Analiza stilurilor de atașament: Cum îți influențează copilăria modul în care iubești la vârsta adultă
EA.md, 8 martie 2026 13:00
Modul în care interacționăm cu partenerii de viață, felul în care gestionăm conflictele și gradul de intimitate pe care îl acceptăm nu sunt alegeri arbitrare, ci rezultatul unui program mental format în primii ani de viață. Teoria atașamentului, formulată inițial de psihologul John Bowlby și dezvoltată ulterior de Mary Ainsworth, susține că relația timpurie cu […]
• • •
Acum o oră
13:00
Burnout vs. oboseală cronică: Cum să recunoști epuizarea profesională înainte de a fi prea târziu # EA.md
Diferențierea corectă între o stare de oboseală trecătoare și instalarea burnout-ului este esențială pentru prevenirea unor daune pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice. Deși ambele condiții implică o lipsă acută de energie, mecanismele lor de declanșare și modul în care afectează structura personalității sunt fundamental diferite. În timp ce oboseala cronică este adesea […]
13:00
Singurătatea în doi: De ce ne simțim izolate chiar și atunci când avem un partener lângă noi # EA.md
Sentimentul de izolare resimțit în cadrul unei relații pe termen lung este o experiență mai frecventă și mai dureroasă decât singurătatea socială, deoarece implică o prăbușire a așteptărilor de conexiune. Din punct de vedere psihologic, singurătatea în doi nu reprezintă absența celuilalt, ci absența disponibilității emoționale. Studiile publicate în Journal of Family Psychology indică faptul […]
13:00
Gaslighting în relație: Semnele subtile ale manipulării psihologice pe care tindem să le ignorăm. # EA.md
Fenomenul de gaslighting reprezintă una dintre cele mai insidioase forme de abuz emoțional, având ca scop final subminarea percepției asupra realității a victimei. Termenul, extras din piesa de teatru „Gas Light" din 1938, descrie un proces sistematic prin care manipulatorul își face partenerul să se îndoiască de propriile amintiri, de sănătatea sa mintală și de […]
13:00
Analiza stilurilor de atașament: Cum îți influențează copilăria modul în care iubești la vârsta adultă # EA.md
Modul în care interacționăm cu partenerii de viață, felul în care gestionăm conflictele și gradul de intimitate pe care îl acceptăm nu sunt alegeri arbitrare, ci rezultatul unui program mental format în primii ani de viață. Teoria atașamentului, formulată inițial de psihologul John Bowlby și dezvoltată ulterior de Mary Ainsworth, susține că relația timpurie cu […]
13:00
Gestionarea dinamicii familiale necesită un echilibru fin între menținerea propriilor limite și păstrarea armoniei colective. Conflictele în familie sunt adesea rezultatul unor tipare de comunicare defectuoase acumulate în timp, însă neuroștiințele și psihologia relațională oferă instrumente care pot dezamorsa tensiunile înainte ca acestea să escaladeze în dispute deschise. Tehnica ascultării reflexive și validarea emoțională Una […]
Acum 4 ore
10:10
Menținerea unui ten sănătos și luminos necesită o atenție sporită asupra etapei de purificare, fundamentul oricărei rutine de îngrijire. Tehnica de „double cleansing" sau curățarea dublă a câștigat recunoaștere în dermatologia modernă datorită eficienței sale în eliminarea completă a reziduurilor acumulate pe parcursul zilei. Studiile clinice confirmă faptul că această metodă în două etape optimizează […]
10:10
Pentru multe persoane, prima ceașcă de cafea reprezintă un ritual obligatoriu imediat după trezire. Totuși, studiile recente în endocrinologie și gastroenterologie sugerează că amânarea acestui moment până după micul dejun aduce beneficii majore pentru sănătatea metabolică și hormonală. Consumul de cafea pe stomacul gol poate genera un stres fiziologic inutil, afectând modul în care organismul […]
10:10
Prevenția medicală reprezintă cea mai eficientă metodă de a asigura o longevitate activă și de a reduce riscurile unor afecțiuni care, în stadii incipiente, nu prezintă simptome vizibile. Abordarea sănătății feminine prin screeninguri periodice permite depistarea timpurie a dezechilibrelor hormonale, metabolice sau oncologice, transformând medicina dintr-un mecanism de intervenție de urgență într-un instrument de gestionare […]
10:10
Inflamația reprezintă un răspuns biologic esențial al sistemului imunitar în fața agresiunilor externe, însă atunci când acest proces devine cronic, structura celulară începe să sufere deteriorări silențioase. Studiile clinice corelează inflamația sistemică de grad scăzut cu o serie de afecțiuni moderne, de la rezistența la insulină până la îmbătrânirea prematură a țesuturilor. Vestea bună este […]
10:10
Igiena somnului: De ce „ora de aur” înainte de culcare este crucială pentru funcționarea creierului # EA.md
Calitatea somnului nu este determinată doar de numărul de ore petrecute în pat, ci mai ales de procesele neurobiochimice care se declanșează în perioada de tranziție de la veghe la repaus. „Ora de aur", acel interval de 60 de minute înainte de stingerea luminilor, funcționează ca un protocol de pregătire pentru sistemul glimfatic — mecanismul […]
10:10
Impactul hormonilor asupra stării de spirit: Cum funcționează ciclul feminin și cum să-ți adaptezi programul în funcție de el # EA.md
Înțelegerea modului în care fluctuațiile hormonale influențează chimia creierului este esențială pentru orice femeie care dorește să își optimizeze productivitatea și starea de bine fără a lupta împotriva propriei biologii. Ciclu menstrual nu este doar un proces reproductiv, ci un sistem complex de feedback care modulează nivelul de energie, capacitatea de concentrare și reziliența emoțională. […]
10:10
Maia Sandu, mesaj de 8 Martie: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor” # EA.md
Într-o zi cu o simbolistică profundă pentru întreaga lume, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și solidaritate tuturor femeilor din țară. Șefa statului a subliniat rolul esențial pe care acestea îl au în consolidarea societății, evidențiind forța interioară și devotamentul care stau la baza progresului național. Recunoașterea contribuției feminine în […]
10:00
Orientul Mijlociu traversează una dintre cele mai negre perioade din istoria recentă, pe măsură ce conflictul regional intră în cea de-a doua săptămână de lupte intense. În ciuda declarațiilor președintelui iranian Masoud Pezeshkian privind o posibilă suspendare a loviturilor, realitatea din teren arată un val de atacuri cu rachete și drone care au vizat Kuweitul, […]
Acum 6 ore
09:40
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția tematică „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA". Expoziția își propune să aducă în atenția vizitatorilor documente valoroase din colecțiile BNRM, care pun în lumină bogăția patrimoniului conservat de instituție, dar și destinele, creația și contribuțiile remarcabile ale unor femei din România, Basarabia, RSS Moldovenească și Republica […]
09:40
Lilian Carp, mesaj tranșant în Parlament: „Dacă cineva din colegi a furat – valiza, hulubi, păpușelele, cordelele, undița, macucul și valea la răcoare” # EA.md
Discursul politic de la tribuna Parlamentului a căpătat o turnură neașteptată în cadrul ședinței din 5 martie, când deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, a recurs la un limbaj plin de metafore populare pentru a transmite un avertisment dur celor care încalcă legea. Mesajul său, centrat pe integritate și responsabilitate, a vizat necesitatea […]
09:30
Primăvara își intră pe deplin în drepturi în acest weekend, oferindu-ne zile senine și temperaturi ideale pentru plimbări în aer liber. Astăzi, mercurul din termometre va urca până la 12,7 °C, sub un cer care va alterna între senin și parțial noros. Deși dimineața poate apărea fenomenul de ceață, restul zilei se anunță a fi […]
09:30
Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Femeii, un moment care, în Republica Moldova, este marcat prin gesturi de afecțiune, flori și mesaje de recunoștință. Dincolo de atmosfera festivă și de buchetele de lalele, 8 Martie poartă o încărcătură istorică profundă, fiind simbolul unei lupte de peste un secol pentru drepturi egale, respect și recunoaștere profesională. Această […]
Ieri
10:40
Ion Ceban critică inițiativă de majorare a TVA pentru HoReCa: „O decizie care ar putea duce la falimentul antreprenorilor” # EA.md
Primarul Chișinăului și liderul partidului MAN, Ion Ceban, a lansat o critică dură la adresa inițiativei Guvernului de a crește cota TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%. Edilul susține că această măsură fiscală nu reprezintă doar o schimbare de cifre, ci o presiune care va genera consecințe economice și sociale grave, afectând […]
10:40
Maia Sandu, precizări în cazul Șepeli: „Doi procurori generali diferiți au semnat scrisori pentru grațiere” # EA.md
Președinta Maia Sandu a oferit clarificări importante privind contextul în care Nicolae Șepeli, suspectat recent de implicare într-o rețea de asasinate la comandă în Ucraina, a beneficiat de grațiere în anul 2022. Șefa statului a explicat că decizia a fost fundamentată pe recomandările venite de la Procuratura Generală, sub semnătura a doi conducători diferiți ai […]
10:40
Sănătatea și aspectul estetic al podoabei capilare depind direct de starea fiziologică a scalpului, care reprezintă mediul de creștere și susținere pentru fiecare fir de păr. Deși masca de păr oferă beneficii imediate prin sigilarea cuticulei și adăugarea de strălucire pe lungimi, scalpul este cel care determină vitalitatea, densitatea și rezistența părului pe termen lung. […]
10:40
Vitamina D, supranumită „vitamina soarelui", funcționează de fapt ca un prohormon cu impact direct asupra exprimării a peste 2000 de gene din corpul uman. Deși există percepția că expunerea solară din timpul lunilor calde este suficientă pentru a menține un nivel optim, studiile epidemiologice indică o prevalență ridicată a deficitului chiar și în regiunile însorite. […]
10:40
Conceptul de psihosomatică nu mai aparține de mult timp doar sferei speculațiilor filozofice, fiind astăzi fundamentat prin cercetări riguroase în neuroștiințe și psihoneuroimunologie. Această disciplină studiază modul în care procesele psihice, în special emoțiile neprocesate și stresul cronic, se traduc în simptome fizice reale, fără o cauză organică primară evidentă. Studiile clinice indică faptul că […]
10:40
Plantele de apartament și calitatea aerului: Ce specii să alegi pentru un dormitor mai oxigenat. # EA.md
Calitatea aerului din spațiul în care dormim influențează direct profunzimea somnului și capacitatea de refacere a organismului. Într-un mediu închis, concentrația de dioxid de carbon și prezența compușilor organici volatili proveniți din mobilier sau vopsele pot afecta sistemul respirator. Integrarea anumitor specii de plante în dormitor reprezintă o soluție biologică eficientă pentru purificarea aerului și […]
10:40
Navigarea în spațiul digital necesită un set de norme de conduită la fel de riguros ca cel din interacțiunile față în față. Eticheta digitală, sau „neticheta", nu este doar o chestiune de politețe, ci o modalitate de a proteja sănătatea mintală, productivitatea și reputația personală. Studiile de psihologie socială arată că absența indiciilor non-verbale în […]
10:30
Planul asasinatelor la comandă: Cine este Nicolae Șepeli și cum a fost recrutată gruparea din Republica Moldova # EA.md
Anchetatorii moldoveni și ucraineni au reușit să destructureze o rețea vastă care pregătea atentate împotriva unor figuri publice marcante din Ucraina, printre care jurnaliști, politicieni și cadre militare. În centrul acestei operațiuni se află Nicolae Șepeli, individul considerat coordonatorul recrutărilor, un personaj cu un trecut infracțional dens. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, gruparea avea în […]
10:30
Vladimir Putin solicită armistițiu „imediat” în Iran în urma unei discuții cu Masoud Pezeshkian # EA.md
Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou prag critic, determinând o intervenție diplomatică directă de la cel mai înalt nivel. Președintele rus, Vladimir Putin, s-a pronunțat ferm pentru încetarea imediată a ostilităților în Iran, în cadrul unei convorbiri telefonice desfășurate vineri cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian. Mesajul Kremlinului subliniază necesitatea abandonării confruntărilor armate […]
09:40
O nouă stea pe scena talentelor: Ionela Stînă, adolescenta de 13 ani care a cucerit publicul și juriul la Românii au Talent # EA.md
Scena de la Românii au Talent a devenit locul unei confirmări artistice de excepție, unde Ionela Stînă, o tânără de doar 13 ani, a demonstrat o maturitate vocală și o carismă care au ridicat întreaga sală în picioare. Alături de trupa sa, adolescenta a reușit să creeze un moment memorabil prin reinterpretarea pieselor „Ederlezi" și […]
09:40
Echilibrul hormonal reprezintă fundamentul sănătății feminine, influențând metabolismul, starea emoțională și capacitatea de regenerare a organismului. Hormonii acționează ca mesageri chimici complecși, iar variațiile acestora pot genera schimbări subtile în funcționarea zilnică. Identificarea timpurie a acestor semnale permite restabilirea armoniei interne prin
09:40
Mersul pe jos este adesea subestimat în comparație cu formele de antrenament de mare intensitate, însă dovezile din fiziologia efortului demonstrează că o plimbare zilnică de 30 de minute poate declanșa schimbări metabolice profunde. Această formă de activitate fizică aerobă de intensitate moderată este una dintre cele mai accesibile metode de optimizare a sănătății cardiovasculare […] Articolul Beneficiile mersului pe jos: 30 de minute care îți schimbă metabolismul apare prima dată în ea.md.
09:40
Horoscop 7 martie 2026: Revelații și schimbări majore sub influența unei conjuncții planetare rare # EA.md
Cerul de astăzi devine scena unui eveniment astrologic de o intensitate remarcabilă, marcând un punct de cotitură pentru majoritatea semnelor zodiacale. O conjuncție planetară rară generează un flux energetic ce forțează ieșirea din zona de confort și provoacă arhetipurile zodiacale să se manifeste prin perspective inedite. Această configurație cosmică nu este doar o coincidență astronomică, […] Articolul Horoscop 7 martie 2026: Revelații și schimbări majore sub influența unei conjuncții planetare rare apare prima dată în ea.md.
09:30
Masă rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General” la BNRM # EA.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Direcţia Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, organizează Masa rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General”. Evenimentul va crea un cadru de dialog între autorități, experți urbaniști, arhitecți, comunitatea academică și societatea civilă, vizând prezentarea rezultatelor […] Articolul Masă rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General” la BNRM apare prima dată în ea.md.
09:20
Acidul hialuronic este recunoscut în cosmetologia modernă drept un etalon al hidratării datorită capacității sale remarcabile de a reține de o mie de ori greutatea sa în apă. Această moleculă, prezentă în mod natural în matricea extracelulară a pielii, funcționează ca un magnet pentru umiditate, oferind volum, suplețe și un aspect plin tenului. Totuși, aplicarea […] Articolul Acidul hialuronic: Greșeala comună care îți poate deshidrata pielea apare prima dată în ea.md.
09:20
Retinolul, un derivat al vitaminei A, este recunoscut în dermatologie drept standardul de aur pentru regenerarea celulară și stimularea producției de colagen. Eficiența sa este susținută de decenii de cercetări clinice care demonstrează capacitatea acestui ingredient de a rafina textura pielii, de a reduce hiperpigmentarea și de a diminua liniile fine. Pentru persoanele aflate la […] Articolul Retinolul pentru începători: Cum să îl introduci în rutină fără iritații apare prima dată în ea.md.
09:20
Expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor digitale a devenit o caracteristică a stilului de viață modern, generând provocări specifice pentru sistemul vizual. Lumina albastră de înaltă energie emisă de monitoare, tablete și telefoane mobile pătrunde adânc în structura oculară, ajungând până la nivelul retinei. Studiile clinice indică faptul că utilizarea intensivă a acestor dispozitive contribuie la […] Articolul Cum să-ți menții sănătatea ochilor în era ecranelor albastre? apare prima dată în ea.md.
09:20
Consumul de zahăr rafinat generează în creier reacții biochimice similare cu cele observate în cazul substanțelor care produc adicție puternică. Neuroștiința modernă demonstrează că ingestia de zaharuri procesate activează sistemul de recompensă prin eliberarea masivă de dopamină în nucleul accumbens. Această inundație de neurotransmițători creează o senzație temporară de plăcere intensă, urmată însă de o […] Articolul Impactul zahărului asupra creierului și cum să scapi de dependență apare prima dată în ea.md.
6 martie 2026
15:10
Peste 190 de milioane de lei pentru șomeri în 2026! Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că această sumă va fi alocată pentru subvenții destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind de șase ori mai mare decât în 2025. Beneficiarii vor putea participa la cursuri de formare profesională și […] Articolul Șomeri? Puteți primi 5.400 de lei pentru a urma cursuri de instruire! apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Zvonuri despre schimbări în Guvern: ce spune Maia Sandu despre plecarea lui Alexandru Munteanu # EA.md
Maia Sandu a comentat zvonurile potrivit cărora, în luna mai, ar putea avea loc o schimbare a Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu, învestit în toamna anului 2025. Șefa statului a respins speculațiile, menționând că prim-ministrul abia și-a început activitatea și urmează să prezinte în curând un plan de creștere economică, scrie UNIMEDIA. „Abia s-a […] Articolul Zvonuri despre schimbări în Guvern: ce spune Maia Sandu despre plecarea lui Alexandru Munteanu apare prima dată în ea.md.
13:00
„Trebuie să acționăm urgent”: Igor Dodon cere negocieri cu Russia pentru achiziția gazelor naturale # EA.md
Igor Dodon și-a motivat apelul prin agravarea crizei energetice și prin prognozele care indică o posibilă deteriorare a situației pe piața europeană a energiei. „Concurența pentru resursele energetice crește, prețurile rămân instabile, iar tot mai multe state acționează pragmatic, bazându-se în primul rând pe propriile interese naționale. Un exemplu clar este Ungaria, care în aceste […] Articolul „Trebuie să acționăm urgent”: Igor Dodon cere negocieri cu Russia pentru achiziția gazelor naturale apare prima dată în ea.md.
13:00
Scandal într-o grădiniță din sectorul Centru: mai mulți părinți acuză o educatoare că ar fi lovit și umilit copiii. După ce copiii au început să vină acasă cu vânătăi, mamele au instalat microfoane, iar înregistrările audio, potrivit spuselor lor, au surprins momente de violență. Educatoarea însăși nu a negat că a lovit copiii, afirmând că […] Articolul Scandal la o grădiniță din Capitală: o educatoare ar fi lovit copiii apare prima dată în ea.md.
07:20
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Ministrul a explicat că Republica Moldova și-a asigurat din timp volumele necesare de gaze pentru […] Articolul Prețul gazelor rămâne stabil în martie! apare prima dată în ea.md.
07:20
Ciochină scapă de închisoare din cauza prescripției. Detalii despre condamnare și cum sentința, pronunțată prea târziu, i-a salvat doi ani de pușcărie # EA.md
Instanța a decis că vinovăția lui Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost dovedită fără dubii rezonabile. Judecătorii au constatat că mărturiile martorilor sunt coerente între ele și corespund concluziilor tehnice din procesul-verbal de la locul faptei. Judecătoarea Lilia Lupașco i-a stabilit lui Ciochină pedeapsa maximă […] Articolul Ciochină scapă de închisoare din cauza prescripției. Detalii despre condamnare și cum sentința, pronunțată prea târziu, i-a salvat doi ani de pușcărie apare prima dată în ea.md.
07:10
Avertisment dur de la Moscova: exporturile de gaz către Europa ar putea fi suspendate imediat # EA.md
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters. Avertismentul vine în condițiile în care Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, […] Articolul Avertisment dur de la Moscova: exporturile de gaz către Europa ar putea fi suspendate imediat apare prima dată în ea.md.
07:10
Primarul capitalei solicită revizuirea tarifelor, după ce Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic. „Nu există, în prezent, niciun impediment pentru aceste recalculări, deoarece legislația permite astfel de măsuri în asemenea situații”, a scris edilul pe rețelele sociale. Potrivit lui, în perioada stării de alertă, autoritățile au toate pârghiile și obligația de a […] Articolul Ceban cere recalcularea tarifelor în plină alertă energetică apare prima dată în ea.md.
07:10
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, a solicitat reprezentanților CNA, Poliției Naționale și Procuraturii Generale să propună Parlamentului modificări legislative care ar putea eficientiza activitatea instituțiilor de drept, scrie UNIMEDIA. Potrivit lui, procedurile actuale îngreunează uneori intervențiile autorităților. „Vă dau un exemplu: dacă astăzi mergeți să rețineți un judecător, până ajungeți la el știu și […] Articolul Usatîi: Până luați pe sus un judecător, știu și neamurile lui din diaspora că veniți apare prima dată în ea.md.
07:10
Guvernul a propus extinderea dreptului de superficie asupra terenurilor Portului Internațional Liber „Giurgiulești” până la 31 decembrie 2075, menținând însă aceste terenuri în proprietatea publică a statului. Astfel, în ședința de miercuri, 4 martie, Executivul a aprobat modificări la Legea privind activitatea Portului, măsură menită să consolideze rolul strategic al Giurgiuleștiului în comerțul regional și […] Articolul Terenurile Portului Giurgiulești, date în superficie până în 2075 apare prima dată în ea.md.
07:10
Cristian Cebotari intră în jocul politic? Influencerul cochetează cu ideea de a candida la Primărie: „De ce nu? Sunt tânăr, am puteri!” # EA.md
Influența lor în mediul online le aduce urmăritorilor încredere și admirație, iar glumele că Emilian Crețu ar putea fi primar la Orhei, iar Cristian Cebotari – edil al Capitalei, au început să circule intens. Într-un interviu pentru „Tinerii care împing Moldova înainte”, de la UNIMEDIA, Cebotari a fost întrebat dacă își dorește cu adevărat să […] Articolul Cristian Cebotari intră în jocul politic? Influencerul cochetează cu ideea de a candida la Primărie: „De ce nu? Sunt tânăr, am puteri!” apare prima dată în ea.md.
07:10
Autoritățile anunță că stocurile de gaze naturale sunt asigurate, iar schimbări majore la tarife nu sunt anticipate. Achizițiile de volume mari sunt momentan suspendate, țara acoperind doar consumul de vârf. Despre aceasta a declarat directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în emisiunea „Săptămâna Nouă”, transmite tv8.md. El a precizat că încă din septembrie anul […] Articolul Șeful Energocom vorbește despre rezervele energetice și prețurile la energie apare prima dată în ea.md.
07:10
Guvernul declară stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Măsura are scopul de a preveni riscurile unui eventual deficit de combustibil și energie electrică. Măsurile principale vizează achizițiile și restricțiile la export. Volatilitatea de pe piețele mondiale nu va duce la o creștere semnificativă a tarifelor, iar un deficit de combustibil […] Articolul Tofilat: Moldova nu riscă un deficit de combustibil apare prima dată în ea.md.
07:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Vladimir Plahotniuc deține informații despre celebrul caz „kuliok”, dar nu le face publice, susținând că ar fi primit ordonanțe din partea Rusiei să păstreze tăcerea. Renato Usatîi a declarat că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea spune mai multe detalii despre episodul „kuliokului”, însă […] Articolul Usatîi despre dosarul „kuliok”: Plahotniuc știa multe, dar rușii i-au cerut să tacă apare prima dată în ea.md.
07:10
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat la ședința plenară din 5 martie înregistrarea unui proiect de lege ce vizează pedepse mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor. În R. Moldova și nu doar, există astfel de personaje, tați răi de plată care nu achită și se eschivează cu anii […] Articolul Tații care nu plătesc pensia alimentară, în vizorul legii! apare prima dată în ea.md.
