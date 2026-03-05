Misiunea Socială Diaconia lansează cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei”
ZdGust, 5 martie 2026 12:50
Misiunea Socială Diaconia lansează pe 9 martie 2026, ora 14:30, cea de-a 17-a ediție a Campaniei de Paști „Masa Bucuriei”. Evenimentul va avea loc la Cantina Socială Mobilă „Aproape de Aproapele”, în Parcul Mezon, sectorul Râșcani – un serviciu social emblematic al Diaconiei. Evenimentul va reuni voluntari de toate vârstele – studenți, liceeni, seniori și echipe [...]
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:10
Războiul cu Iranul pune pe pauză turismul în Orientul Mijlociu: pierderi de peste 40 de miliarde de euro # ZdGust
Escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran a provocat pierderi semnificative pentru industria turismului în Orientul Mijlociu și în Golful Persic. Zboruri anulate, spațiu aerian închis și avertizări de călătorie au lăsat mii de pasageri blocați în aeroporturi din Dubai, Doha sau Abu Dhabi. Un raport realizat de Tourism Economics estimează că în 2026 numărul [...]
Acum 4 ore
09:50
Cei mai buni angajatori ai anului 2025: 13 companii premiate pentru integrarea șomerilor pe piața muncii # ZdGust
Treisprezece angajatori din Republica Moldova au fost premiați pentru contribuția lor la integrarea șomerilor pe piața muncii și pentru implicarea în promovarea măsurilor de ocupare. Distincțiile au fost acordate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în contextul marcării a 35 de ani de activitate a instituției. Trofeul „Cel mai bun angajator al [...]
09:30
Piesa României la Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea „Vocea României”, va reprezenta țara la Viena # ZdGust
România și-a desemnat reprezentanta la Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va urca pe scena competiției internaționale de la Viena cu piesa „Choke Me”, după ce a câștigat Selecția Națională. Alexandra Căpitănescu, în vârstă de 22 de ani, a câștigat Eurovision Romania 2026 cu 82 de puncte, urmată de HVDNS (69 de puncte) și Alejandro Zandes & [...]
Acum 24 ore
15:40
Primul caviar ecologic din lumeste produs într-o fermă unică de sturioni, situată într-un mic sat din sudul Spaniei. Ouăle de sturion și sarea sunt singurele ingrediente ale acestei „delicatese unice”, realizată integral în Uniunea Europeană, potrivit unui reportaj realizat de Euronews. Condițiile de la ferma de sturioni Riofrío sunt ideale pentru pești, care sunt hrăniți [...]
15:20
OpenAI se confruntă cu un val de reacții negative după ce a anunțat un acord pentru implementarea modelelor sale de inteligență artificială în rețeaua clasificată a Departamentului Apărării al SUA. La doar o zi de la anunț, dezinstalările aplicației ChatGPT au crescut cu 295%, potrivit datelor Sensor Tower citate de Futurism. Controversa a început după [...]
Ieri
10:40
Luna martie este dedicată, la nivel internațional, conștientizării endometriozei, o boală cronică ce afectează milioane de femei. Endometrioza este o afecțiune inflamatorie sistemică cronică, dependentă de ciclul menstrual, cu simptome caracteristice: durere pelvină cronică, dismenoree, dispareunie, dishezie, disurie și infertilitate. Date-cheie, Organizația Mondială a Sănătății: Endometrioza afectează aproximativ 10% (190 de milioane) dintre femeile de vârstă [...]
10:30
Comisia Europeană a deschis înscrierile pentru mai multe premii care celebrează inovația și creativitatea inspirate de inițiativa New European Bauhaus (NEB). Cea de-a șasea ediție a Premiilor New European Bauhaus (NEB) invită pionieri din întreaga Europă și din afara acesteia să prezinte proiecte frumoase, durabile și incluzive, cu potențialul de a aduce schimbări pozitive în [...]
10:00
Zilele Francofoniei 2026 în Republica Moldova: o lună de evenimente dedicate limbii franceze și culturilor din spațiul francofon # ZdGust
Luna martie aduce, în mod tradițional, în prim-plan Francofonia. Sub genericul „Ensemble pour une Francophonie rayonnante”, ediția din acest an reunește un program amplu de conferințe, dezbateri, proiecții de film, spectacole, recitaluri, concursuri și alte evenimente dedicate limbii franceze și culturilor din spațiul francofon, organizate la Chișinău și în mai multe localități din țară. „Francophonie [...]
3 martie 2026
14:50
Sfaturi pentru sănătatea auzului: ce trebuie să știi despre riscurile căștilor și zgomotului prea tare # ZdGust
La 3 martie, marcăm Ziua mondială a auzului, inițiativă dedicată promovării îngrijirii sănătății urechii. Pierderea auzului netratată afectează dezvoltarea vorbirii și a limbajului, performanța școlară, integrarea socială și perspectivele profesionale. Totodată, cauze frecvente și tratabile, precum otita medie sau acumularea de lichid în ureche, continuă să fie larg răspândite în rândul copiilor. Agenția Națională pentru [...]
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a redus controalele aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, eliminând monitorizarea consolidată pentru laptele ambalat, potrivit unui ordin emis la 23 februarie 2026. Decizia vine după testarea unui număr considerabil de probe și în contextul în care anterior autoritățile au intensificat verificările, inclusiv după depistarea metronidazolului în furaje [...]
14:20
Fiecare a patra infracțiune în Republica Moldova e gravă: ce arată statisticile MAI pentru 2025 # ZdGust
Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 23,1 mii infracțiuni, cu 6% mai puține decât în 2024 și cu aproape 15% mai puține față de 2021. Dar cifrele ascund realități complexe: violență în familie, omoruri, accidente rutiere și criminalitate urbană – toate conturând tabloul infracțional al țării. Infracțiunile [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Într-o seară, înainte de somn, Damian i-a spus mamei sale: „Mami, aud cum respir eu, aud cum respiri tu.” Victoria a rămas în liniște câteva secunde. Pentru prima dată, nu mai era doar speranță. Era o realitate. Fiul ei descoperea sunetele, relațiile și lumea din jur. La un an și jumătate, Damian a fost diagnosticat cu hipoacuzie [...]
12:00
Emiratele Arabe Unite și Qatarul vor plăti cazarea și mesele persoanelor blocate din cauza atacurilor asupra Iranului # ZdGust
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatar au anunțat că vor acoperi costurile de cazare și mese pentru turiștii și pasagerii blocați în țară ca urmare a suspendării zborurilor comerciale din regiune, transmite Euronews. În EAU, Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) a declarat, la 1 martie, că statul va suporta toate cheltuielile de [...]
11:00
Festivalul „Mărțișor” 2026 continuă pe 3 martie cu o agendă bogată de evenimente, de la fuziuni spectaculoase de folclor reinterpretat, la premieră de operă și un concert aniversar dedicat compozitorului Vasile Zagorschi. Publicul este invitat în această seară la Palatul Național „Nicolae Sulac”, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și Palatul Republicii pentru [...]
10:50
Astăzi, de Ziua Mondială a Auzului, marcată anual pe 3 martie, UNICEF aduce în vizorul public un subiect de interes național: screeningul audiologic neonatal universal, care a devenit obligatoriu și gratuit pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova, începând cu 1 ianuarie 2024. Reforma structurală în sistemul de sănătate, cu impact direct asupra dezvoltării copiilor și incluziunii sociale, [...]
09:10
Cartofii, partea comestibilă a plantei care este un tubercul (nu un fruct), sunt o sursă de nutrienți remarcabilă. Conțin 82% apă, sunt foarte sățioși și ușor de digerat. Sunt bogați în vitamina C (19 mg la 100 g), potasiu, fosfor, magneziu, fier (0,7 mg), calciu (11 mg) și sodiu. Acești nutrienți fac din cartofi un [...]
2 martie 2026
17:30
În anul 2025, numărul pasagerilor transportați cu transportul public s-a majorat cu 8,3% față de 2024. Transportul aerian a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de pasageri transportați (+37,3%). Totodată, numărul pasagerilor care au călătorit cu transportul feroviar a scăzut cu 51,4% față de 2024. În structura călătoriilor, ponderi mai însemnate au revenit deplasării [...]
17:10
Gazele se scumpesc brusc în Europa: creșteri de până la 45% după decizia Qatarului de a opri producția de gaz natural lichefiat # ZdGust
Prețurile gazelor naturale europene au explodat luni, 2 martie 2026, după ce escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a determinat Qatarul să oprească producția de gaz natural lichefiat (GNL) la cea mai mare instalație de producție din lume, transmite Euronews.com. Prețul de referință european al gazelor, tranzacționat pe hub-ul olandez TTF, a crescut cu până la [...]
16:20
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, gestionare și eliberare a certificatelor medicale. Începând cu 1 martie 2026, certificatul [...]
15:50
Cum protejăm patrimoniul în fața dezastrelor? Program internațional de formare pentru specialiști # ZdGust
Aplicațiile sunt deschise pentru READY Track 2, un program internațional de formare, integral finanțat, dedicat protejării patrimoniului cultural imobil, arheologic și imaterial în fața dezastrelor, riscurilor climatice și situațiilor de urgență complexe. Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina se numără printre țările eligibile. Programul READY este finanțat prin Creative Europe, cu un buget de 1,5 milioane euro [...]
14:40
Tenismana originară din Republica Moldova și reprezentantă a Spaniei, Cristina Bucșa, câștigă primul titlu WTA în circuitul profesionist # ZdGust
Jucătoarea de tenis Cristina Bucșa (28 de ani), originară din Republica Moldova și reprezentantă a Spaniei, a obținut duminică, 1 martie, primul titlu din cariera sa în circuitul profesionist WTA (Women`s Tennis Association). În urma acestei victorii, Bucșa va urca de pe locul 63 pe locul 31 în clasamentul mondial, cea mai bună poziție din [...]
13:50
La Roma, până pe 14 martie: „Feminitate”, expoziția de artă contemporană a Galinei Vieru și Nataliei Yampolskaia # ZdGust
Până pe 14 martie, puteți vizita expoziția „Feminitate” a artistelor Galina Vieru și Natalia Yampolskaia, deschisă la Galeria de Artă ARR din Roma (Viale delle Belle Arti 110). Evenimentul, curatoriat de Lucia Dobrotoc și organizat de Accademia di Romania în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, celebrează feminitatea, forța interioară și fragilitatea prin lucrări [...]
11:20
10:10
Primăvara își face simțită prezența în Republica Moldova prin cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, organizată sub sloganul „Bucuria de a fi împreună”. În perioada 1–12 martie 2026, festivalul va aduce în capitală și în întreaga țară o serie de evenimente și manifestări culturale dedicate muzicii și tradiției. Evenimente 2 martie [...]
1 martie 2026
16:30
Marele compozitor Eugen Doga ar fi împlinit astăzi, 1 martie, vârsta de 89 de ani. Autor a sute de lucrări – de la valsuri devenite celebre la nivel internațional până la coloane sonore pentru peste 200 de filme – maestrul a dus numele Republicii Moldova pe marile scene ale lumii, emoționând generații prin sensibilitatea și [...]
28 februarie 2026
18:30
Tany Vander, din Dubai: între „la noi totul este bine” și „ministerul confirmă stare de alertă” # ZdGust
Influencerița Tany Vander, stabilită de mai mult timp în Dubai alături de familia sa, a reacționat pe rețelele sociale după ce internauții au întrebat-o despre informațiile privind explozii și un posibil atac în Dubai. Într-o serie de story-uri publicate la distanță de aproximativ o oră, aceasta a transmis mesaje diferite despre situația din zonă — [...]
16:00
Warner Bros Discovery (WBD.O) a acceptat să fie achiziționată de Paramount Skydance (PSKY.O) într-un acord de 110 miliarde de dolari, semnat vineri dimineață, potrivit unui fragment audio al unei întâlniri globale a companiei, analizat de Reuters. „Netflix avea dreptul legal de a egala oferta PSKY. După cum știți, au decis în cele din urmă să [...]
14:50
Scandalul Beregoi–Bostănică ridică o întrebare: cine îi protejează pe copiii de pe Instagram și TikTok? # ZdGust
Când publicul tău are vârsta la care încă i se formează cortexul prefrontal, fiecare live și postare pe care o distribui pe rețelele sociale este o lecție și un ghid comportamental. Acum câteva săptămâni, în spațiul online a escaladat un conflict dintre Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi – două dintre cele mai influente figuri din mediul online [...]
13:50
Colagenul nu oprește formarea ridurilor, deși ajută la menținerea elasticității pielii, arată o analiză științifică recentă # ZdGust
Administrarea zilnică a suplimentelor cu colagen poate întineri aspectul pielii prin creșterea elasticității și a nivelului de hidratare, însă nu poate preveni apariția ridurilor, transmite BBC, citând o analiză științifică publicată pe „Aesthetic Surgery Journal Open Forum”. Experții au evaluat dovezile disponibile și afirmă că au un grad ridicat de încredere că pastilele sau pudra [...]
10:40
Pe 23 februarie a început Postul Mare, înainte de Paște, care se va încheia pe 11 aprilie, marcând o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Pentru creștinii ortodocși, această perioadă nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre curățarea gândurilor, întărirea voinței și apropierea de Dumnezeu. Preotul paroh Ion Tîrgoală afirmă că [...]
27 februarie 2026
17:10
Primăvara bate la ușă, cel puțin în calendar, iar odată cu ea revine tradiția mărțișorului – simbol al norocului, iubirii și bucuriei. Dacă vrei să adaugi un strop de creativitate și emoție cadourilor tale, mărțișoarele hand-made sunt alegerea perfectă. Mai jos găsești idei simple și inspirate, potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru adulți, [...]
16:30
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două zile pe săptămână. Prevederea se conține în modificările aprobate [...]
15:00
(VIDEO) Dan Bălan lansează „Symphony”, coloana sonoră a proiectului său „Ma Ya Hi Studios” pentru întreaga familie # ZdGust
Dan Bălan a lansat astăzi piesa „Symphony”, care va fi coloana sonoră oficială a primului sezon al proiectului „Hat Birds”, dezvoltat de noul său studio de producție Ma Ya Hi Studios. Anunțul oficial privind înființarea studioului a fost făcut ieri, 26 februarie, și marchează începutul unei noi etape pentru artist, dedicată creării de conținut pentru [...]
14:20
Paula Erizanu, autoarea volumului „Aicea-i și raiul, și iadul”, nominalizată la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură 2026 # ZdGust
Paula Erizanu, autoarea cărții „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită” se regăsește pe lista scurtă a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2026. Autoarea este nominalizată printre cei 14 scriitori – câte unul pentru fiecare țară participantă în acest an. Premiului Uniunii Europene pentru Literatură aduce în prim-plan noile voci [...]
14:00
La aproape 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, reconstrucția complexului World Trade Center se apropie de faza finală. Construcția mult așteptatului turn 2 World Trade Center este programată să înceapă în primăvară, transmite AP. Clădirea va deveni noul sediu central al companiei American Express. Clădirea 2 World Trade Center va completa procesul [...]
12:30
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene # ZdGust
Aproape 300 de copii și 36 de cadre didactice beneficiază astăzi de un mediu educațional modern, sigur și eficient energetic, în urma unor ample lucrări de renovare realizate la cea mai mare instituție de educație timpurie din UTA Găgăuzia. Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga a fost renovată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități [...]
11:40
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă care apare într-un context în care violența, bullyingul și discriminarea rămân fenomene alarmante în viața copiilor și adolescenților. Serialul a fost realizat de casa de producție CIO Film și UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și [...]
09:10
Ziua Mondială a ONG-urilor a fost recunoscută pentru prima dată în 2010 de către 12 țări participante la Forumul Mării Baltice, fiind reconfirmată la Berlin, Germania, în 2012, și lansată oficial la nivel global în 2014, la Helsinki, Finlanda, cu sprijinul ONU și al Uniunii Europene. Din 2017, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), serviciul [...]
08:30
Avocado este o sursă excelentă de fibre, un singur fruct conținând aproximativ 10 grame, puțin peste o treime din doza zilnică recomandată. Spre deosebire de majoritatea fructelor, avocado este bogat în grăsimi, dintre care majoritatea sunt grăsimi mono și polinesaturate, sănătoase pentru inimă, despre care cercetările arată că pot reduce nivelul colesterolului LDL. Acest fruct este, de [...]
26 februarie 2026
14:40
Un grup de tineri actori și regizori de la Teatrul Eugene Ionescu au lansat în premieră spectacolul „Edmond” sau „Spune-mi ce vezi în mine?”, după piesa lui de David Mamet, un reputat dramaturg, scenarist, regizor și eseist american, câștigător al premiului Pulitzer, cunoscut pentru dramaturgia sa în care dialogurile sunt rapide, intense și stilizate. „Edmond” [...]
14:40
Dacă urmărești ce se întâmplă în sectorul financiar și economic, cu siguranță ai auzit măcar o dată termenul „inflație”. Dar ce este, de fapt, inflația? Ce o generează și cum ne afectează? Este un fenomen pozitiv sau negativ? Răspunsurile la aceste întrebări, dar și alte curiozități, le poți descoperi în videograficul de mai jos. Care [...]
12:00
Primul bebeluș născut după un transplant de uter de la un donator decedat. Premieră medicală în Marea Britanie # ZdGust
Un băiețel a devenit primul copil din Marea Britanie născut în urma unui transplant de uter provenit de la un donator decedat, transmite BBC. Grace Bell, o femeie trecută de 30 de ani, care s-a născut fără un uter funcțional, spune că fiul ei, Hugo, în vârstă acum de 10 săptămâni, este „pur și simplu [...]
11:20
Potrivit Raportului de activitate al Poliției Republicii Moldova pentru anul 2025, numărul persoanelor care dețin legal arme în țară a ajuns la 64.821, ușor în creștere față de anul precedent, când erau înregistrate 64.719 persoane. În total, 81.700 de arme se află în posesia legală a cetățenilor, comparativ cu 81.598 în 2024. În ceea ce [...]
10:20
Ai alimentat benzină în loc de motorină sau invers? Ce trebuie să faci pentru a evita pagubele mari # ZdGust
Alimentarea automobilului cu combustibil greșit – benzină în loc de motorină sau invers – este un incident rar, dar care poate avea un impact financiar considerabil. Situațiile de acest tip apar mai ales atunci când alimentarea este efectuată de un angajat al stației PECO. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a realizat o notă informativă privind protecția [...]
09:10
Această prăjitură vegană cu ciocolată și fructe de pădure este delicioasă, ușor de făcut și perfectă pentru orice moment al zilei! Fără produse de origine animală, este potrivită atât pentru vegani, cât și pentru cei care vor să încerce un desert mai ușor și sănătos. Ingrediente 200 g făină integrală 100 g zahăr brun 1 plic praf de copt [...]
25 februarie 2026
16:10
Într-o lume în care bolile de inimă continuă să reprezinte una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice, alegerea unui stil de viață sănătos devine esențială. De la alimentație echilibrată la activitate fizică regulată, fiecare decizie contează. Potrivit medicilor din cadrul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din America, adoptarea unor metode [...]
12:10
Renat Popovschi, un copil de 12 ani, originar din Republica Moldova, a impresionat juriul și publicul la The Voice Kids Germany 2026, interpretând piesa „The Show Must Go On”. Acesta a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune. Renat locuiește împreună cu familia de aproape 4 ani în orașul Solingen din Germania, și a reușit [...]
11:30
Noi reguli la frontiera cu România: Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene se extinde din martie 2026 # ZdGust
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctele de trecere a frontierei: – Leușeni-Albița; – Sculeni-Sculeni; – Leova-Bumbăta; – Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar; – Ungheni-Iași, feroviar. Sistemul EES se aplică cetățenilor acelor state care nu [...]
11:30
Psihologii sugerează că persoanele care își documentează rar viața în mediul online nu sunt antisociale. Mai degrabă, acestea ar fi descoperit că a trăi pe deplin un moment și a-l pregăti pentru consum public sunt două activități mentale care concurează între ele, scrie Mediafax, citând GlobalEnglishEditing. A trăi versus a documenta Cercetătorii subliniază tot mai [...]
