data de 5 martie, motorina s-a scumpit […] The post (VIDEO) Moldova are carburanți pentru 18–20 de zile: ANRE îndeamnă oamenii să nu intre în panică appeared first on NewsMaker.
„Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent”: Grosu, despre criza energetică din Transnistria și acțiunile Chișinăului # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat pe 5 martie criza energetică din regiunea transnistreană. Înaintea ședinței Legislativului, oficialul a declarat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică acordă periodic licențe pentru importul de resurse energetice în stânga Nistrului, cu respectarea transparenței și a normelor internaționale. Grosu a subliniat totodată că cetățenii din regiune sunt „ai […] The post „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent”: Grosu, despre criza energetică din Transnistria și acțiunile Chișinăului appeared first on NewsMaker.
Omorul din subsolul unui bloc din Chișinău: suspectul, plasat în arest preventiv și cu o învinuire adițională # NewsMaker
Bărbatul de 39 de ani, învinuit de omorul dintr-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani al Chișinăului, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 zile. Informația a fost raportată de Procuratura Generală (PG) într-un comunicat. Potrivit sursei citate, procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 zile împotriva bănuitului, iar instanța a acceptat demersul […] The post Omorul din subsolul unui bloc din Chișinău: suspectul, plasat în arest preventiv și cu o învinuire adițională appeared first on NewsMaker.
Carburanții se scumpesc din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime pentru 6 martie. Prețul maxim pentru benzina 95 va fi de 24,33 lei/litru, cu 16 de bani mai mult decât pe 5 martie. Prețul maxim pentru motorina standard va fi 22,24 lei/litru, cu 47 de bani mai mult decât […] The post Noi scumpiri la pompă: cât vor costa benzina și motorina pe 6 martie appeared first on NewsMaker.
După ce numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting a eșuat, PAS a venit cu un amendament, înregistrat pe 4 martie. Deputatul PAS, Igor Chiriac, care a înaintat amendamentul, a spus că acesta este un mecanism de deblocare a situației. Dacă candidații externi nu întrunesc numărul de voturi cerut – 61 – Comisia juridică […] The post Membrii Comisiei Vetting vor putea fi aleși cu 51, nu 61 de voturi. Amendament PAS appeared first on NewsMaker.
Usatîi susține că doi ofițeri SIS sunt reținuți la Moscova din aprilie 2025. Grosu: „Astfel de afirmații pot dăuna” # NewsMaker
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție din Moscova din aprilie 2025. Informația a fost comunicată pe 4 martie la o emisiune de la Jurnal TV de către liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Înaintea ședinței Parlamentului […] The post Usatîi susține că doi ofițeri SIS sunt reținuți la Moscova din aprilie 2025. Grosu: „Astfel de afirmații pot dăuna” appeared first on NewsMaker.
„Avem tați răi de plată“: sancțiuni mai aspre pentru părinții care nu achită pensia de întreținere – proiect de lege # NewsMaker
Părinții care nu achită pensia de întreținere pentru copii riscă sancțiuni mai dure. Potrivit unui proiect de lege înregistrat la Parlament, aceștia ar putea fi obligați să presteze 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar ar putea fi plasați în arest contravențional până la 15 zile, transmite IPN. Inițiativa a fost […] The post „Avem tați răi de plată“: sancțiuni mai aspre pentru părinții care nu achită pensia de întreținere – proiect de lege appeared first on NewsMaker.
„Am propus un mecanism de deblocare a situației”: Amendamentul PAS, după eșecul la numirea lui Herman von Hebel # NewsMaker
După ce numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting a eșuat, PAS a venit cu un amendament, înregistrat pe 4 martie. Deputatul PAS, Igor Chiriac, care a înaintat amendamentul, a spus că acesta este un mecanism de deblocare a situației. Dacă candidații externi nu întrunesc numărul de voturi cerut – 61 – Comisia juridică […] The post „Am propus un mecanism de deblocare a situației”: Amendamentul PAS, după eșecul la numirea lui Herman von Hebel appeared first on NewsMaker.
Drone iraniene în Azerbaidjan, pe teritoriul unui aeroport și lângă o școală: autoritățile raportează doi răniți (VIDEO) # NewsMaker
Drone iraniene au căzut astăzi, 5 martie, pe teritoriul unui aeroport și în apropierea unei școli din Azerbaidjan. Incidentul vine pe fondul confruntărilor din Orientul Mijlociu. O dronă a căzut pe teritoriul aeroportului din Nahicevan și a explodat, scrie JAMnews, care citează presa locală. Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a comunicat că, în urma loviturii, […] The post Drone iraniene în Azerbaidjan, pe teritoriul unui aeroport și lângă o școală: autoritățile raportează doi răniți (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
VIDEO Transnistria: Locuitorii regiunii fără încălzire/ Comisia pentru reintegrare are prima ședință # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile constituționale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: Locuitorii regiunii fără încălzire/ Comisia pentru reintegrare are prima ședință appeared first on NewsMaker.
