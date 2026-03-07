Masă rotundă „Chișinău 2040 – Direcții strategice, provocări și oportunități în contextul elaborării Planului Urbanistic General” la BNRM

07:10

Deputatul Vasile Costiuc a vorbit despre relația sa cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, dincolo de aparițiile publice, afirmând că între cei doi nu ar exista dialog, iar șeful Legislativului ar evita interacțiunile directe. „Nu vorbește deloc. Pare stresat când mă vede, are chiar un tic nervos. Pe cuvânt. Eu îi spun bună ziua, iar el […]