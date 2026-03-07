Horoscop 7 martie 2026: Revelații și schimbări majore sub influența unei conjuncții planetare rare
Cerul de astăzi devine scena unui eveniment astrologic de o intensitate remarcabilă, marcând un punct de cotitură pentru majoritatea semnelor zodiacale. O conjuncție planetară rară generează un flux energetic ce forțează ieșirea din zona de confort și provoacă arhetipurile zodiacale să se manifeste prin perspective inedite. Această configurație cosmică nu este doar o coincidență astronomică,
O nouă stea pe scena talentelor: Ionela Stînă, adolescenta de 13 ani care a cucerit publicul și juriul la Românii au Talent # EA.md
Scena de la Românii au Talent a devenit locul unei confirmări artistice de excepție, unde Ionela Stînă, o tânără de doar 13 ani, a demonstrat o maturitate vocală și o carismă care au ridicat întreaga sală în picioare. Alături de trupa sa, adolescenta a reușit să creeze un moment memorabil prin reinterpretarea pieselor „Ederlezi" și
Echilibrul hormonal reprezintă fundamentul sănătății feminine, influențând metabolismul, starea emoțională și capacitatea de regenerare a organismului. Hormonii acționează ca mesageri chimici complecși, iar variațiile acestora pot genera schimbări subtile în funcționarea zilnică. Identificarea timpurie a acestor semnale permite restabilirea armoniei interne prin intervenții medicale precise. Studiile clinice subliniază importanța monitorizării simptomelor care persistă, acestea fiind
Mersul pe jos este adesea subestimat în comparație cu formele de antrenament de mare intensitate, însă dovezile din fiziologia efortului demonstrează că o plimbare zilnică de 30 de minute poate declanșa schimbări metabolice profunde. Această formă de activitate fizică aerobă de intensitate moderată este una dintre cele mai accesibile metode de optimizare a sănătății cardiovasculare
Horoscop 7 martie 2026: Revelații și schimbări majore sub influența unei conjuncții planetare rare # EA.md
Cerul de astăzi devine scena unui eveniment astrologic de o intensitate remarcabilă, marcând un punct de cotitură pentru majoritatea semnelor zodiacale. O conjuncție planetară rară generează un flux energetic ce forțează ieșirea din zona de confort și provoacă arhetipurile zodiacale să se manifeste prin perspective inedite. Această configurație cosmică nu este doar o coincidență astronomică,
Masă rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General” la BNRM # EA.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Direcţia Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, organizează Masa rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General". Evenimentul va crea un cadru de dialog între autorități, experți urbaniști, arhitecți, comunitatea academică și societatea civilă, vizând prezentarea rezultatelor
Acidul hialuronic este recunoscut în cosmetologia modernă drept un etalon al hidratării datorită capacității sale remarcabile de a reține de o mie de ori greutatea sa în apă. Această moleculă, prezentă în mod natural în matricea extracelulară a pielii, funcționează ca un magnet pentru umiditate, oferind volum, suplețe și un aspect plin tenului. Totuși, aplicarea
Retinolul, un derivat al vitaminei A, este recunoscut în dermatologie drept standardul de aur pentru regenerarea celulară și stimularea producției de colagen. Eficiența sa este susținută de decenii de cercetări clinice care demonstrează capacitatea acestui ingredient de a rafina textura pielii, de a reduce hiperpigmentarea și de a diminua liniile fine. Pentru persoanele aflate la
Expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor digitale a devenit o caracteristică a stilului de viață modern, generând provocări specifice pentru sistemul vizual. Lumina albastră de înaltă energie emisă de monitoare, tablete și telefoane mobile pătrunde adânc în structura oculară, ajungând până la nivelul retinei. Studiile clinice indică faptul că utilizarea intensivă a acestor dispozitive contribuie la
Consumul de zahăr rafinat generează în creier reacții biochimice similare cu cele observate în cazul substanțelor care produc adicție puternică. Neuroștiința modernă demonstrează că ingestia de zaharuri procesate activează sistemul de recompensă prin eliberarea masivă de dopamină în nucleul accumbens. Această inundație de neurotransmițători creează o senzație temporară de plăcere intensă, urmată însă de o
Peste 190 de milioane de lei pentru șomeri în 2026! Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că această sumă va fi alocată pentru subvenții destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind de șase ori mai mare decât în 2025. Beneficiarii vor putea participa la cursuri de formare profesională și
Zvonuri despre schimbări în Guvern: ce spune Maia Sandu despre plecarea lui Alexandru Munteanu # EA.md
Maia Sandu a comentat zvonurile potrivit cărora, în luna mai, ar putea avea loc o schimbare a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu, învestit în toamna anului 2025. Șefa statului a respins speculațiile, menționând că prim-ministrul abia și-a început activitatea și urmează să prezinte în curând un plan de creștere economică, scrie UNIMEDIA. „Abia s-a
„Trebuie să acționăm urgent”: Igor Dodon cere negocieri cu Russia pentru achiziția gazelor naturale # EA.md
Igor Dodon și-a motivat apelul prin agravarea crizei energetice și prin prognozele care indică o posibilă deteriorare a situației pe piața europeană a energiei. „Concurența pentru resursele energetice crește, prețurile rămân instabile, iar tot mai multe state acționează pragmatic, bazându-se în primul rând pe propriile interese naționale. Un exemplu clar este Ungaria, care în aceste
Scandal într-o grădiniță din sectorul Centru: mai mulți părinți acuză o educatoare că ar fi lovit și umilit copiii. După ce copiii au început să vină acasă cu vânătăi, mamele au instalat microfoane, iar înregistrările audio, potrivit spuselor lor, au surprins momente de violență. Educatoarea însăși nu a negat că a lovit copiii, afirmând că
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context" de la Moldova 1. Ministrul a explicat că Republica Moldova și-a asigurat din timp volumele necesare de gaze pentru
Ciochină scapă de închisoare din cauza prescripției. Detalii despre condamnare și cum sentința, pronunțată prea târziu, i-a salvat doi ani de pușcărie # EA.md
Instanța a decis că vinovăția lui Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost dovedită fără dubii rezonabile. Judecătorii au constatat că mărturiile martorilor sunt coerente între ele și corespund concluziilor tehnice din procesul-verbal de la locul faptei. Judecătoarea Lilia Lupașco i-a stabilit lui Ciochină pedeapsa maximă
Avertisment dur de la Moscova: exporturile de gaz către Europa ar putea fi suspendate imediat # EA.md
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters. Avertismentul vine în condițiile în care Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie,
Primarul capitalei solicită revizuirea tarifelor, după ce Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic. „Nu există, în prezent, niciun impediment pentru aceste recalculări, deoarece legislația permite astfel de măsuri în asemenea situații", a scris edilul pe rețelele sociale. Potrivit lui, în perioada stării de alertă, autoritățile au toate pârghiile și obligația de a
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, a solicitat reprezentanților CNA, Poliției Naționale și Procuraturii Generale să propună Parlamentului modificări legislative care ar putea eficientiza activitatea instituțiilor de drept, scrie UNIMEDIA. Potrivit lui, procedurile actuale îngreunează uneori intervențiile autorităților. „Vă dau un exemplu: dacă astăzi mergeți să rețineți un judecător, până ajungeți la el știu și
Guvernul a propus extinderea dreptului de superficie asupra terenurilor Portului Internațional Liber „Giurgiulești" până la 31 decembrie 2075, menținând însă aceste terenuri în proprietatea publică a statului. Astfel, în ședința de miercuri, 4 martie, Executivul a aprobat modificări la Legea privind activitatea Portului, măsură menită să consolideze rolul strategic al Giurgiuleștiului în comerțul regional și
Cristian Cebotari intră în jocul politic? Influencerul cochetează cu ideea de a candida la Primărie: „De ce nu? Sunt tânăr, am puteri!” # EA.md
Influența lor în mediul online le aduce urmăritorilor încredere și admirație, iar glumele că Emilian Crețu ar putea fi primar la Orhei, iar Cristian Cebotari – edil al Capitalei, au început să circule intens. Într-un interviu pentru „Tinerii care împing Moldova înainte", de la UNIMEDIA, Cebotari a fost întrebat dacă își dorește cu adevărat să
Autoritățile anunță că stocurile de gaze naturale sunt asigurate, iar schimbări majore la tarife nu sunt anticipate. Achizițiile de volume mari sunt momentan suspendate, țara acoperind doar consumul de vârf. Despre aceasta a declarat directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în emisiunea „Săptămâna Nouă", transmite tv8.md. El a precizat că încă din septembrie anul
Guvernul declară stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Măsura are scopul de a preveni riscurile unui eventual deficit de combustibil și energie electrică. Măsurile principale vizează achizițiile și restricțiile la export. Volatilitatea de pe piețele mondiale nu va duce la o creștere semnificativă a tarifelor, iar un deficit de combustibil
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Vladimir Plahotniuc deține informații despre celebrul caz „kuliok", dar nu le face publice, susținând că ar fi primit ordonanțe din partea Rusiei să păstreze tăcerea. Renato Usatîi a declarat că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea spune mai multe detalii despre episodul „kuliokului", însă
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat la ședința plenară din 5 martie înregistrarea unui proiect de lege ce vizează pedepse mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor. În R. Moldova și nu doar, există astfel de personaje, tați răi de plată care nu achită și se eschivează cu anii
Starea de alertă nu are rolul de a speria cetățenii, ci este un instrument prin care autoritățile
Uită de filtrele de Instagram și de straturile groase de fond de ten care îți încarcă chipul. Adevăratul lux este astăzi pielea care radiază sănătate din interior: acel efect de „Glass skin” care a cucerit întreaga lume. Este vorba despre o transformare profundă care îți oferă un ten atât de fin și luminos, încât pare […] Articolul Efectul „Glass skin” fără efort: Ritualul coreean în 5 pași pentru un ten translucid apare prima dată în ea.md.
Dialogul Chișinău–Tiraspol: un pas pozitiv, dar cu rezultate limitate Analistul Artur Leșcu, invitat la emisiunea Новая неделя, spune că restabilirea dialogului direct este binevenită, însă consultările singure nu vor rezolva problemele complexe de reintegrare. După peste 30 de ani de negocieri, Tiraspolul știe să manevreze și să mimeze dialogul, în timp ce Chișinăul rămâne implicat […] Articolul „1+1” revine, dar e doar teatrul Tiraspolului, cu metode vechi de 30 de ani apare prima dată în ea.md.
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primăvara anului 2027, iar punerea în funcțiune a centrelor este estimată pentru toamna aceluiași […] Articolul Noi centre de colectare a deșeurilor în Călărași, Ungheni și Leova! apare prima dată în ea.md.
Autoritățile asigură că stocurile de produse petroliere acoperă cel puțin o lună de consum. Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor, a declarat că nu există motiv pentru cozi la benzinării. „Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică și nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru cel puțin următoarele […] Articolul Alertă falsă? Diaconu: rezervele de carburanți sunt suficiente, cozi inutile apare prima dată în ea.md.
Șefa MAI: „Nu avem cazuri de consum de droguri în instituții”. Ce spune despre testarea elevilor în școli # EA.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că Poliția nu a primit sesizări privind consumul de substanțe interzise în instituțiile de învățământ, însă accentuează că prevenirea rămâne o prioritate. În cadrul emisiunii Punctul pe Azi, șefa MAI a declarat că măsuri precum testarea elevilor trebuie analizate cu atenție, pentru a nu împinge fenomenul în zona de […] Articolul Șefa MAI: „Nu avem cazuri de consum de droguri în instituții”. Ce spune despre testarea elevilor în școli apare prima dată în ea.md.
„Nu a vrut să-i jure credință lui Bolea” — Vasile Costiuc lansează acuzații după perchezițiile de la Durlești # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc afirmă că reținerea conducerii orașului Durlești ar avea o motivație politică și ar face parte dintr-un scenariu mai amplu, care ar putea viza și alte localități, inclusiv Chișinău. În cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, parlamentarul a declarat: „Cum te duci și juri credință la PAS, toate dosarele se rezolvă și ești curat”. […] Articolul „Nu a vrut să-i jure credință lui Bolea” — Vasile Costiuc lansează acuzații după perchezițiile de la Durlești apare prima dată în ea.md.
Emilian Crețu, sincer despre fanele prea insistente: „Uneori depășesc limita și mă stresează” # EA.md
Actorul și unul dintre cei mai populari influenceri din țară, Emilian Crețu, recunoaște că unele fanele îi pun răbdarea la încercare și depășesc limitele. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe blogul său de pe Instagram, acesta a dezvăluit ce mesaje primește zilnic de la urmăritoarele sale cele mai insistente. Emilian Crețu spune că […] Articolul Emilian Crețu, sincer despre fanele prea insistente: „Uneori depășesc limita și mă stresează” apare prima dată în ea.md.
Deși s-au despărțit cu scandal, Patric Hanganu a intervenit pentru Svetlana Nichitina, rămasă blocată în Maldive din cauza închiderii spațiului aerian după o escală în Dubai. Cântărețul a rezolvat problema și promite că mama copilului său va ajunge acasă în siguranță. Se pare că intervenția l-a costat în jur de 5 mii de euro, dezvăluie […] Articolul Patric Hanganu cheltuiește o avere pentru a-și „recupera” fosta iubită apare prima dată în ea.md.
Un bărbat de 42 de ani va sta după gratii după ce, ani de zile, a înșelat proprietarii de apartamente naivi și a jefuit saloane de înfrumusețare. Potrivit Procuraturii din Chișinău, „omul bun la toate” a reușit să facă pagube nu doar în oraș, ci și la Vadul lui Vodă, lăsând în urmă zeci […] Articolul Fraudă pe bani grei: escroc prins după ani de înșelăciuni cu izolații apare prima dată în ea.md.
Guvernul ucrainean va limita în zilele următoare importurile de struguri, vin și alte produse alcoolice provenite din Republica Moldova. Este vorba despre o măsură „în oglindă” după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, invocând descoperirea unei substanțe interzise în furajele provenite din țara vecină, informează zdg.md. Într-un interviu pentru […] Articolul Kiev taie importurile de vin moldovenesc: „Nu ne-a rămas altă soluție” apare prima dată în ea.md.
Inegalitatea salarială în Moldova a atins anul trecut nivelul maxim din ultimii 10 ani, arătând cât de adâncă rămâne prăpastia între bărbați și femei. Datele arată că în 2025 femeile au câștigat cu peste 16%, adică aproximativ 34.000 de lei mai puțin decât bărbații pentru aceeași funcție și același volum de muncă prestat. Aceste date […] Articolul Inegalitate majoră: femeile câștigă cu 16% mai puțin decât bărbații în Moldova apare prima dată în ea.md.
Cadavrul unei femei a fost descoperit marți după-amiază în casa suspectului din municipiul Ungheni, de către mama acestuia. Victima ar fi murit după ce a fost snopită în bătaie. Potrivit informațiilor preliminare, victima este o femeie în vârstă de 46 de ani. Expertul medico-legal sosit la fața locului a descoperit pe corpul acesteia multiple […] Articolul Tragedie la Ungheni: o femeie ucisă cu cruzime într-un atac violent apare prima dată în ea.md.
Diana Baidu-Lungu, moldoveanca care a plecat în Spania acum 15 ani, conduce acum o rețea de spălătorii moderne automatizate! Diana Baidu-Lungu din satul Gradiște, raionul Cimișlia, a plecat în Spania în 2011. Având o pregătire în domeniul economiei, ea a decis să își deschidă propria afacere. Antreprenoarea a mizat pe digitalizare și acum gestionează […] Articolul O moldoveancă cucerește Spania cu propria rețea de spălătorii automate apare prima dată în ea.md.
Potrivit unui proiect al Agenției Servicii Publice, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, noile documente vor avea cipuri electronice fără contact, date personalizate și securitate avansată, conform standardelor internaționale. Ele vor preveni falsificarea și vor permite folosirea porților automate la frontieră. Noile pașapoarte vor avea format internațional, 34 de pagini și vor include o filă […] Articolul Upgrade pentru călătorii: noile pașapoarte moldovenești vin cu cip și protecție anti-fraudă apare prima dată în ea.md.
„Mi-a fost furată piesa” — acuzații surprinzătoare la adresa Irinei Rimes. Ce spune artista implicată # EA.md
Irina Rimes este în mijlocul unui scandal. În mediul online, o artistă cunoscută din România a făcut afirmații, potrivit cărora piesa pe care artista a prezentat-o în urmă cu câteva zile ar fi aproape identică cu melodia pe care ea deja a lansat-o, scrie spynews.ro. Irina Rimes, în mijlocul unui scandal artistic Irina Rimes […] Articolul „Mi-a fost furată piesa” — acuzații surprinzătoare la adresa Irinei Rimes. Ce spune artista implicată apare prima dată în ea.md.
Un tânăr și-a pierdut viața după ce a fost bătut cu brutalitate de un coleg, în timpul unei ieșiri la pahar. Crima a avut loc în după-amiaza zilei de 2 martie, în jurul orei 17:00, în localitatea Carahasani, din raionul Ștefan Vodă, susțin sursele PulsMedia. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un tânăr în […] Articolul Crimă la Ștefan Vodă: Un tânăr de 19 ani, ucis cu o lopată apare prima dată în ea.md.
Un minor de 14 ani, suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a decedat, a fost reținut de poliție. Incidentul ar fi avut loc în septembrie 2025, în satul Speia, raionul Anenii Noi. Victima, domiciliată în aceeași localitate, a fost internată inițial la Spitalul Raional Anenii Noi, iar […] Articolul Caz șocant în Speia: Un minor ar fi agresat un bărbat, care a murit ulterior apare prima dată în ea.md.
De la începutul anului 2026, Republica Moldova a înregistrat cinci cutremure, cu magnitudini între 3,1 și 3,7. Cel mai puternic s-a produs pe 1 februarie, la ora 14:14. Totuși, seismul de pe 23 ianuarie a atras atenția specialiștilor, fiind singurul cu epicentrul situat pe teritoriul țării. Cutremurul din 23 ianuarie, produs la ora 15:15, […] Articolul Alertă seismică: Cutremur rar în Glodeni, la adâncime extrem de mică – 2 km apare prima dată în ea.md.
Segmentul de cale ferată dintre Gara Feroviară Chișinău și zona Aeroportului Internațional Chișinău urmează să fie finalizat în acest an, însă, inițial, trenurile vor circula doar până la stația Revaca. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrului, linia de […] Articolul Bolea: Linia feroviară Chișinău –AIC va fi finalizată în 2026 apare prima dată în ea.md.
Republica Moldova extrage anual cantități reduse de petrol și gaze, iar impactul economic al acestor resurse rămâne limitat. Conform datelor oficiale, în 2024, sudul țării a produs aproximativ 40,5 mii de tone de petrol și 51 mii metri cubi de gaz combustibil. Potrivit expertului economic Ion Preașcă, aceste volume reprezintă mai puțin de 1% […] Articolul Petrol și gaze în Moldova: Ce resurse avem și cum le valorificăm apare prima dată în ea.md.
În ultima perioadă, în spațiul public apar mesaje privind „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți” în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) legate de achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere […] Articolul Mit demontat: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu a aparținut niciodată Moldovei apare prima dată în ea.md.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina cunoaşte planurile rușilor – unde intenționează să înainteze, ce vor să ocupe – însă, potrivit liderului ucrainean, „inamicul nu dispune de forțele necesare pentru a-şi îndeplini obiectivele stabilite”, scrie Rador. „Am obținut documente, planuri pentru 2025, 2026, 2027, puțin învechite pentru anul 2025. Vedem că nu și-au îndeplinit […] Articolul Volodimir Zelenski: Documente obținute arată planurile Rusiei până în 2027 apare prima dată în ea.md.
Costiuc dezvăluie cum decurge relația cu Igor Grosu dincolo de camere: „Îi spun bună ziua și el merge ca…” # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc a vorbit despre relația sa cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, dincolo de aparițiile publice, afirmând că între cei doi nu ar exista dialog, iar șeful Legislativului ar evita interacțiunile directe. „Nu vorbește deloc. Pare stresat când mă vede, are chiar un tic nervos. Pe cuvânt. Eu îi spun bună ziua, iar el […] Articolul Costiuc dezvăluie cum decurge relația cu Igor Grosu dincolo de camere: „Îi spun bună ziua și el merge ca…” apare prima dată în ea.md.
Dodon răspunde acuzațiilor despre facturile „fake”: „Le-o dau pe a mea – 10 mii de lei la gaz!” # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon a reacționat la speculațiile privind facturile „fake” prezentate la proteste. În cadrul unei emisiuni la TVC21, Dodon a declarat că a primit o factură de 10.000 de lei pentru gazul consumat în luna februarie și a provocat autoritățile să spună public că, dacă factura ar fi falsă, aceasta să nu fie […] Articolul Dodon răspunde acuzațiilor despre facturile „fake”: „Le-o dau pe a mea – 10 mii de lei la gaz!” apare prima dată în ea.md.
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals” creat pentru a distrage atenția de la problemele reale din Republica Moldova. În cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, Costiuc a declarat că a solicitat oficial informații de la poliția italiană cu privire […] Articolul Costiuc, despre incidentul biletului din Italia: „Le-am uitat într-un buzunar” apare prima dată în ea.md.
