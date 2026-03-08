VIDEO | „Egalitatea nu înseamnă să pot eu mai mult, egalitatea înseamnă să reușim împreună”
ZdGust, 8 martie 2026 13:20
De Ziua Internațională a Femeii, UNFPA Moldova a publicat un video cu mesajul: „Egalitatea înseamnă să reușim împreună. În familie, la muncă și în societate, atunci când împărțim responsabilitățile și oportunitățile construim relații mai echilibrate și un viitor mai bun pentru toți”. Ludmila Bogheanu, expertă în comunicare pentru schimbare socială la „Unbox Communication”: „Ca să [...]
Acum 30 minute
13:20
VIDEO | „Egalitatea nu înseamnă să pot eu mai mult, egalitatea înseamnă să reușim împreună” # ZdGust
Acum o oră
12:50
„Eu sunt un om, tu ești o oamă”: mesaj cu umor al actorilor de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” de Ziua Internațională a Femeii # ZdGust
Actorii de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” au recitat, într-o cheie plină de umor, reinterpretarea realizată de Horațiu Mălăele în 2020 a poemul „Replici”, scrisă de Mihai Eminescu. „Dragi actrițe, spectatoare, mame, fiice, bunici, prietene, colege, profesoare, artiste, visătoare și luptătoare – inspirații ale scenei și ale vieții, vă dorim egalitate, respect, demnitate, libertate, inspirație, [...]
Acum 2 ore
12:00
Femeile din Republica Moldova: majoritare în universități, minoritare la venituri și în poziții executive # ZdGust
Femeile din R. Moldova trăiesc, în medie, cu aproape 9 ani mai mult decât bărbații și sunt mai bine reprezentate în învățământul superior. Totuși, participarea lor pe piața muncii este mai redusă, câștigă cu 16,6 % mai puțin decât bărbații și sunt mai frecvent afectate de responsabilitățile familiale care limitează activitatea economică. Conform rezultatelor finale [...]
Acum 24 ore
18:10
Lidera campionatului de fotbal al Moldovei, apel către jucători și suporteri: „Ne propunem ca stadionul nostru să rămână curat și organizat după fiecare partidă” # ZdGust
Clubul de fotbal Petrocub Hîncești, lidera la zi a campionatului național, anunță lansarea unui program de Sustenabilitate și Responsabilitate Post-Meci. Administrația clubului îndeamnă jucătorii și staff-ul ambelor echipe, gazde și oaspeți, să lase vestiarele curate după fiecare meci și toți participanții la meci să colecteze deșeurilor din tribune imediat după fluierul final al arbitrului. „Prin [...]
14:40
Vrei să îți construiești o garderobă minimalistă fără să cheltuiești prea mult? Îți prezentăm mai jos câteva branduri de îmbrăcăminte minimalistă pentru femei — piese atemporale, bine realizate și stilate, potrivite pentru orice buget. De la articole de bază accesibile până la piese de calitate superioară, în care merită să investești, această listă te va [...]
Ieri
11:40
Cafeneaua de specialitate Bob Coffee Lab a fost selectată între cele mai bune 100 de cafenele din lume, ocupând poziţia 55 în clasamentul The World’s 100 Best Coffee Shops. Este singurul business autohton din clasamentul anunţat cu ocazia evenimentului CoffeeFest Madrid 2026, transmite Ziarul Financiar. La start s-au înscris peste 38.000 de cafenele din toată [...]
11:10
VIDEO | Ionela Stînă band, din Drochia, a fascinat juriul de la Românii au Talent: „Demență totală!” „Pentru mine s-a născut un star” # ZdGust
Ionela este solista și vedeta grupului. Cântă de la vârsta de 2 ani, din plăcere, iar la 9 ani a început să meargă la școala de muzică, unde a studiat saxofonul și fluierul, fiind atrasă de aceste instrumente după ce a văzut un tutorial pe YouTube. Ulterior, a început să studieze singură, acasă, pianul și [...]
10:30
Este sau nu potrivită înțărcarea copilului în perioada postului? Preotul Maxim Melinti explică # ZdGust
Preotul Maxim Melinti a explicat dacă este sau nu potrivit ca mamele să își înțarce copiii în timpul postului, după ce a primit un mesaj de la o femeie care i-a cerut sfatul. Clericul spune că învățătura Bisericii și Biblia nu impun nicio regulă legată de înțărcarea copilului în perioada postului, iar multe dintre credințele [...]
09:10
Consumul excesiv de alimente sau perioadele de oboseală și epuizare pot determina multe persoane să caute metode de resetare a organismului. Una dintre aceste metode include postul cu apă sau o dietă bazată exclusiv pe alimente crude, care oferă o pauză benefică pentru corp și minte. În astfel de momente, alimente simple precum merele, morcovii, [...]
6 martie 2026
23:10
La nici 5 ani calculează mai rapid decât mulți adulți: copilul care i-a lăsat fără cuvinte pe jurații de la „Românii au talent” # ZdGust
Albert Pascotescu, în vârstă de aproape cinci ani, a impresionat juriul și publicul la „Românii au talent”, în ediția difuzată în seara de 6 martie. Micuțul rezolvă calcule matematice cu o viteză impresionantă, inclusiv operații cu doi, trei sau chiar patru termeni. Mai mult, dacă îi spui luna în care te-ai născut și vârsta pe [...]
18:50
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, UNFPA Moldova lansează campania „Buchet cu greutate”, prin care publicul este invitat să reflecteze asupra inegalităților și presiunilor invizibile cu care se confruntă femeile în viața de zi cu zi. Evenimentul de lansare va avea loc pe 7 martie, ora 15:00, în Parcul Catedralei, zona pieței de flori (Bodoni), [...]
17:30
Recomandările privind consumul de ouă diferă de la o țară la alta, însă majoritatea ghidurilor alimentare europene indică un consum moderat. În timp ce unele state recomandă până la un ou pe zi, altele sugerează între două și patru ouă pe săptămână sau includ ouăle într-un grup mai larg de alimente bogate în proteine. Tabelul [...]
15:30
14:20
Începând cu 9 martie, campania „Donez din părul meu” revine. În fiecare zi de luni, doritorii pot veni la sediul „Casa Valeriu” pentru a dona o cosiță de păr, care va fi transformată în peruci gratuite pentru femeile care și-au pierdut părul în urma tratamentelor oncologice. Campania se va desfășura până în luna mai. Campania [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Imagini cu un automobil care este sfințit la Catedrala Mitropolitană din Chișinău au fost publicate pe rețeaua TikTok. Autoblog.md scrie că ar fi vorba de un bolid de lux, marca Lamborghini, de ultimă generație. @vtememd #chisinau #Кишинев ♬ оригинальный звук – smex_video_tv „Acesta ar fi al doilea Lamborghini Urus SE văzut în Moldova. Ținem [...]
11:20
Astăzi, 6 martie, Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” aduce în fața publicului concerte și spectacole de muzică și dans, atât la Chișinău, cât și în mai multe localități din țară. Evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” la care puteți merge astăzi, 6 martie, la Chișinău: Bilete: https://cultural.md/ro https://iticket.md/events – 18:00, Palatul Național „Nicolae [...]
11:20
FOTO | Cum arată o școală de stat, construită din bani publici, în Estonia: Mustamäe Riigigümnaasium # ZdGust
Mustamäe Riigigümnaasium – MURG este unul dintre cele trei noi licee de stat care s-au deschis în Tallinn în septembrie 2023. Clădirea este situată lângă campusul Universității Tehnice din Tallinn, construcția fiind finalizată în august 2023. Liceul are o capacitate de 1.080 de elevi, fiind unul dintre cele mai mari licee din țară. Clădirea a [...]
10:30
Editura Cartier organizează astăzi, 6 martie, „Noaptea cărților deschise”, în cadrul căruia cititorii pot cumpăra volumele editurii cu reducere de 50%. Promoția este valabilă între ora 9:00 și 23:00, atât online pe cartier.md cât și în Librăriile Cartier: Librăria din Hol, str. București, nr. 68 Librăria din Centru, Bd. Ștefan cel Mare, nr. 126 Reducerea se [...]
10:30
La un an de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), economia resimte deja beneficiile: costurile de transfer în euro au scăzut dramatic, iar peste 6 milioane de euro au rămas în buzunarele cetățenilor și ale companiilor moldovenești. Transferurile sunt mai rapide, mai sigure și mai previzibile, stimulând comerțul, investițiile [...]
09:30
Açaí bowl: trend alimentar sau superaliment real? Ce spun experții despre beneficiile sale pentru sănătate # ZdGust
Açaí bowl a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai populare preparate sănătoase servite la micul dejun sau ca gustare. Originar din Amazon, fructul de açaí a câștigat faimă în întreaga lume, promovat ca superaliment cu beneficii multiple pentru sănătate, notează gesundheitstrends.com. Cu toate acestea, întrebarea rămâne: cât de sănătos este cu adevărat un açaí [...]
08:40
Atunci când vrei să slăbești nu e numaidecât să renunți la zahăr sau făinoase chiar de tot. Deși ele nu vin cu nutrienți și organismul ar fi bine și fără ele, vin cu acea doză de răsfăț de care atât oamenii mari, cât și cei mici au nevoie. Potrivit G4Food, sunt câteva reguli de care [...]
5 martie 2026
17:20
Conopida și broccoli sunt prin definiție legume ale anotimpului rece. Au un gust relativ neutru și au nevoie de un adaos aromatic pentru a-i conferi sapiditate. În afară de cazul în care le preparăm sotate rapid în puțin ulei, de exemplu cu usturoi și ardei iute, putem prepara conopida și broccoli pané, pe modelul șnițelelor. În loc [...]
17:10
A murit Mihail Secichin, dirijor și pedagog care a contribuit la formarea Moldovan Youth Orchestra # ZdGust
Dirijorul, pianistul și pedagogul Mihail Secichin, o personalitate marcantă a vieții muzicale din Republica Moldova, a încetat din viață. De-a lungul carierei sale, a contribuit la formarea mai multor generații de muzicieni și la dezvoltarea culturii muzicale din țară. Mihail Secichin a activat ca dirijor principal și director artistic al Teatrului Național de Operă și [...]
17:00
Artificiile – pericol pentru sănătate și mediu: Avocatul Poporului cere restricții mai dure # ZdGust
Arsuri, traume oculare, poluare a aerului și panică în rândul animalelor – acestea sunt doar câteva dintre efectele utilizării produselor pirotehnice, potrivit unui raport prezentat de Oficiul Avocatului Poporului în Parlament. Instituția recomandă restricții mai stricte și reguli clare privind folosirea artificiilor. Datele colectate de Oficiul Avocatului Poporului în perioada decembrie 2025 – februarie 2026 [...]
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de trecere a frontierei, asupra produselor de origine vegetală importate, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme. Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă (LMA) stabilită [...]
12:50
Misiunea Socială Diaconia lansează cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei” # ZdGust
Misiunea Socială Diaconia lansează pe 9 martie 2026, ora 14:30, cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei”. Evenimentul va avea loc la Cantina Socială Mobilă „Aproape de Aproapele”, în Parcul Mezon, sectorul Râșcani – un serviciu social emblematic al Diaconiei. Evenimentul va reuni voluntari de toate vârstele – studenți, liceeni, seniori și echipe [...]
12:10
Războiul cu Iranul pune pe pauză turismul în Orientul Mijlociu: pierderi de peste 40 de miliarde de euro # ZdGust
Escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran a provocat pierderi semnificative pentru industria turismului în Orientul Mijlociu și în Golful Persic. Zboruri anulate, spațiu aerian închis și avertizări de călătorie au lăsat mii de pasageri blocați în aeroporturi din Dubai, Doha sau Abu Dhabi. Un raport realizat de Tourism Economics estimează că în 2026 numărul [...]
09:50
Cei mai buni angajatori ai anului 2025: 13 companii premiate pentru integrarea șomerilor pe piața muncii # ZdGust
Treisprezece angajatori din Republica Moldova au fost premiați pentru contribuția lor la integrarea șomerilor pe piața muncii și pentru implicarea în promovarea măsurilor de ocupare. Distincțiile au fost acordate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în contextul marcării a 35 de ani de activitate a instituției. Trofeul „Cel mai bun angajator al [...]
09:30
Piesa României la Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea „Vocea României”, va reprezenta țara la Viena # ZdGust
România și-a desemnat reprezentanta la Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va urca pe scena competiției internaționale de la Viena cu piesa „Choke Me”, după ce a câștigat Selecția Națională. Alexandra Căpitănescu, în vârstă de 22 de ani, a câștigat Eurovision Romania 2026 cu 82 de puncte, urmată de HVDNS (69 de puncte) și Alejandro Zandes & [...]
4 martie 2026
15:40
Primul caviar ecologic din lumeste produs într-o fermă unică de sturioni, situată într-un mic sat din sudul Spaniei. Ouăle de sturion și sarea sunt singurele ingrediente ale acestei „delicatese unice”, realizată integral în Uniunea Europeană, potrivit unui reportaj realizat de Euronews. Condițiile de la ferma de sturioni Riofrío sunt ideale pentru pești, care sunt hrăniți [...]
15:20
OpenAI se confruntă cu un val de reacții negative după ce a anunțat un acord pentru implementarea modelelor sale de inteligență artificială în rețeaua clasificată a Departamentului Apărării al SUA. La doar o zi de la anunț, dezinstalările aplicației ChatGPT au crescut cu 295%, potrivit datelor Sensor Tower citate de Futurism. Controversa a început după [...]
10:40
Luna martie este dedicată, la nivel internațional, conștientizării endometriozei, o boală cronică ce afectează milioane de femei. Endometrioza este o afecțiune inflamatorie sistemică cronică, dependentă de ciclul menstrual, cu simptome caracteristice: durere pelvină cronică, dismenoree, dispareunie, dishezie, disurie și infertilitate. Date-cheie, Organizația Mondială a Sănătății: Endometrioza afectează aproximativ 10% (190 de milioane) dintre femeile de vârstă [...]
10:30
Comisia Europeană a deschis înscrierile pentru mai multe premii care celebrează inovația și creativitatea inspirate de inițiativa New European Bauhaus (NEB). Cea de-a șasea ediție a Premiilor New European Bauhaus (NEB) invită pionieri din întreaga Europă și din afara acesteia să prezinte proiecte frumoase, durabile și incluzive, cu potențialul de a aduce schimbări pozitive în [...]
10:00
Zilele Francofoniei 2026 în Republica Moldova: o lună de evenimente dedicate limbii franceze și culturilor din spațiul francofon # ZdGust
Luna martie aduce, în mod tradițional, în prim-plan Francofonia. Sub genericul „Ensemble pour une Francophonie rayonnante”, ediția din acest an reunește un program amplu de conferințe, dezbateri, proiecții de film, spectacole, recitaluri, concursuri și alte evenimente dedicate limbii franceze și culturilor din spațiul francofon, organizate la Chișinău și în mai multe localități din țară. „Francophonie [...]
3 martie 2026
14:50
Sfaturi pentru sănătatea auzului: ce trebuie să știi despre riscurile căștilor și zgomotului prea tare # ZdGust
La 3 martie, marcăm Ziua mondială a auzului, inițiativă dedicată promovării îngrijirii sănătății urechii. Pierderea auzului netratată afectează dezvoltarea vorbirii și a limbajului, performanța școlară, integrarea socială și perspectivele profesionale. Totodată, cauze frecvente și tratabile, precum otita medie sau acumularea de lichid în ureche, continuă să fie larg răspândite în rândul copiilor. Agenția Națională pentru [...]
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a redus controalele aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, eliminând monitorizarea consolidată pentru laptele ambalat, potrivit unui ordin emis la 23 februarie 2026. Decizia vine după testarea unui număr considerabil de probe și în contextul în care anterior autoritățile au intensificat verificările, inclusiv după depistarea metronidazolului în furaje [...]
14:20
Fiecare a patra infracțiune în Republica Moldova e gravă: ce arată statisticile MAI pentru 2025 # ZdGust
Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 23,1 mii infracțiuni, cu 6% mai puține decât în 2024 și cu aproape 15% mai puține față de 2021. Dar cifrele ascund realități complexe: violență în familie, omoruri, accidente rutiere și criminalitate urbană – toate conturând tabloul infracțional al țării. Infracțiunile [...]
12:20
Într-o seară, înainte de somn, Damian i-a spus mamei sale: „Mami, aud cum respir eu, aud cum respiri tu.” Victoria a rămas în liniște câteva secunde. Pentru prima dată, nu mai era doar speranță. Era o realitate. Fiul ei descoperea sunetele, relațiile și lumea din jur. La un an și jumătate, Damian a fost diagnosticat cu hipoacuzie [...]
12:00
Emiratele Arabe Unite și Qatarul vor plăti cazarea și mesele persoanelor blocate din cauza atacurilor asupra Iranului # ZdGust
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatar au anunțat că vor acoperi costurile de cazare și mese pentru turiștii și pasagerii blocați în țară ca urmare a suspendării zborurilor comerciale din regiune, transmite Euronews. În EAU, Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) a declarat, la 1 martie, că statul va suporta toate cheltuielile de [...]
11:00
Festivalul „Mărțișor” 2026 continuă pe 3 martie cu o agendă bogată de evenimente, de la fuziuni spectaculoase de folclor reinterpretat, la premieră de operă și un concert aniversar dedicat compozitorului Vasile Zagorschi. Publicul este invitat în această seară la Palatul Național „Nicolae Sulac”, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și Palatul Republicii pentru [...]
10:50
Astăzi, de Ziua Mondială a Auzului, marcată anual pe 3 martie, UNICEF aduce în vizorul public un subiect de interes național: screeningul audiologic neonatal universal, care a devenit obligatoriu și gratuit pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova, începând cu 1 ianuarie 2024. Reforma structurală în sistemul de sănătate, cu impact direct asupra dezvoltării copiilor și incluziunii sociale, [...]
09:10
Cartofii, partea comestibilă a plantei care este un tubercul (nu un fruct), sunt o sursă de nutrienți remarcabilă. Conțin 82% apă, sunt foarte sățioși și ușor de digerat. Sunt bogați în vitamina C (19 mg la 100 g), potasiu, fosfor, magneziu, fier (0,7 mg), calciu (11 mg) și sodiu. Acești nutrienți fac din cartofi un [...]
2 martie 2026
17:30
În anul 2025, numărul pasagerilor transportați cu transportul public s-a majorat cu 8,3% față de 2024. Transportul aerian a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de pasageri transportați (+37,3%). Totodată, numărul pasagerilor care au călătorit cu transportul feroviar a scăzut cu 51,4% față de 2024. În structura călătoriilor, ponderi mai însemnate au revenit deplasării [...]
17:10
Gazele se scumpesc brusc în Europa: creșteri de până la 45% după decizia Qatarului de a opri producția de gaz natural lichefiat # ZdGust
Prețurile gazelor naturale europene au explodat luni, 2 martie 2026, după ce escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a determinat Qatarul să oprească producția de gaz natural lichefiat (GNL) la cea mai mare instalație de producție din lume, transmite Euronews.com. Prețul de referință european al gazelor, tranzacționat pe hub-ul olandez TTF, a crescut cu până la [...]
16:20
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, gestionare și eliberare a certificatelor medicale. Începând cu 1 martie 2026, certificatul [...]
15:50
Cum protejăm patrimoniul în fața dezastrelor? Program internațional de formare pentru specialiști # ZdGust
Aplicațiile sunt deschise pentru READY Track 2, un program internațional de formare, integral finanțat, dedicat protejării patrimoniului cultural imobil, arheologic și imaterial în fața dezastrelor, riscurilor climatice și situațiilor de urgență complexe. Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina se numără printre țările eligibile. Programul READY este finanțat prin Creative Europe, cu un buget de 1,5 milioane euro [...]
14:40
Tenismana originară din Republica Moldova și reprezentantă a Spaniei, Cristina Bucșa, câștigă primul titlu WTA în circuitul profesionist # ZdGust
Jucătoarea de tenis Cristina Bucșa (28 de ani), originară din Republica Moldova și reprezentantă a Spaniei, a obținut duminică, 1 martie, primul titlu din cariera sa în circuitul profesionist WTA (Women`s Tennis Association). În urma acestei victorii, Bucșa va urca de pe locul 63 pe locul 31 în clasamentul mondial, cea mai bună poziție din [...]
13:50
La Roma, până pe 14 martie: „Feminitate”, expoziția de artă contemporană a Galinei Vieru și Nataliei Yampolskaia # ZdGust
Până pe 14 martie, puteți vizita expoziția „Feminitate” a artistelor Galina Vieru și Natalia Yampolskaia, deschisă la Galeria de Artă ARR din Roma (Viale delle Belle Arti 110). Evenimentul, curatoriat de Lucia Dobrotoc și organizat de Accademia di Romania în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, celebrează feminitatea, forța interioară și fragilitatea prin lucrări [...]
11:20
10:10
Primăvara își face simțită prezența în Republica Moldova prin cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, organizată sub sloganul „Bucuria de a fi împreună”. În perioada 1–12 martie 2026, festivalul va aduce în capitală și în întreaga țară o serie de evenimente și manifestări culturale dedicate muzicii și tradiției. Evenimente 2 martie [...]
