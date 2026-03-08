Maia Sandu, mesaj de 8 Martie: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor”

10:10

Calitatea somnului nu este determinată doar de numărul de ore petrecute în pat, ci mai ales de procesele neurobiochimice care se declanșează în perioada de tranziție de la veghe la repaus. „Ora de aur”, acel interval de 60 de minute înainte de stingerea luminilor, funcționează ca un protocol de pregătire pentru sistemul glimfatic — mecanismul […] Articolul Igiena somnului: De ce „ora de aur” înainte de culcare este crucială pentru funcționarea creierului apare prima dată în ea.md.