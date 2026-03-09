Confesiunea dureroasă a Marinei Cârnaț: cuvintele fiicei care au făcut-o să plângă până dimineață
EA.md, 9 martie 2026 07:30
Marina Cârnaț, cunoscută în mediul online drept „Zâna Aloe Vera" și mamă a 10 copii, a vorbit recent despre latura mai puțin roz a vieții de familie. Deși este admirată pentru modul în care reușește să mențină echilibrul într-o casă atât de numeroasă, aceasta a recunoscut că a trecut printr-un moment care a dărâmat-o emoțional
• • •
Confesiunea dureroasă a Marinei Cârnaț: cuvintele fiicei care au făcut-o să plângă până dimineață
Marina Cârnaț, cunoscută în mediul online drept „Zâna Aloe Vera" și mamă a 10 copii, a vorbit recent despre latura mai puțin roz a vieții de familie. Deși este admirată pentru modul în care reușește să mențină echilibrul într-o casă atât de numeroasă, aceasta a recunoscut că a trecut printr-un moment care a dărâmat-o emoțional
Influencerița Olga Manciu a dezvăluit că ea și soțul său, Alexandru Manciu, sunt despărțiți de aproximativ un an. Deși nu au depus încă actele de divorț, cei doi trec printr-o „perioadă de separare neoficială". „Relația noastră de cuplu nu mai este", a declarat Olga în cadrul emisiunii „Neredactat". Olga a fost întrebată cine era
Jumătate de secol împreună: secretul armoniei în familie – „Aveți grijă unul de altul și respectați-vă"
Au parcurs împreună 50 de ani de viață cot la cot. Își spun că înțelepciunea, grija și respectul reciproc i-au ținut uniți în tot acest timp. Au muncit umăr la umăr – acasă, la câmp, în gospodărie. Diminețile începeau devreme, cu treabă și planuri făcute împreună. Dragostea lor nu s-a arătat prin gesturi mari, ci
Vești bune la lumină: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune reducerea tarifului la electricitate
Electricitatea ar putea deveni mai ieftină pentru consumatorii casnici. Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat proiectul deciziei privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali, transmite rupor.md. ANRE propune un tarif de 3,50 lei pentru energia electrică furnizată de compania Premier Energy, cu 9 bani mai mic decât tariful
„Nu am comandat și nu am plătit": reacția Ministerul Culturii al Republicii Moldova în scandalul bufetului
Un video publicat pe rețelele sociale de o companie de catering a stârnit discuții după ce a arătat cum era pregătit un fourchette pentru aproximativ 40 de persoane la sediul Ministerul Culturii al Republicii Moldova din Chișinău. Meniul a inclus gustări, deserturi și mai multe preparate de post: guacamole cu nachos, humus cu baghetă
Poliția anunță că 11 recrutori, conectați la o rețea internațională cu aproximativ 1.000 de operatori activi pe diverse platforme de întâlniri, își desfășurau activitatea în Chișinău. „Operatorii se dădeau drept persoane în căutare de relații romantice și comunicau cu utilizatorii pe platformele de întâlniri. Sub pretextul oferirii accesului la platforme care pretindeau că oferă
Egor Platon, fiul omului de afaceri Veaceslav Platon, este cercetat într-un dosar de contrabandă cu droguri în Moldova. În prezent, autoritățile decid extrădarea sa din Spania, unde a fost reținut de Interpol în august 2025. Despre aceasta a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, transmite agora.md. Cernăuțeanu a declarat că, în cadrul
Iurie Rija avertizează că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei dacă mecanismul actual de stabilire a prețurilor nu se ajustează la volatilitatea piețelor internaționale. Potrivit acestuia, formula utilizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), bazată pe media cotațiilor din ultimele 14 zile, nu mai reflectă realitatea pieței în
Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a dezmințit informațiile apărute pe unele canale de Telegram, potrivit cărora Poliția ar organiza zilnic un „coridor verde" pentru automobilul său sau al soției sale. Cernăuțeanu a calificat aceste acuzații drept neadevărate și a afirmat că nu există intervenții speciale în trafic pentru familia sa, transmite omniapres.md.
Prețul combustibilului aviatic Jet A1 a crescut în ultimele săptămâni cu aproximativ 30%, iar această evoluție ar putea duce la scumpirea biletelor de avion. Potrivit unei analize publicate de site-ul aviatic Runway08, majorarea costurilor la combustibil pune presiune pe companiile aeriene, care ar putea transfera o parte din cheltuieli către pasageri. Creșterea prețurilor este
Scandal la Hîncești după moartea Ludmilei Vartic: se cere demisia soțului din funcția de vicepreședinte al raionului
Consiliul Raional Hîncești și-a exprimat profundul regret pentru trecerea în neființă a educatoarei Ludmila Vartic, descriind-o drept un om deosebit, dedicat profesiei și cu o contribuție valoroasă pentru comunitate. În același timp, președinta Consiliului Raional, Nicoleta Moroșanu, a cerut demisia vicepreședintelui Dumitru Vartic, soțul educatoarei, în contextul circumstanțelor tragice ale morții acesteia și al acuzațiilor
Maia Sandu a reiterat necesitatea consolidării capacităților de apărare și s-a arătat nedumerită de decizia autorilor Constituției de a include statutul de neutralitate al Republica Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la JurnalTV, transmite deschide.md. „Acum noi putem să stăm aici și să nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru
Un bărbat de 36 de ani a fost reținut la Dubăsari, după ce ar fi furat un telefon mobil și mai multe carduri bancare dintr-o mașină aparținând unei școli auto, parcată în localitate. Infractorul a profitat de neglijența șoferului și a reușit să cheltuiască banii altcuiva pe produse alimentare și o masă la un
Burnout vs. oboseală cronică: Cum să recunoști epuizarea profesională înainte de a fi prea târziu
Diferențierea corectă între o stare de oboseală trecătoare și instalarea burnout-ului este esențială pentru prevenirea unor daune pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice. Deși ambele condiții implică o lipsă acută de energie, mecanismele lor de declanșare și modul în care afectează structura personalității sunt fundamental diferite. În timp ce oboseala cronică este adesea
Singurătatea în doi: De ce ne simțim izolate chiar și atunci când avem un partener lângă noi
Sentimentul de izolare resimțit în cadrul unei relații pe termen lung este o experiență mai frecventă și mai dureroasă decât singurătatea socială, deoarece implică o prăbușire a așteptărilor de conexiune. Din punct de vedere psihologic, singurătatea în doi nu reprezintă absența celuilalt, ci absența disponibilității emoționale. Studiile publicate în Journal of Family Psychology indică faptul
Gaslighting în relație: Semnele subtile ale manipulării psihologice pe care tindem să le ignorăm.
Fenomenul de gaslighting reprezintă una dintre cele mai insidioase forme de abuz emoțional, având ca scop final subminarea percepției asupra realității a victimei. Termenul, extras din piesa de teatru „Gas Light" din 1938, descrie un proces sistematic prin care manipulatorul își face partenerul să se îndoiască de propriile amintiri, de sănătatea sa mintală și de
Analiza stilurilor de atașament: Cum îți influențează copilăria modul în care iubești la vârsta adultă
Modul în care interacționăm cu partenerii de viață, felul în care gestionăm conflictele și gradul de intimitate pe care îl acceptăm nu sunt alegeri arbitrare, ci rezultatul unui program mental format în primii ani de viață. Teoria atașamentului, formulată inițial de psihologul John Bowlby și dezvoltată ulterior de Mary Ainsworth, susține că relația timpurie cu
Gestionarea dinamicii familiale necesită un echilibru fin între menținerea propriilor limite și păstrarea armoniei colective. Conflictele în familie sunt adesea rezultatul unor tipare de comunicare defectuoase acumulate în timp, însă neuroștiințele și psihologia relațională oferă instrumente care pot dezamorsa tensiunile înainte ca acestea să escaladeze în dispute deschise. Tehnica ascultării reflexive și validarea emoțională Una
Menținerea unui ten sănătos și luminos necesită o atenție sporită asupra etapei de purificare, fundamentul oricărei rutine de îngrijire. Tehnica de „double cleansing" sau curățarea dublă a câștigat recunoaștere în dermatologia modernă datorită eficienței sale în eliminarea completă a reziduurilor acumulate pe parcursul zilei. Studiile clinice confirmă faptul că această metodă în două etape optimizează
Pentru multe persoane, prima ceașcă de cafea reprezintă un ritual obligatoriu imediat după trezire. Totuși, studiile recente în endocrinologie și gastroenterologie sugerează că amânarea acestui moment până după micul dejun aduce beneficii majore pentru sănătatea metabolică și hormonală. Consumul de cafea pe stomacul gol poate genera un stres fiziologic inutil, afectând modul în care organismul
Prevenția medicală reprezintă cea mai eficientă metodă de a asigura o longevitate activă și de a reduce riscurile unor afecțiuni care, în stadii incipiente, nu prezintă simptome vizibile. Abordarea sănătății feminine prin screeninguri periodice permite depistarea timpurie a dezechilibrelor hormonale, metabolice sau oncologice, transformând medicina dintr-un mecanism de intervenție de urgență într-un instrument de gestionare
Inflamația reprezintă un răspuns biologic esențial al sistemului imunitar în fața agresiunilor externe, însă atunci când acest proces devine cronic, structura celulară începe să sufere deteriorări silențioase. Studiile clinice corelează inflamația sistemică de grad scăzut cu o serie de af
10:10
Igiena somnului: De ce „ora de aur” înainte de culcare este crucială pentru funcționarea creierului # EA.md
Calitatea somnului nu este determinată doar de numărul de ore petrecute în pat, ci mai ales de procesele neurobiochimice care se declanșează în perioada de tranziție de la veghe la repaus. „Ora de aur”, acel interval de 60 de minute înainte de stingerea luminilor, funcționează ca un protocol de pregătire pentru sistemul glimfatic — mecanismul […] Articolul Igiena somnului: De ce „ora de aur” înainte de culcare este crucială pentru funcționarea creierului apare prima dată în ea.md.
Impactul hormonilor asupra stării de spirit: Cum funcționează ciclul feminin și cum să-ți adaptezi programul în funcție de el # EA.md
Înțelegerea modului în care fluctuațiile hormonale influențează chimia creierului este esențială pentru orice femeie care dorește să își optimizeze productivitatea și starea de bine fără a lupta împotriva propriei biologii. Ciclu menstrual nu este doar un proces reproductiv, ci un sistem complex de feedback care modulează nivelul de energie, capacitatea de concentrare și reziliența emoțională. […] Articolul Impactul hormonilor asupra stării de spirit: Cum funcționează ciclul feminin și cum să-ți adaptezi programul în funcție de el apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu, mesaj de 8 Martie: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor” # EA.md
Într-o zi cu o simbolistică profundă pentru întreaga lume, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și solidaritate tuturor femeilor din țară. Șefa statului a subliniat rolul esențial pe care acestea îl au în consolidarea societății, evidențiind forța interioară și devotamentul care stau la baza progresului național. Recunoașterea contribuției feminine în […] Articolul Maia Sandu, mesaj de 8 Martie: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor” apare prima dată în ea.md.
Orientul Mijlociu traversează una dintre cele mai negre perioade din istoria recentă, pe măsură ce conflictul regional intră în cea de-a doua săptămână de lupte intense. În ciuda declarațiilor președintelui iranian Masoud Pezeshkian privind o posibilă suspendare a loviturilor, realitatea din teren arată un val de atacuri cu rachete și drone care au vizat Kuweitul, […] Articolul Orientul Mijlociu în flăcări: Atacuri masive în Golf și avertismente dure de la Washington apare prima dată în ea.md.
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția tematică „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA”. Expoziția își propune să aducă în atenția vizitatorilor documente valoroase din colecțiile BNRM, care pun în lumină bogăția patrimoniului conservat de instituție, dar și destinele, creația și contribuțiile remarcabile ale unor femei din România, Basarabia, RSS Moldovenească și Republica […] Articolul „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA”, expoziție la BNRM apare prima dată în ea.md.
Lilian Carp, mesaj tranșant în Parlament: „Dacă cineva din colegi a furat – valiza, hulubi, păpușelele, cordelele, undița, macucul și valea la răcoare” # EA.md
Discursul politic de la tribuna Parlamentului a căpătat o turnură neașteptată în cadrul ședinței din 5 martie, când deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, a recurs la un limbaj plin de metafore populare pentru a transmite un avertisment dur celor care încalcă legea. Mesajul său, centrat pe integritate și responsabilitate, a vizat necesitatea […] Articolul Lilian Carp, mesaj tranșant în Parlament: „Dacă cineva din colegi a furat – valiza, hulubi, păpușelele, cordelele, undița, macucul și valea la răcoare” apare prima dată în ea.md.
Primăvara își intră pe deplin în drepturi în acest weekend, oferindu-ne zile senine și temperaturi ideale pentru plimbări în aer liber. Astăzi, mercurul din termometre va urca până la 12,7 °C, sub un cer care va alterna între senin și parțial noros. Deși dimineața poate apărea fenomenul de ceață, restul zilei se anunță a fi […] Articolul Soare și temperaturi de primăvară: Prognoza meteo pentru următoarele zile apare prima dată în ea.md.
Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Femeii, un moment care, în Republica Moldova, este marcat prin gesturi de afecțiune, flori și mesaje de recunoștință. Dincolo de atmosfera festivă și de buchetele de lalele, 8 Martie poartă o încărcătură istorică profundă, fiind simbolul unei lupte de peste un secol pentru drepturi egale, respect și recunoaștere profesională. Această […] Articolul 8 Martie: Mai mult decât flori – Istoria și simbolismul unei zile care a schimbat lumea apare prima dată în ea.md.
Ion Ceban critică inițiativă de majorare a TVA pentru HoReCa: „O decizie care ar putea duce la falimentul antreprenorilor” # EA.md
Primarul Chișinăului și liderul partidului MAN, Ion Ceban, a lansat o critică dură la adresa inițiativei Guvernului de a crește cota TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%. Edilul susține că această măsură fiscală nu reprezintă doar o schimbare de cifre, ci o presiune care va genera consecințe economice și sociale grave, afectând […] Articolul Ion Ceban critică inițiativă de majorare a TVA pentru HoReCa: „O decizie care ar putea duce la falimentul antreprenorilor” apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu, precizări în cazul Șepeli: „Doi procurori generali diferiți au semnat scrisori pentru grațiere” # EA.md
Președinta Maia Sandu a oferit clarificări importante privind contextul în care Nicolae Șepeli, suspectat recent de implicare într-o rețea de asasinate la comandă în Ucraina, a beneficiat de grațiere în anul 2022. Șefa statului a explicat că decizia a fost fundamentată pe recomandările venite de la Procuratura Generală, sub semnătura a doi conducători diferiți ai […] Articolul Maia Sandu, precizări în cazul Șepeli: „Doi procurori generali diferiți au semnat scrisori pentru grațiere” apare prima dată în ea.md.
Sănătatea și aspectul estetic al podoabei capilare depind direct de starea fiziologică a scalpului, care reprezintă mediul de creștere și susținere pentru fiecare fir de păr. Deși masca de păr oferă beneficii imediate prin sigilarea cuticulei și adăugarea de strălucire pe lungimi, scalpul este cel care determină vitalitatea, densitatea și rezistența părului pe termen lung. […] Articolul Îngrijirea scalpului: De ce este mai importantă decât masca de păr apare prima dată în ea.md.
Vitamina D, supranumită „vitamina soarelui”, funcționează de fapt ca un prohormon cu impact direct asupra exprimării a peste 2000 de gene din corpul uman. Deși există percepția că expunerea solară din timpul lunilor calde este suficientă pentru a menține un nivel optim, studiile epidemiologice indică o prevalență ridicată a deficitului chiar și în regiunile însorite. […] Articolul De ce vitamina D este esențială chiar și în lunile de primăvară și vară apare prima dată în ea.md.
Conceptul de psihosomatică nu mai aparține de mult timp doar sferei speculațiilor filozofice, fiind astăzi fundamentat prin cercetări riguroase în neuroștiințe și psihoneuroimunologie. Această disciplină studiază modul în care procesele psihice, în special emoțiile neprocesate și stresul cronic, se traduc în simptome fizice reale, fără o cauză organică primară evidentă. Studiile clinice indică faptul că […] Articolul Psihosomatica: Legătura dintre emoțiile reprimate și durerile fizice frecvente apare prima dată în ea.md.
Plantele de apartament și calitatea aerului: Ce specii să alegi pentru un dormitor mai oxigenat. # EA.md
Calitatea aerului din spațiul în care dormim influențează direct profunzimea somnului și capacitatea de refacere a organismului. Într-un mediu închis, concentrația de dioxid de carbon și prezența compușilor organici volatili proveniți din mobilier sau vopsele pot afecta sistemul respirator. Integrarea anumitor specii de plante în dormitor reprezintă o soluție biologică eficientă pentru purificarea aerului și […] Articolul Plantele de apartament și calitatea aerului: Ce specii să alegi pentru un dormitor mai oxigenat. apare prima dată în ea.md.
Navigarea în spațiul digital necesită un set de norme de conduită la fel de riguros ca cel din interacțiunile față în față. Eticheta digitală, sau „neticheta”, nu este doar o chestiune de politețe, ci o modalitate de a proteja sănătatea mintală, productivitatea și reputația personală. Studiile de psihologie socială arată că absența indiciilor non-verbale în […] Articolul Reguli de bun simț pe rețelele sociale și în grupurile de mesagerie apare prima dată în ea.md.
Planul asasinatelor la comandă: Cine este Nicolae Șepeli și cum a fost recrutată gruparea din Republica Moldova # EA.md
Anchetatorii moldoveni și ucraineni au reușit să destructureze o rețea vastă care pregătea atentate împotriva unor figuri publice marcante din Ucraina, printre care jurnaliști, politicieni și cadre militare. În centrul acestei operațiuni se află Nicolae Șepeli, individul considerat coordonatorul recrutărilor, un personaj cu un trecut infracțional dens. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, gruparea avea în […] Articolul Planul asasinatelor la comandă: Cine este Nicolae Șepeli și cum a fost recrutată gruparea din Republica Moldova apare prima dată în ea.md.
Vladimir Putin solicită armistițiu „imediat” în Iran în urma unei discuții cu Masoud Pezeshkian # EA.md
Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou prag critic, determinând o intervenție diplomatică directă de la cel mai înalt nivel. Președintele rus, Vladimir Putin, s-a pronunțat ferm pentru încetarea imediată a ostilităților în Iran, în cadrul unei convorbiri telefonice desfășurate vineri cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian. Mesajul Kremlinului subliniază necesitatea abandonării confruntărilor armate […] Articolul Vladimir Putin solicită armistițiu „imediat” în Iran în urma unei discuții cu Masoud Pezeshkian apare prima dată în ea.md.
O nouă stea pe scena talentelor: Ionela Stînă, adolescenta de 13 ani care a cucerit publicul și juriul la Românii au Talent # EA.md
Scena de la Românii au Talent a devenit locul unei confirmări artistice de excepție, unde Ionela Stînă, o tânără de doar 13 ani, a demonstrat o maturitate vocală și o carismă care au ridicat întreaga sală în picioare. Alături de trupa sa, adolescenta a reușit să creeze un moment memorabil prin reinterpretarea pieselor „Ederlezi” și […] Articolul O nouă stea pe scena talentelor: Ionela Stînă, adolescenta de 13 ani care a cucerit publicul și juriul la Românii au Talent apare prima dată în ea.md.
Echilibrul hormonal reprezintă fundamentul sănătății feminine, influențând metabolismul, starea emoțională și capacitatea de regenerare a organismului. Hormonii acționează ca mesageri chimici complecși, iar variațiile acestora pot genera schimbări subtile în funcționarea zilnică. Identificarea timpurie a acestor semnale permite restabilirea armoniei interne prin intervenții medicale precise. Studiile clinice subliniază importanța monitorizării simptomelor care persistă, acestea fiind […] Articolul Sănătatea hormonală: Semne discrete că ai nevoie de un consult endocrinologic apare prima dată în ea.md.
Mersul pe jos este adesea subestimat în comparație cu formele de antrenament de mare intensitate, însă dovezile din fiziologia efortului demonstrează că o plimbare zilnică de 30 de minute poate declanșa schimbări metabolice profunde. Această formă de activitate fizică aerobă de intensitate moderată este una dintre cele mai accesibile metode de optimizare a sănătății cardiovasculare […] Articolul Beneficiile mersului pe jos: 30 de minute care îți schimbă metabolismul apare prima dată în ea.md.
Horoscop 7 martie 2026: Revelații și schimbări majore sub influența unei conjuncții planetare rare # EA.md
Cerul de astăzi devine scena unui eveniment astrologic de o intensitate remarcabilă, marcând un punct de cotitură pentru majoritatea semnelor zodiacale. O conjuncție planetară rară generează un flux energetic ce forțează ieșirea din zona de confort și provoacă arhetipurile zodiacale să se manifeste prin perspective inedite. Această configurație cosmică nu este doar o coincidență astronomică, […] Articolul Horoscop 7 martie 2026: Revelații și schimbări majore sub influența unei conjuncții planetare rare apare prima dată în ea.md.
Masă rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General” la BNRM # EA.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Direcţia Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, organizează Masa rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General”. Evenimentul va crea un cadru de dialog între autorități, experți urbaniști, arhitecți, comunitatea academică și societatea civilă, vizând prezentarea rezultatelor […] Articolul Masă rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General” la BNRM apare prima dată în ea.md.
Acidul hialuronic este recunoscut în cosmetologia modernă drept un etalon al hidratării datorită capacității sale remarcabile de a reține de o mie de ori greutatea sa în apă. Această moleculă, prezentă în mod natural în matricea extracelulară a pielii, funcționează ca un magnet pentru umiditate, oferind volum, suplețe și un aspect plin tenului. Totuși, aplicarea […] Articolul Acidul hialuronic: Greșeala comună care îți poate deshidrata pielea apare prima dată în ea.md.
Retinolul, un derivat al vitaminei A, este recunoscut în dermatologie drept standardul de aur pentru regenerarea celulară și stimularea producției de colagen. Eficiența sa este susținută de decenii de cercetări clinice care demonstrează capacitatea acestui ingredient de a rafina textura pielii, de a reduce hiperpigmentarea și de a diminua liniile fine. Pentru persoanele aflate la […] Articolul Retinolul pentru începători: Cum să îl introduci în rutină fără iritații apare prima dată în ea.md.
Expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor digitale a devenit o caracteristică a stilului de viață modern, generând provocări specifice pentru sistemul vizual. Lumina albastră de înaltă energie emisă de monitoare, tablete și telefoane mobile pătrunde adânc în structura oculară, ajungând până la nivelul retinei. Studiile clinice indică faptul că utilizarea intensivă a acestor dispozitive contribuie la […] Articolul Cum să-ți menții sănătatea ochilor în era ecranelor albastre? apare prima dată în ea.md.
Consumul de zahăr rafinat generează în creier reacții biochimice similare cu cele observate în cazul substanțelor care produc adicție puternică. Neuroștiința modernă demonstrează că ingestia de zaharuri procesate activează sistemul de recompensă prin eliberarea masivă de dopamină în nucleul accumbens. Această inundație de neurotransmițători creează o senzație temporară de plăcere intensă, urmată însă de o […] Articolul Impactul zahărului asupra creierului și cum să scapi de dependență apare prima dată în ea.md.
Peste 190 de milioane de lei pentru șomeri în 2026! Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că această sumă va fi alocată pentru subvenții destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind de șase ori mai mare decât în 2025. Beneficiarii vor putea participa la cursuri de formare profesională și […] Articolul Șomeri? Puteți primi 5.400 de lei pentru a urma cursuri de instruire! apare prima dată în ea.md.
Zvonuri despre schimbări în Guvern: ce spune Maia Sandu despre plecarea lui Alexandru Munteanu # EA.md
Maia Sandu a comentat zvonurile potrivit cărora, în luna mai, ar putea avea loc o schimbare a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu, învestit în toamna anului 2025. Șefa statului a respins speculațiile, menționând că prim-ministrul abia și-a început activitatea și urmează să prezinte în curând un plan de creștere economică, scrie UNIMEDIA. „Abia s-a […] Articolul Zvonuri despre schimbări în Guvern: ce spune Maia Sandu despre plecarea lui Alexandru Munteanu apare prima dată în ea.md.
