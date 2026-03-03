Unde și cum păstrăm cartofii ca să nu încolțească

12:30

La 31 ianuarie 2026 a expirat statutul de asigurat pentru cetățenii care au achitat în 2025 prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă. Astfel, cetățenii care se asigură în mod individual (nu sunt angajați și nici nu sunt asigurați de Guvern) sunt obligați să achite prima de asigurare în sumă fixă până [...]